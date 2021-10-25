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Американцы поняли: теперь они живут в СССР
Американский писатель вышел в магазин и "оказался в СССР" - РИА Новости, 25.10.2021
Американцы поняли: теперь они живут в СССР
Американский писатель Ник Адамс, активно поддерживающий экс-президента страны Дональда Трампа, возмутился в твиттере после того, как обнаружил магазин с пустыми РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T21:02
2021-10-25T21:02
в мире
сша
ссср
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Американский писатель Ник Адамс, активно поддерживающий экс-президента страны Дональда Трампа, возмутился в твиттере после того, как обнаружил магазин с пустыми полками."Я вышел за покупками, а тут пустые полки в магазине! Мы в Советском Союзе или в Америке?!" — возмутился Адамс.Противники Джо Байдена зачастую критикуют его экономическую политику. В частности, некоторые из них публикуют в соцсетях фотографии пустых магазинов, сопровождая это хэштегом с обвинениями в адрес президента. Еще в начале октября сам американский лидер также не исключал риск дефолта.
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в мире, сша, ссср, джо байден, дональд трамп
21:02 25.10.2021
 
Американский писатель вышел в магазин и "оказался в СССР"

Американский писатель Адамс сравнил США и СССР из-за пустых магазинов

© AP Photo / Matt RourkeМужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии
Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© AP Photo / Matt Rourke
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Американский писатель Ник Адамс, активно поддерживающий экс-президента страны Дональда Трампа, возмутился в твиттере после того, как обнаружил магазин с пустыми полками.
"Я вышел за покупками, а тут пустые полки в магазине! Мы в Советском Союзе или в Америке?!" — возмутился Адамс.
Противники Джо Байдена зачастую критикуют его экономическую политику. В частности, некоторые из них публикуют в соцсетях фотографии пустых магазинов, сопровождая это хэштегом с обвинениями в адрес президента. Еще в начале октября сам американский лидер также не исключал риск дефолта.
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В миреСШАСССРДжо БайденДональд Трамп
 
 
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