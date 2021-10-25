https://ria.ru/20211025/amerikantsy-1756202091.html

Американцы попросили убежища в России из-за одной фразы Путина

Американцы попросили убежища в России из-за одной фразы Путина - РИА Новости, 25.10.2021

Американцы попросили убежища в России из-за одной фразы Путина

Читатели американского сайта Breitbart поддержали высказывание российского лидера Владимира Путин, назвавшего смену пола у детей преступлением против... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T19:09

2021-10-25T19:09

2021-10-25T23:48

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Читатели американского сайта Breitbart поддержали высказывание российского лидера Владимира Путин, назвавшего смену пола у детей преступлением против человечности."Вот почему Запад ненавидит Россию и Китай — они не принимают извращенцев", — отметил один из них."Хоть кто-то высказался по-взрослому. Наконец-то", — написал другой."Есть ли шанс получить убежище?" — поинтересовался пользователь Сети."А можно его выбрать в лидеры нашей Консервативной партии, пока она не сломалась окончательно?" — задумался читатель."Живу в России уже 30 лет, и здесь у меня больше свободы, чем было бы на Западе. Западные СМИ его (Путина — Прим.ред.) просто демонизируют, потому что он не встает на колени перед глобалистами и не делает, что ему велят", — заключили в комментариях."Мужики остались только в Восточной Европе и в России. Я видел их военную рекламу, русскую. Это вам не бесполезная американская армия, которая впрягается за ЛГБТ", — возмутился пользователь.Слова Путина о трансгендерах прозвучали во время пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай". Президент назвал чудовищной ситуацию, когда детям внушают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот, и сравнил ее с преступлениями против человечности. По словам российского лидера, им навязывают якобы имеющийся выбор и заставляют принимать решение, способное сломать жизнь.

https://ria.ru/20211022/putin-1755717845.html

https://ria.ru/20211024/tsennosti-1756013138.html

https://ria.ru/20211001/amerika-1752540585.html

сша

восточная европа

россия

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в мире, семья, сша, владимир путин, мужчины, женщины, восточная европа, россия