https://ria.ru/20211024/zakharova-1756016446.html

Захарова назвала решения Госдепа по визам для россиян садизмом

Захарова назвала решения Госдепа по визам для россиян садизмом - РИА Новости, 24.10.2021

Захарова назвала решения Госдепа по визам для россиян садизмом

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение Госдепартамента США внести россиян в категорию "бездомных национальностей" —... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T14:22

2021-10-24T14:22

2021-10-24T18:19

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение Госдепартамента США внести россиян в категорию "бездомных национальностей" — стран, граждане которых не могут получать американскую визу в консульствах на своей территории."Они превратили банальную для XXI века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого — издевательство на грани садизма", — написала дипломат в Telegram-канале.По ее словам, в Госдепе "давно сломалось что-то важное, что никак не могут починить". "Много лет американские дипломаты разрушали не ими созданную систему оказания консульских услуг в России: закрывали консульства, сокращали штат консульских работников, экспериментировали с тем, насколько наш симметричный ответ отличается от зеркального. Неужели никому из апологетов этой грязной стратегии не пришло в голову, что они одновременно разрушают свои же собственные идеалы свободы?" — подчеркнула Захарова.По ее словам, речь идет не только о сокращении туризма и культурных обменов, это удар по семьям и родственникам, по тем связям, которые образуют "живую ткань отношений между странами и населяющими их народами".В категорию Homeless Nationalities ("Бездомные национальности") Госдеп включает страны, в которых либо нет консульского представительства США, либо политическая ситуация настолько нестабильна, что не позволяет американским дипломатам рассматривать заявки на визы. Помимо России, в обновленный перечень вошли Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. Граждане этих стран должны получать американскую визу в других государствах. Россияне, как указано в документе Госдепа, могут сделать это в столице Польши Варшаве.В середине апреля Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал десять дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запретила нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран. Американская дипмиссия заявила, что ей придется значительно сократить штат, поэтому она не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме. С середины мая россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы.В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.

https://ria.ru/20210830/okhota-1747774846.html

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в мире, сша, мария захарова, россия