https://ria.ru/20211024/varfolomey-1756052654.html

Варфоломей обвинил РПЦ в неблагодарности

Варфоломей обвинил РПЦ в неблагодарности - РИА Новости, 24.10.2021

Варфоломей обвинил РПЦ в неблагодарности

Константинопольский патриарх Варфоломей сказал, что не поддастся давлению РПЦ в связи с предоставлением томоса об автокефалии церкви на Украине, и заявил о... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T23:03

2021-10-24T23:03

2021-10-24T23:03

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варфоломей i (патриарх константинопольский)

московский патриархат

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АФИНЫ, 24 окт – РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей сказал, что не поддастся давлению РПЦ в связи с предоставлением томоса об автокефалии церкви на Украине, и заявил о неблагодарном поведении русских, которых греки "христианизировали и сделали цивилизованными".Варфоломей в интервью кипрской газете "Политис" по случаю 30-летия пребывания на патриаршем троне подробно высказался о церковной проблеме, возникшей с вручением томоса об автокефалии раскольникам на Украине.Константинопольский патриарх объяснил резкую реакцию Московского патриархата на автокефалию "геополитическими целями Москвы". Он заявил, что прежде, чем принять решение по украинскому церковному вопросу, в Фанаре "с молитвой и благоразумием обдумали все эти параметры реакции Московского патриархата". Варфоломей утверждал, что принял решение "только и исключительно в духовных интересах народа Божьего"."Мы не изучали геополитические интересы с той точки зрения, которая приписывается нам, или финансовые (интересы). Геополитическое развитие событий - я не буду судить, хорошо это или плохо, - вошло в жизнь церкви, и мы видим это во всех автокефальных церквях, созданных самим Вселенским патриархатом с жертвами и лишениями", - сказал Варфоломей.Глава Фанара утверждал, что Киевская митрополия была передана Московскому патриархату под давлением, и сейчас, по его мнению, он "восстанавливает справедливость"."Резкая реакция Московского патриархата происходит из-за того, что спустя века константинопольская мать-церковь восстанавливает справедливость в Киеве. Моего предшественника Дионисия IV заставили подписать это письмо о передаче (Киевской митрополии Московскому патриархату). До этого мой предшественник Иеремия был заключен в тюрьму и многое другое в Москве, чтобы отдать дань уважения патриархальным ценностям там. И теперь скромного преемника этих уважаемых людей оскорбляют и заставляют подчиняться светским требованиям тех, кто, вопреки нашим каноническим и историческим аргументам, используют свою экономическую и светскую силу и власть против церквей, которые зависят политически от "их веского слова", - заявил он.Варфоломей доказал, что не поддается давлению. "Я милостью Божией уже 30 лет Вселенский патриарх. Я несу ответственность за права этого трона. Я несу ответственность перед своими предшественниками, перед историей, перед народом Божьим, который ожидает от Константинополя только истины, вдали от временных интересов и мелких счетов", - сказал константинопольский патриарх.По его словам, от автокефалии на Украине он получил лишь "оскорбления, пятнание, клевету, брань и унижения"."Личная полемика с клеветой против моего скромного лица, но особенно - клеветническая кампания против исторической ответственности Трона, который сделал их христианами и почему бы не сделал их цивилизованными, без изменения языка, обычаев и традиций, - вот что вызывает чувство страха и неуверенности в других церквях, чтобы не отождествлять себя и не согласовывать с действиями Вселенского патриархата. Меня беспокоят не столько клевета на меня, сколько попытки ущемить права Константинополя", - заявил Варфоломей, добавив, что никогда не сдастся.На вопрос, делает ли он шаги, чтобы преодолеть возникший разрыв, и как наступит мир на Украине, если "до сих пор существует нелегально" структура митрополита Московского патриархата Онуфрия", Варфоломей ответил, что митрополит Онуфрий "категорически отказался" участвовать в "объединительном соборе". На нем две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру – так называемую "Православную церковь Украины".Ранее сообщалось, что Варфоломей предлагал передать томос об автокефалии Онуфрию, но тот отказался участвовать в политических интригах Фанара."Один аспект, который, возможно, намеренно замалчивается, заключается в том, что Вселенский патриархат не разорвал общение с Московским патриархатом именно потому, что не считает, что есть какое-либо нарушение церковного порядка и канонического права. Это означает, что наши сердца не закрыты для братьев. На самом деле - наоборот. Если бы митрополит Онуфрий согласился принять участие в объединительном соборе, на который мать-церковь пригласила его вместе с другими братьями-протоиереями, то, вероятно, сегодня все было бы иначе. Этого не произошло. Они категорически отказались способствовать единству и предпочли изоляцию через разделение общества и угрозу раскола", - сказал Варфоломей.По его словам, "братья" со временем изменят мнение.Варфоломей настаивал на праве Константинополя на первенство в православии и его "уникальных обязанностях в церкви", а тех, кто пытался провести примирительную встречу православных церквей в Аммане в 2020 году, обвинил в бесовщине."С этой точки зрения, нас здесь, в Фанаре, определенно расстроила инициатива проведения "братской встречи" в Аммане. Все это новая бесноватость для учения нашей церкви и ее традиции", - заключил Варфоломей.

https://ria.ru/20210107/sobor-1592229668.html

https://ria.ru/20211002/patriarkh-1752811462.html

https://ria.ru/20210911/zakaz-1749696135.html

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в мире, киев, москва, русская православная церковь, варфоломей i (патриарх константинопольский), московский патриархат