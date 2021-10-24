https://ria.ru/20211024/zamorozki-1756030863.html

Москвичам посоветовали отказаться от личных машин из-за заморозков

Москвичам посоветовали отказаться от личных машин из-за заморозков - РИА Новости, 24.10.2021

Москвичам посоветовали отказаться от личных машин из-за заморозков

Столичный дептранс посоветовал москвичам отказаться от личных автомобилей в ночь на понедельник и утром из-за заморозков. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T17:55

2021-10-24T17:55

2021-10-24T17:55

общество

москва

авто

евгений тишковец

центр организации дорожного движения (цодд)

погода

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Столичный дептранс посоветовал москвичам отказаться от личных автомобилей в ночь на понедельник и утром из-за заморозков.Отмечается, что ночью в Москве ожидаются первые заморозки. Столбики термометров покажут минус один — минус три градуса, на дорогах может образоваться гололедица.Подчеркивается, что использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что самая холодная ночь с начала осени ожидается в Москве в ночь на понедельник, температура может опуститься до минус 3, утром на дорогах появится корка льда в 1-2 миллиметра.

https://ria.ru/20211024/vozhdenie-1755900114.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, авто, евгений тишковец, центр организации дорожного движения (цодд), погода