https://ria.ru/20211024/venchanie-1755265112.html

Важнее церемонии в ЗАГСе: почему венчание – главный обряд для семьи казаков

Важнее церемонии в ЗАГСе: почему венчание – главный обряд для семьи казаков - РИА Новости, 24.10.2021

Важнее церемонии в ЗАГСе: почему венчание – главный обряд для семьи казаков

10 октября в жизни Ольги Ганеевой и Олега Фомченкова-Бровко произошло без преувеличения долгожданное событие. Венчание по всем казачьим канонам для них не... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T10:00

2021-10-24T10:00

2021-10-24T14:08

российское казачество

кисловодск

россия

российское казачество

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. 10 октября в жизни Ольги Ганеевой и Олега Фомченкова-Бровко произошло без преувеличения долгожданное событие. Венчание по всем казачьим канонам для них не просто дань традициям, а воплощение мечты. Ольга и вовсе признается, что для нее обряд венчания куда важнее церемонии в ЗАГСе."Венчание – это более высокий уровень, вообще непередаваемые ощущения. Наверное, многие об этом мечтают. Когда это обоюдно и обоюдно серьезно, и еще по казачьим традициям... За себя могу сказать, что я всегда мечтала именно об этом", – рассказала Ольга в беседе с корреспондентом РИА Новости.Обряд проводился в центральном храме города Кисловодска. Олег для церемонии облачился в черкеску, а Ольга – в казачье платье. Когда пара выходила из храма, казаки подняли над ними шашки, что символизировало защиту обвенчавшихся."После венчания состоялась праздничная трапеза. А сам обряд венчания проходил по всем православным традициям. Колорита прибавило то, что все собравшиеся были в традиционной одежде", – рассказал о церемонии Олег Фомченков-Бровко.Сундук от императораИменно так венчался и прадед Олега более ста лет назад в станице Кисловодская. К слову, прадед казака служил в царском конвое Николая II. За свою службу он получил именной сундук от императора."Я потом уже у историков наших узнал, что сундук давали за четыре года службы в царском конвое. То есть мой прадед прослужил там четыре года", – уточнил казак.А вот прапрадед Ольги был есаулом в одной из станиц. Свою семью Ольга называет династией конников. Традиции любви к лошадям во многом заложил ее прапрадед."Прапрадед мой – он настолько любил лошадей, что он мог от станицы до станицы вести лошадь в руках, чтобы лошадь отдохнула. Они просто шли рядом, это могло длиться несколько километров. Прапрадед настолько любил лошадей, что эта любовь спустя три поколения передалась мне", – рассказала Ольга Ганеева.И Олег, и Ольга активно выступают за бережное сохранение традиций. При этом они считают, что важно с уважением относиться и к устоям других народов, которые проживают в России."У нас на Кавказе много народов, много национальностей, главное, чтобы они сохраняли свои традиции. В этом и богатство нашей России. Мне кажется, когда человек придерживается своих традиций, то он уважает и чужие традиции. Я считаю, что надо ревностно относиться к сохранению памяти о предках. Ведь сохранение традиций – это в том числе и память о предках", – отметил Олег Фомченков-Бровко.Вместе в счастливое будущееПочтение к вековым устоям не мешает молодым людям смотреть в будущее и использовать современные технологии. Например, познакомилась пара во многом благодаря интернету. Достаточно долго они следили за успехами друг друга в социальных сетях, но вот встретиться все никак не доводилось."Мы общались в социальных сетях, сбрасывали друг другу фотографии. Но в реальной жизни мы не пересекались. Это потом мы уже увиделись, когда я приехал к Ольге на день рождения, поздравил ее, и с того момента мы начали общаться", – рассказал Олег.Ольга уточняет, что еще на стадии общения в интернете было видно, что у них много общего с Олегом. Главное – схожие взгляды на традиции и воспитание молодежи."Мы всегда были вроде бы рядом, участвовали в казачьих мероприятиях, но так получалось что не могли пересечься. Нас объединил один взгляд на то, как мы хотим воспитать молодежь, что мы им хотим дать", – отметила Ольга.Воспитание молодежи можно назвать одним из ведущих направлений деятельности Ольги и Олега: молодой человек занимается с казачатами самбо и дзюдо, а у Ольги есть собственная школа по фланкировке и рубке шашкой. При этом занимаются этим много девочек, и Ольге хотелось показать, что это занятие вполне может быть женственным."Я захотела это показать не так, как часто делают, когда девушки выходят в штанах, в папахах и грубо так показывают эти приемы. А мне хотелось показать женственно, показать женскую красоту в таком, казалось бы, неженском занятии", – сказала Ольга.В ближайших планах пары – объединить усилия в деле воспитания молодежи. У Олега и Ольга в разработке ряд совместных проектов. Например, они собираются создать казачье подворье в Кисловодске. Оно будет рассчитано и на туристов, и на местных казачат. Там они смогут поучиться стрельбе из лука, фланкировке и позаниматься общей физической подготовкой.

https://ria.ru/20211010/vrkazaki-1753822969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кисловодск, россия, российское казачество