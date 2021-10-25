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Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20211025/altay-1756069293.html
Алтайский край получил около 22 миллионов рублей курортного сбора
Алтайский край получил около 22 миллионов рублей курортного сбора - РИА Новости, 25.10.2021
Алтайский край получил около 22 миллионов рублей курортного сбора
Около 22 миллионов рублей курортного сбора поступило в бюджет Алтайского края с начала года, деньги потратят на создание нового парка в Белокурихе, сообщает... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T08:59
2021-10-25T10:29
алтайский край
белокуриха
алтайский край
новости - туризм
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БАРНАУЛ, 25 окт - РИА Новости. Около 22 миллионов рублей курортного сбора поступило в бюджет Алтайского края с начала года, деньги потратят на создание нового парка в Белокурихе, сообщает официальный сайт правительства региона.Уточняется, что собранные деньги направили на содержание курортной инфраструктуры Белокурихи. В курортной зоне провели ремонт уличного освещения, благоустроили санитарные зоны терренкуров имени Николая Бреславского ("Белокуриха горная") и "Старая мельница"."Также средства направят на благоустройство пешеходной зоны возле санатория "Алтайский замок". Проект предусматривает создание курортного парка с клумбами, деревьями и кустарниками. Территорию украсят более 1000 новых зеленых насаждений: сосны, ели, туи, ивы, сирень, гортензии, можжевельник и другие. В парке создадут пешеходные и велодорожки, места отдыха, установят декоративные сооружения, детскую площадку", - уточняет сайт.Работы на площадке санатория начались с обустройства пешеходных дорожек, растения высадят весной, уточняют в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.Курортный сбор ввели на территории Белокурихи в 2018 году. Жители Алтайского края освобождены от его уплаты.
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белокуриха, алтайский край, новости - туризм
08:59 25.10.2021 (обновлено: 10:29 25.10.2021)
 
Алтайский край получил около 22 миллионов рублей курортного сбора

Около 22 миллионов рублей курортного сбора получили в Алтайском крае с начала года

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Вид из вертолета на рекреационную зону "Бирюзовая Катунь"
 Вид из вертолета на рекреационную зону Бирюзовая Катунь - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БАРНАУЛ, 25 окт - РИА Новости. Около 22 миллионов рублей курортного сбора поступило в бюджет Алтайского края с начала года, деньги потратят на создание нового парка в Белокурихе, сообщает официальный сайт правительства региона.

"Бюджет региона за период с января по сентябрь 2021 года пополнился от уплаты курортного сбора на 21,7 миллиона рублей. Всего с начала его введения собрано 106,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что собранные деньги направили на содержание курортной инфраструктуры Белокурихи. В курортной зоне провели ремонт уличного освещения, благоустроили санитарные зоны терренкуров имени Николая Бреславского ("Белокуриха горная") и "Старая мельница".
"Также средства направят на благоустройство пешеходной зоны возле санатория "Алтайский замок". Проект предусматривает создание курортного парка с клумбами, деревьями и кустарниками. Территорию украсят более 1000 новых зеленых насаждений: сосны, ели, туи, ивы, сирень, гортензии, можжевельник и другие. В парке создадут пешеходные и велодорожки, места отдыха, установят декоративные сооружения, детскую площадку", - уточняет сайт.
Работы на площадке санатория начались с обустройства пешеходных дорожек, растения высадят весной, уточняют в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.
Курортный сбор ввели на территории Белокурихи в 2018 году. Жители Алтайского края освобождены от его уплаты.
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