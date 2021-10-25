https://ria.ru/20211025/altay-1756206753.html

Участников заказного изнасилования на Алтае приговорили к реальным срокам

Участников заказного изнасилования на Алтае приговорили к реальным срокам - РИА Новости, 25.10.2021

Участников заказного изнасилования на Алтае приговорили к реальным срокам

Участников и организатора заказного изнасилования жительницы Барнаула, после которого она выпрыгнула из окна, осудили на 7 лет тюрьмы, сообщают в СУСК по... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T19:53

2021-10-25T19:53

2021-10-25T19:53

происшествия

барнаул

алтайский край

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россия

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БАРНАУЛ, 25 окт - РИА Новости. Участников и организатора заказного изнасилования жительницы Барнаула, после которого она выпрыгнула из окна, осудили на 7 лет тюрьмы, сообщают в СУСК по Алтайскому краю."Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум мужчинам 37 и 27 лет, а также 20-летней девушке. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенные группой лиц по предварительному сговору), п. "а" ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека)", - говорится в сообщении.По данным следствия и суда, 20-летняя жительница Барнаула решила отомстить своей знакомой за то, что она не захотела больше оказывать интимные услуги за плату и тем самым лишила ее заработка."С этой целью она арендовала квартиру, в которую пригласила двух мужчин, а затем обманным путем позвала девушку в гости. После того как потерпевшая зашла в жилище, присутствующие стали избивать ее и принуждать к совершению половых актов. На протяжении ночи мужчины насиловали девушку... После того как злоумышленники уснули, потерпевшая выбралась из квартиры через окно и, находясь на карнизе жилого дома, позвала на помощь. Испугавшись, что насильники могут проснуться, она спрыгнула вниз, где ее поймал сотрудник транспортной полиции", - уточняют в СУСК.В ходе предварительного следствия осужденные своей вину не признали, утверждая, что все происходило по обоюдному согласию."Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимых виновными в инкриминируемых им деяниях и назначил наказание каждому в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и выплате штрафа в пользу потерпевшей в размере 500 тысяч рублей", - резюмируют в ведомстве.

https://ria.ru/20211010/obyski-1753869785.html

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происшествия, барнаул, алтайский край, криминал, россия