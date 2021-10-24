Путин подвел итоги встречи с премьером Израиля
Путин назвал встречу с премьером Израиля Беннетом содержательной и продуктивной
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи в Сочи
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом содержательной и продуктивной.
Встреча прошла 22 октября в сочинской резиденции президента России "Бочаров ручей". Лидеры стран после официальной части переговоров пообщались на свежем воздухе, прогулявшись по территории резиденции.
"Спасибо большое, очень рад был. Мне кажется, было очень содержательно, продуктивная встреча", - сказал Путин, прощаясь с Беннетом на крыльце. Кадры показали в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Беннет рано утром в пятницу вылетел в Сочи с первым официальным визитом в должности главы правительства по приглашению президента России Владимира Путина. Визит приурочен к 30-летию восстановления полноформатных дипломатических отношений между странами, отмечавшемуся 18 октября.
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