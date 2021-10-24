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Процедура выборов президента Узбекистана

Процедура выборов президента Узбекистана - РИА Новости, 24.10.2021

Процедура выборов президента Узбекистана

Согласно Конституции республики Узбекистан (1992), президент республики является главой государства и обеспечивает согласованное функционирование и... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T00:17

2021-10-24T00:17

2021-10-24T00:17

справки

узбекистан

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Согласно Конституции республики Узбекистан (1992), президент республики является главой государства и обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. Президентом республики может быть избран гражданин Узбекистана не моложе 35 лет, свободно владеющий государственным языком, постоянно проживающий на территории Узбекистана не менее 10 лет непосредственно перед выборами. Одно и то же лицо не может быть президентом Узбекистана более двух сроков подряд.Президент Узбекистана избирается гражданами республики на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.Право избирать президента имеют граждане Узбекистана, достигшие ко дню выборов 18 лет. В выборах не участвуют граждане, признанные судом недееспособными, а также лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления.Согласно "Избирательному кодексу Республики Узбекистан" (2019) начало избирательной кампании по выборам президента Узбекистана объявляется Центральной избирательной комиссией в средствах массовой информации не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий действующего президента.Проведение выборов обеспечивают Центральная избирательная комиссия Узбекистана, окружные и участковые избирательные комиссии.Право на выдвижение кандидата в президенты Узбекистана имеют политические партии при условии, что они были зарегистрированы министерством юстиции республики не позднее, чем за четыре месяца до дня объявления о начале избирательной кампании.Выдвижение кандидатов в президенты начинается за 65 дней до выборов и заканчивается за 45 дней до выборов.Политическая партия может выдвинуть только одного кандидата как из числа членов партии, так и беспартийного.Не могут быть кандидатами в президенты Узбекистана: граждане, ранее судимые за умышленные преступления; профессиональные служители религиозных организаций и объединений; граждане, признанные судом недееспособными, а также лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.Политическая партия в поддержку своего кандидата должна собрать подписи не менее 1% от общего числа всех избирателей республики. При этом в одном административно-территориальном образовании политическая партия может собрать не более 8% подписей от их общего числа.Кандидаты в президенты Узбекистана регистрируются Центральной избирательной комиссией. Регистрация кандидатов заканчивается за 35 дней до выборов.Предвыборная агитация начинается со дня, следующего за последним днем, установленным для регистрации кандидатов. Агитация в день выборов и за день до начала голосования не допускается.Форма и текст избирательного бюллетеня по выборам президента Узбекистана утверждаются Центральной избирательной комиссией.В избирательный бюллетень в алфавитном порядке вносятся фамилия, имя, отчество кандидата с указанием года рождения и политической партии, выдвинувшей его кандидатом.Избирательные бюллетени печатаются на государственном языке, а также по решению окружной избирательной комиссии на языках, которыми пользуется большинство населения соответствующего округа.Голосование проводится в день выборов с 8.00 до 20.00 часов. О времени и месте голосования участковая избирательная комиссия оповещает избирателей не позднее, чем за 10 дней до выборов.По прибытии в помещение для голосования избиратель предъявляет члену участковой избирательной комиссии документ, удостоверяющий его личность, и расписывается в списке избирателей. После этого ему выдается избирательный бюллетень.После получения избирательного бюллетеня избиратель заполняет его в кабине или комнате для тайного голосования. При заполнении избирательного бюллетеня запрещается присутствие других лиц, кроме голосующего. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить избирательный бюллетень, вправе пригласить в кабину или комнату для тайного голосования другое лицо по своему усмотрению, за исключением лиц, входящих в состав избирательной комиссии, наблюдателей и представителей средств массовой информации.Каждый гражданин, участвующий в выборах, имеет один голос.Избиратель ставит знак "+" или "v" либо "х" в пустом квадрате, расположенном справа напротив фамилии того кандидата, за которого он голосует.Заполненный избирательный бюллетень голосующий опускает в избирательную урну.В случаях, когда отдельные избиратели по состоянию здоровья или по другим причинам не могут прибыть в помещение для голосования, соответствующая участковая избирательная комиссия по их просьбе организует голосование по месту пребывания этих избирателей.Избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту своего жительства, имеет право на досрочное голосование. Досрочное голосование начинается за 10 дней до выборов и заканчивается за три дня до выборов.Избранным на выборах президенты Узбекистана считается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.В случае, когда на выборах президента Узбекистана участвуют два кандидата, избранным считается тот, кто получил относительное большинство голосов избирателей, принявших участие в голосовании.В случае, когда на выборах президента в силу различных причин (смерть кандидата, состояние здоровья кандидата, исключающее участие в выборах, или снятие его кандидатуры по другим причинам, установленным законом, и т.п.) участвует один кандидат, он считается избранным, если получит более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.Выборы признаются несостоявшимися, если в них приняло участие менее 33% избирателей, внесенных в список избирателей.В случае, когда на выборах президента Узбекистана участвует более двух кандидатов и ни один из них не получает более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, – проводится повторное голосование, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.Центральная избирательная комиссия назначает день повторного голосования в пределах одного месяца со дня проведения выборов президента Узбекистана, но не ранее 15 дней со дня проведения выборов. Сообщение о проведении повторного голосования публикуется в печати.При повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к другому кандидату.При повторном голосовании процент участия избирателей не учитывается.В случае признания выборов президента Узбекистана несостоявшимися или недействительными, а также в случае, если в выборах президента Узбекистана принимал участие один кандидат и он не набрал необходимого количества голосов, Центральная избирательная комиссия назначает повторные выборы, которые проводятся в течение 40 дней после основных выборов.Постановление Центральной избирательной комиссии по итогам выборов президента Узбекистана принимается не позднее 10 дней после выборов, публикуется (обнародуется) на официальном веб-сайте Центральной избирательной комиссии и в других источниках.Президент Узбекистана вступает в должность с момента принесения присяги на совместном заседании палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан не позднее двух месяцев со дня официального объявления Центральной избирательной комиссией результатов выборов президента.Действующий президент Узбекистана исполняет свои полномочия до вступления в должность вновь избранного президента республики.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, узбекистан