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Медицинские организации будут работать круглосуточно в нерабочие дни
Медицинские организации будут работать круглосуточно в нерабочие дни - РИА Новости, 24.10.2021
Медицинские организации будут работать круглосуточно в нерабочие дни
Организации, оказывающие медицинскую помощь, продолжат круглосуточную работу в нерабочие дни, сообщается на сайте правительства РФ по итогам прошедшего... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T12:46
2021-10-24T13:32
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Организации, оказывающие медицинскую помощь, продолжат круглосуточную работу в нерабочие дни, сообщается на сайте правительства РФ по итогам прошедшего заседания.Правительство России в пятницу обсудило вопрос о реализации указа президента РФ от 20 октября 2021 года №595 "Об установлении на территории РФ нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 года"."Федеральным органам исполнительной власти, имеющим подведомственные организации, оказывающие медицинскую помощь гражданам, в том числе лицам с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на неё (далее – организации), определить режим работы данных организаций в нерабочие дни... обеспечив: сохранение круглосуточного режима работы в отношении организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, включая медицинскую помощь при новой коронавирусной инфекции", - сообщается на сайте.Помимо этого медучреждениям нужно будет обеспечить госпитализацию граждан для оказания им помощи в неотложной форме, а также граждан с заболеваниями при наличии показаний и невозможности переноса срока лечения, в том числе для получения помощи, включённой и не включённой в базовую программу обязательного медстрахования. Кроме того, необходимо обеспечить допуск в организации совершеннолетних и работников только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса или перенесенного заболевания. А для граждан, имеющих противопоказания к вакцинации - при наличии необходимого документа или QR-кода отрицательного результата ПЦР-исследования, выполненного за сутки до входа в организацию, за исключением нуждающихся в экстренной и помощи, а также лиц с коронавирусом или подозрением на него.Также, согласно решению кабмина, необходимо обеспечить допуск в медучреждения военных и лиц, приравненных к ним, в случае отсутствия у них QR-кода при предъявлении ими медицинского документа по утвержденной форме, подтверждающего перенесённое заболевание коронавирусной инфекцией или факта вакцинации, а также документа, удостоверяющего личность. Вдобавок медучреждения обязуются оказывать помощи детям в установленном порядке."Проведение совершеннолетним гражданам, поступившим в организацию по экстренным и неотложным показаниям, в том числе доставленным бригадами скорой медицинской помощи, не имеющим документов, указанных выше, экспресс-тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции с последующим подтверждением результата путём проведения ПЦР-исследования", - сообщается в одном из пунктов решения кабмина о работе медучреждений.Подчеркивается, что также необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования по профилактике коронавируса, установленные Роспотребнадзором.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:46 24.10.2021 (обновлено: 13:32 24.10.2021)
 
Медицинские организации будут работать круглосуточно в нерабочие дни

Медицинские организации сохранят круглосуточный режим работы в нерабочие дни

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Организации, оказывающие медицинскую помощь, продолжат круглосуточную работу в нерабочие дни, сообщается на сайте правительства РФ по итогам прошедшего заседания.
Правительство России в пятницу обсудило вопрос о реализации указа президента РФ от 20 октября 2021 года №595 "Об установлении на территории РФ нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 года".
"Федеральным органам исполнительной власти, имеющим подведомственные организации, оказывающие медицинскую помощь гражданам, в том числе лицам с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на неё (далее – организации), определить режим работы данных организаций в нерабочие дни... обеспечив: сохранение круглосуточного режима работы в отношении организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, включая медицинскую помощь при новой коронавирусной инфекции", - сообщается на сайте.
Помимо этого медучреждениям нужно будет обеспечить госпитализацию граждан для оказания им помощи в неотложной форме, а также граждан с заболеваниями при наличии показаний и невозможности переноса срока лечения, в том числе для получения помощи, включённой и не включённой в базовую программу обязательного медстрахования. Кроме того, необходимо обеспечить допуск в организации совершеннолетних и работников только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса или перенесенного заболевания. А для граждан, имеющих противопоказания к вакцинации - при наличии необходимого документа или QR-кода отрицательного результата ПЦР-исследования, выполненного за сутки до входа в организацию, за исключением нуждающихся в экстренной и помощи, а также лиц с коронавирусом или подозрением на него.
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Также, согласно решению кабмина, необходимо обеспечить допуск в медучреждения военных и лиц, приравненных к ним, в случае отсутствия у них QR-кода при предъявлении ими медицинского документа по утвержденной форме, подтверждающего перенесённое заболевание коронавирусной инфекцией или факта вакцинации, а также документа, удостоверяющего личность. Вдобавок медучреждения обязуются оказывать помощи детям в установленном порядке.
"Проведение совершеннолетним гражданам, поступившим в организацию по экстренным и неотложным показаниям, в том числе доставленным бригадами скорой медицинской помощи, не имеющим документов, указанных выше, экспресс-тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции с последующим подтверждением результата путём проведения ПЦР-исследования", - сообщается в одном из пунктов решения кабмина о работе медучреждений.
Подчеркивается, что также необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования по профилактике коронавируса, установленные Роспотребнадзором.
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