https://ria.ru/20211024/vstrecha-1756014028.html

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Байдена

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 24.10.2021

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Байдена

Понимание о встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в обозримой перспективе есть, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T13:58

2021-10-24T13:58

2021-10-24T13:59

политика

сша

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт - РИА Новости. Понимание о встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в обозримой перспективе есть, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."После того, как президенты примут решение, мы сразу же сообщим, пока давайте не будем забегать вперед. Понимание, что следующий контакт на высшем уровне должен состояться в обозримой перспективе, есть. Соответственно, сейчас оно будет реализовано", - сказал он в программе "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия".

https://ria.ru/20210616/vstrechi-1737156868.html

сша

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политика, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия