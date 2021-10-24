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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211024/vykhodnye-1756015677.html
Попова призвала россиян провести нерабочие дни дома
Попова призвала россиян провести нерабочие дни дома - РИА Новости, 24.10.2021
Попова призвала россиян провести нерабочие дни дома
Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала россиянам совет, как провести нерабочие дни. По ее словам, следует воспользоваться этими днями, чтобы сделать прививку,... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T14:18
2021-10-24T16:55
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала россиянам совет, как провести нерабочие дни. По ее словам, следует воспользоваться этими днями, чтобы сделать прививку, а самое главное — сократить число контактов. Об этом она говорила в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Президент Владимир Путин на фоне роста заболеваемости COVID-19 объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. При этом в некоторых регионах они начнутся уже 25 октября.По словам Поповой, это время следует провести дома с семьей."Дома, дома, дома! И хочу сказать, дальше нам нужно идти к новогодним праздникам. Но чтобы хорошо встретить Новый год, мы должны очень бережно отнестись к своему здоровью, и главная сегодня задача — сократить количество контактов", — сказала глава Роспотребнадзора.Она отметила, что SARS-CoV-2 — новый вирус, но ведет себя так же, как его предшественники: и вирусы, и бактерии.Она подчеркнула, что спрятаться от вируса не получится.Самым надежным способом защиты от COVID-19 остается вакцинация. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.Сейчас россиянам доступны сразу несколько вакцин. В основном жители страны прививаются "Спутником V" — это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Он создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека. "ЭпиВакКорона" формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов, а "КовиВак" основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2. Для ревакцинации рекомендуется "Спутник Лайт". Пятая вакцина — "ЭпиВакКорона-Н" — отличается от "ЭпиВакКороны" тем, что в ней то же действующее вещество, но синтезируются они по-разному.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:18 24.10.2021 (обновлено: 16:55 24.10.2021)
 
Попова призвала россиян провести нерабочие дни дома

Попова призвала россиян ограничить контакты ради хорошей встречи Нового года

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала россиянам совет, как провести нерабочие дни. По ее словам, следует воспользоваться этими днями, чтобы сделать прививку, а самое главное — сократить число контактов. Об этом она говорила в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Президент Владимир Путин на фоне роста заболеваемости COVID-19 объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. При этом в некоторых регионах они начнутся уже 25 октября.
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По словам Поповой, это время следует провести дома с семьей.
"Дома, дома, дома! И хочу сказать, дальше нам нужно идти к новогодним праздникам. Но чтобы хорошо встретить Новый год, мы должны очень бережно отнестись к своему здоровью, и главная сегодня задача — сократить количество контактов", — сказала глава Роспотребнадзора.
Она отметила, что SARS-CoV-2 — новый вирус, но ведет себя так же, как его предшественники: и вирусы, и бактерии.
"И главное, мы сегодня имеем вакцину. Это первый случай в истории человечества, когда пандемия может быть остановлена, потому что у нас есть вакцина. И вот эти семь дней нужно использовать еще для того, чтобы привиться. Это единственный способ остановить распространение. Другого нет", — уверена Попова.
Она подчеркнула, что спрятаться от вируса не получится.
Самым надежным способом защиты от COVID-19 остается вакцинация. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Сейчас россиянам доступны сразу несколько вакцин. В основном жители страны прививаются "Спутником V" — это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Он создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека.
"ЭпиВакКорона" формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов, а "КовиВак" основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2. Для ревакцинации рекомендуется "Спутник Лайт". Пятая вакцина — "ЭпиВакКорона-Н" — отличается от "ЭпиВакКороны" тем, что в ней то же действующее вещество, но синтезируются они по-разному.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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