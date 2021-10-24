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Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Байдена
Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 24.10.2021
Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Байдена
Понимание о встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в обозримой перспективе есть, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T13:58
2021-10-24T13:59
политика
сша
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт - РИА Новости. Понимание о встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в обозримой перспективе есть, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."После того, как президенты примут решение, мы сразу же сообщим, пока давайте не будем забегать вперед. Понимание, что следующий контакт на высшем уровне должен состояться в обозримой перспективе, есть. Соответственно, сейчас оно будет реализовано", - сказал он в программе "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия".
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политика, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия
13:58 24.10.2021 (обновлено: 13:59 24.10.2021)
 
Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Байдена

Песков: есть понимание, что встреча лидеров России и США состоится в обозримой перспективе

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / POOL
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт - РИА Новости. Понимание о встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в обозримой перспективе есть, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"После того, как президенты примут решение, мы сразу же сообщим, пока давайте не будем забегать вперед. Понимание, что следующий контакт на высшем уровне должен состояться в обозримой перспективе, есть. Соответственно, сейчас оно будет реализовано", - сказал он в программе "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия".
Президент РФ Борис Ельцин и президент США Джордж Буш после подписания российско-американского договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегического наступательного вооружения - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 02:00
Двусторонние встречи президентов России и США
 
ПолитикаСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковДжо БайденРоссия
 
 
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