https://ria.ru/20211024/voyna-1756038644.html
"Пойдут на крайние меры": ЦРУ предупредило о приближении мировой войны
ЦРУ предрекло мировую войну к 2040 году - РИА Новости, 24.10.2021
"Пойдут на крайние меры": ЦРУ предупредило о приближении мировой войны
В ближайшие десятилетия миру грозит глобальный военный конфликт из-за изменения климата на планете, говорится в опубликованном докладе ЦРУ. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T19:43
2021-10-24T19:43
2021-10-24T19:43
в мире
сша
индия
кндр (северная корея)
китай
африка
южная америка
пакистан
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В ближайшие десятилетия миру грозит глобальный военный конфликт из-за изменения климата на планете, говорится в опубликованном докладе ЦРУ.По мнению авторов, не позднее 2040 года в мире начнутся "климатические столкновения", при которых стороны будут применять друг против друга технологии, усиливающие стихийные бедствия вроде засух и наводнений. Речь идет о прежде всего геоинженерных технологиях.Также специалисты предупредили о росте напряженности между странами из-за споров о реализации Парижского соглашения по климату, предполагающего сокращение выброса парниковых газов для предотвращения глобального потепления."Большинство стран столкнутся с трудным экономическим выбором и, вероятно, будут рассчитывать на технологический прорыв, чтобы быстро сократить свои выбросы позже. Китай и Индия будут играть решающую роль в определении траектории повышения температуры", — говорится в документе.Кроме того, авторы доклада заявили о риске внутренних конфликтов в развивающихся странах из-за последствий изменения климата, так как эти государства в меньшей степени способны адаптироваться к новым условиям.Среди возможных будущих горячих точек в климатической войне называются такие регионы, как бассейны рек Конго, Инд, Меконг и Нил. Конфликты там могут произойти из-за изменения русел рек и перенаправления потоков воды.В докладе перечислены 11 стран, на которые сильнее всего подействуют негативные последствия глобальных изменений климата. По мнению аналитиков эти государства могут пойти на крайние меры ради выживания. Речь, в частности, идет о владеющих ядерным оружием Китае, Индии и Пакистане, а также Афганистане, КНДР, Мьянме и ряде стран Центральной и Южной Америки.
https://ria.ru/20211021/ugroza-1755693327.html
https://ria.ru/20211020/voyna-1755395031.html
сша
индия
кндр (северная корея)
китай
африка
южная америка
пакистан
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, индия, кндр (северная корея), китай, африка, южная америка, пакистан, афганистан, центральное разведывательное управление (цру)
ЦРУ предрекло мировую войну к 2040 году
ЦРУ предупредило о мировой климатической войне к 2040 году
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В ближайшие десятилетия миру грозит глобальный военный конфликт из-за изменения климата на планете, говорится в опубликованном докладе ЦРУ.
"Усиливающиеся физические последствия изменения климата могут усугубить трансграничные геополитические горячие точки, поскольку государства предпринимают шаги для защиты своих интересов", — отмечается в документе
.
По мнению авторов, не позднее 2040 года в мире начнутся "климатические столкновения", при которых стороны будут применять друг против друга технологии, усиливающие стихийные бедствия вроде засух и наводнений. Речь идет о прежде всего геоинженерных технологиях.
Также специалисты предупредили о росте напряженности между странами из-за споров о реализации Парижского соглашения по климату, предполагающего сокращение выброса парниковых газов для предотвращения глобального потепления.
"Большинство стран столкнутся с трудным экономическим выбором и, вероятно, будут рассчитывать на технологический прорыв, чтобы быстро сократить свои выбросы позже. Китай
и Индия
будут играть решающую роль в определении траектории повышения температуры", — говорится в документе.
Кроме того, авторы доклада заявили о риске внутренних конфликтов в развивающихся странах из-за последствий изменения климата, так как эти государства в меньшей степени способны адаптироваться к новым условиям.
Среди возможных будущих горячих точек в климатической войне называются такие регионы, как бассейны рек Конго, Инд, Меконг и Нил. Конфликты там могут произойти из-за изменения русел рек и перенаправления потоков воды.
В докладе перечислены 11 стран, на которые сильнее всего подействуют негативные последствия глобальных изменений климата. По мнению аналитиков эти государства могут пойти на крайние меры ради выживания. Речь, в частности, идет о владеющих ядерным оружием Китае, Индии и Пакистане
, а также Афганистане
, КНДР
, Мьянме
и ряде стран Центральной и Южной Америки
.