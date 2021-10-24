https://ria.ru/20211024/vstrecha-1756014733.html

Путин подвел итоги встречи с премьером Израиля

Путин подвел итоги встречи с премьером Израиля - РИА Новости, 24.10.2021

Путин подвел итоги встречи с премьером Израиля

Президент России Владимир Путин назвал встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом содержательной и продуктивной. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T14:04

2021-10-24T14:04

2021-10-24T14:04

политика

израиль

сочи

владимир путин

россия

нафтали беннет

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом содержательной и продуктивной.Встреча прошла 22 октября в сочинской резиденции президента России "Бочаров ручей". Лидеры стран после официальной части переговоров пообщались на свежем воздухе, прогулявшись по территории резиденции.Беннет рано утром в пятницу вылетел в Сочи с первым официальным визитом в должности главы правительства по приглашению президента России Владимира Путина. Визит приурочен к 30-летию восстановления полноформатных дипломатических отношений между странами, отмечавшемуся 18 октября.

https://ria.ru/20211023/putin-1755971737.html

израиль

сочи

россия

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политика, израиль, сочи, владимир путин, россия, нафтали беннет