https://ria.ru/20211025/altay-1756069293.html

Алтайский край получил около 22 миллионов рублей курортного сбора

Алтайский край получил около 22 миллионов рублей курортного сбора - РИА Новости, 25.10.2021

Алтайский край получил около 22 миллионов рублей курортного сбора

Около 22 миллионов рублей курортного сбора поступило в бюджет Алтайского края с начала года, деньги потратят на создание нового парка в Белокурихе, сообщает... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T08:59

2021-10-25T08:59

2021-10-25T10:29

алтайский край

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алтайский край

новости - туризм

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БАРНАУЛ, 25 окт - РИА Новости. Около 22 миллионов рублей курортного сбора поступило в бюджет Алтайского края с начала года, деньги потратят на создание нового парка в Белокурихе, сообщает официальный сайт правительства региона.Уточняется, что собранные деньги направили на содержание курортной инфраструктуры Белокурихи. В курортной зоне провели ремонт уличного освещения, благоустроили санитарные зоны терренкуров имени Николая Бреславского ("Белокуриха горная") и "Старая мельница"."Также средства направят на благоустройство пешеходной зоны возле санатория "Алтайский замок". Проект предусматривает создание курортного парка с клумбами, деревьями и кустарниками. Территорию украсят более 1000 новых зеленых насаждений: сосны, ели, туи, ивы, сирень, гортензии, можжевельник и другие. В парке создадут пешеходные и велодорожки, места отдыха, установят декоративные сооружения, детскую площадку", - уточняет сайт.Работы на площадке санатория начались с обустройства пешеходных дорожек, растения высадят весной, уточняют в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.Курортный сбор ввели на территории Белокурихи в 2018 году. Жители Алтайского края освобождены от его уплаты.

https://ria.ru/20211021/puteshestviya-1755244360.html

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белокуриха, алтайский край, новости - туризм