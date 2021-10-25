19:09 25.10.2021 (обновлено: 23:48 25.10.2021)
Американцы попросили убежища в России из-за одной фразы Путина
Читатели американского сайта Breitbart поддержали Путина после слов о смене пола у детей
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Читатели американского сайта Breitbart поддержали высказывание российского лидера Владимира Путин, назвавшего смену пола у детей преступлением против человечности.
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"Хоть кто-то высказался по-взрослому. Наконец-то", — написал другой.
"Есть ли шанс получить убежище?" — поинтересовался пользователь Сети.
"А можно его выбрать в лидеры нашей Консервативной партии, пока она не сломалась окончательно?" — задумался читатель.
"Живу в России уже 30 лет, и здесь у меня больше свободы, чем было бы на Западе. Западные СМИ его (Путина — Прим.ред.) просто демонизируют, потому что он не встает на колени перед глобалистами и не делает, что ему велят", — заключили в комментариях.
"Мужики остались только в Восточной Европе и в России. Я видел их военную рекламу, русскую. Это вам не бесполезная американская армия, которая впрягается за ЛГБТ", — возмутился пользователь.
Слова Путина о трансгендерах прозвучали во время пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай". Президент назвал чудовищной ситуацию, когда детям внушают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот, и сравнил ее с преступлениями против человечности. По словам российского лидера, им навязывают якобы имеющийся выбор и заставляют принимать решение, способное сломать жизнь.
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