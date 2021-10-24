10:00 24.10.2021 (обновлено: 14:08 24.10.2021)
Важнее церемонии в ЗАГСе: почему венчание – главный обряд для семьи казаков
© Фото : из личного архива Олега Фомченкова-БровкоЦеремония венчания Олега Фомченкова-Бровко и Ольги Ганеевой
© Фото : из личного архива Олега Фомченкова-Бровко
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. 10 октября в жизни Ольги Ганеевой и Олега Фомченкова-Бровко произошло без преувеличения долгожданное событие. Венчание по всем казачьим канонам для них не просто дань традициям, а воплощение мечты. Ольга и вовсе признается, что для нее обряд венчания куда важнее церемонии в ЗАГСе.
"Венчание – это более высокий уровень, вообще непередаваемые ощущения. Наверное, многие об этом мечтают. Когда это обоюдно и обоюдно серьезно, и еще по казачьим традициям... За себя могу сказать, что я всегда мечтала именно об этом", – рассказала Ольга в беседе с корреспондентом РИА Новости.
© Фото : из личного архива Олега Фомченкова-БровкоЦеремония венчания Олега Фомченкова-Бровко и Ольги Ганеевой
© Фото : из личного архива Олега Фомченкова-Бровко
Церемония венчания Олега Фомченкова-Бровко и Ольги Ганеевой
Обряд проводился в центральном храме города Кисловодска. Олег для церемонии облачился в черкеску, а Ольга – в казачье платье. Когда пара выходила из храма, казаки подняли над ними шашки, что символизировало защиту обвенчавшихся.
"После венчания состоялась праздничная трапеза. А сам обряд венчания проходил по всем православным традициям. Колорита прибавило то, что все собравшиеся были в традиционной одежде", – рассказал о церемонии Олег Фомченков-Бровко.
Сундук от императора
Именно так венчался и прадед Олега более ста лет назад в станице Кисловодская. К слову, прадед казака служил в царском конвое Николая II. За свою службу он получил именной сундук от императора.
"Я потом уже у историков наших узнал, что сундук давали за четыре года службы в царском конвое. То есть мой прадед прослужил там четыре года", – уточнил казак.
© Фото : из личного архива Олега Фомченкова-БровкоОльга Ганеева и Олег Фомченков-Бровко
© Фото : из личного архива Олега Фомченкова-Бровко
Ольга Ганеева и Олег Фомченков-Бровко
А вот прапрадед Ольги был есаулом в одной из станиц. Свою семью Ольга называет династией конников. Традиции любви к лошадям во многом заложил ее прапрадед.
"Прапрадед мой – он настолько любил лошадей, что он мог от станицы до станицы вести лошадь в руках, чтобы лошадь отдохнула. Они просто шли рядом, это могло длиться несколько километров. Прапрадед настолько любил лошадей, что эта любовь спустя три поколения передалась мне", – рассказала Ольга Ганеева.
И Олег, и Ольга активно выступают за бережное сохранение традиций. При этом они считают, что важно с уважением относиться и к устоям других народов, которые проживают в России.
© Фото : из личного архива Олега Фомченкова-БровкоЦеремония венчания Олега Фомченкова-Бровко и Ольги Ганеевой
© Фото : из личного архива Олега Фомченкова-Бровко
Церемония венчания Олега Фомченкова-Бровко и Ольги Ганеевой
"У нас на Кавказе много народов, много национальностей, главное, чтобы они сохраняли свои традиции. В этом и богатство нашей России. Мне кажется, когда человек придерживается своих традиций, то он уважает и чужие традиции. Я считаю, что надо ревностно относиться к сохранению памяти о предках. Ведь сохранение традиций – это в том числе и память о предках", – отметил Олег Фомченков-Бровко.
Вместе в счастливое будущее
Почтение к вековым устоям не мешает молодым людям смотреть в будущее и использовать современные технологии. Например, познакомилась пара во многом благодаря интернету. Достаточно долго они следили за успехами друг друга в социальных сетях, но вот встретиться все никак не доводилось.
"Мы общались в социальных сетях, сбрасывали друг другу фотографии. Но в реальной жизни мы не пересекались. Это потом мы уже увиделись, когда я приехал к Ольге на день рождения, поздравил ее, и с того момента мы начали общаться", – рассказал Олег.
Ольга уточняет, что еще на стадии общения в интернете было видно, что у них много общего с Олегом. Главное – схожие взгляды на традиции и воспитание молодежи.
© Фото : из личного архива Олега Фомченкова-БровкоЦеремония венчания Олега Фомченкова-Бровко и Ольги Ганеевой
© Фото : из личного архива Олега Фомченкова-Бровко
Церемония венчания Олега Фомченкова-Бровко и Ольги Ганеевой
"Мы всегда были вроде бы рядом, участвовали в казачьих мероприятиях, но так получалось что не могли пересечься. Нас объединил один взгляд на то, как мы хотим воспитать молодежь, что мы им хотим дать", – отметила Ольга.
Воспитание молодежи можно назвать одним из ведущих направлений деятельности Ольги и Олега: молодой человек занимается с казачатами самбо и дзюдо, а у Ольги есть собственная школа по фланкировке и рубке шашкой. При этом занимаются этим много девочек, и Ольге хотелось показать, что это занятие вполне может быть женственным.
"Я захотела это показать не так, как часто делают, когда девушки выходят в штанах, в папахах и грубо так показывают эти приемы. А мне хотелось показать женственно, показать женскую красоту в таком, казалось бы, неженском занятии", – сказала Ольга.
© Фото : из личного архива Олега Фомченкова-БровкоОльга Ганеева и Олег Фомченков-Бровко
© Фото : из личного архива Олега Фомченкова-Бровко
Ольга Ганеева и Олег Фомченков-Бровко
В ближайших планах пары – объединить усилия в деле воспитания молодежи. У Олега и Ольга в разработке ряд совместных проектов. Например, они собираются создать казачье подворье в Кисловодске. Оно будет рассчитано и на туристов, и на местных казачат. Там они смогут поучиться стрельбе из лука, фланкировке и позаниматься общей физической подготовкой.