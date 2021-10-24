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Москвичам посоветовали отказаться от личных машин из-за заморозков
Москвичам посоветовали отказаться от личных машин из-за заморозков - РИА Новости, 24.10.2021
Москвичам посоветовали отказаться от личных машин из-за заморозков
Столичный дептранс посоветовал москвичам отказаться от личных автомобилей в ночь на понедельник и утром из-за заморозков. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T17:55
2021-10-24T17:55
общество
москва
авто
евгений тишковец
центр организации дорожного движения (цодд)
погода
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Столичный дептранс посоветовал москвичам отказаться от личных автомобилей в ночь на понедельник и утром из-за заморозков.Отмечается, что ночью в Москве ожидаются первые заморозки. Столбики термометров покажут минус один — минус три градуса, на дорогах может образоваться гололедица.Подчеркивается, что использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что самая холодная ночь с начала осени ожидается в Москве в ночь на понедельник, температура может опуститься до минус 3, утром на дорогах появится корка льда в 1-2 миллиметра.
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общество, москва, авто, евгений тишковец, центр организации дорожного движения (цодд), погода
17:55 24.10.2021
 
Москвичам посоветовали отказаться от личных машин из-за заморозков

Москвичам посоветовали отказаться от личных машин из-за заморозков в ночь на 25 октября

© Фото : Сергей ЛисенковПроспект Буденного в Москве
Проспект Буденного в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© Фото : Сергей Лисенков
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Столичный дептранс посоветовал москвичам отказаться от личных автомобилей в ночь на понедельник и утром из-за заморозков.
Отмечается, что ночью в Москве ожидаются первые заморозки. Столбики термометров покажут минус один — минус три градуса, на дорогах может образоваться гололедица.
"ЦОДД советует водителям отказаться от поездок на личных автомобилях в ночное и утреннее время и при необходимости пользоваться городским транспортом. Если сели за руль, то держите дистанцию и избегайте резких манёвров", - говорится в сообщении дептранса.
Подчеркивается, что использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что самая холодная ночь с начала осени ожидается в Москве в ночь на понедельник, температура может опуститься до минус 3, утром на дорогах появится корка льда в 1-2 миллиметра.
Дорога - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
Вчера, 02:15
Названы особенности вождения автомобиля в осенне-зимний период
 
ОбществоМоскваАвтоЕвгений ТишковецЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)Погода
 
 
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