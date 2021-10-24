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Религия
https://ria.ru/20211024/varfolomey-1756033628.html
Патриарха Варфоломея госпитализировали в США
Патриарха Варфоломея госпитализировали в США - РИА Новости, 24.10.2021
Патриарха Варфоломея госпитализировали в США
Константинопольский патриарх Варфоломей в связи с недомоганием по совету врача госпитализирован в больницу Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, округ... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T18:36
2021-10-24T18:59
в мире
округ колумбия
сша
вашингтон (город)
университет джорджа вашингтона
варфоломей i (патриарх константинопольский)
религия
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АФИНЫ, 24 окт - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей в связи с недомоганием по совету врача госпитализирован в больницу Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, округ Колумбия, сообщает греческая православная архиепископия Америки."Патриарх почувствовал недомогание из-за долгого путешествия и программы мероприятий по прибытии. Его доктор посоветовал ему отдохнуть, и из предосторожности он был доставлен в больницу Университета Джорджа Вашингтона для наблюдения", - говорится в сообщении.Варфоломей в субботу прибыл в США с 12-дневным визитом, первым за 12 лет.Сразу после прибытия Варфоломей был на ужине, устроенном послом Греции в США.
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округ колумбия
сша
вашингтон (город)
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в мире, округ колумбия, сша, вашингтон (город), университет джорджа вашингтона, варфоломей i (патриарх константинопольский)
18:36 24.10.2021 (обновлено: 18:59 24.10.2021)
 
Патриарха Варфоломея госпитализировали в США

Патриарха Варфоломея госпитализировали в США в связи с недомоганием

© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
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АФИНЫ, 24 окт - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей в связи с недомоганием по совету врача госпитализирован в больницу Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, округ Колумбия, сообщает греческая православная архиепископия Америки.
"Патриарх почувствовал недомогание из-за долгого путешествия и программы мероприятий по прибытии. Его доктор посоветовал ему отдохнуть, и из предосторожности он был доставлен в больницу Университета Джорджа Вашингтона для наблюдения", - говорится в сообщении.
Варфоломей в субботу прибыл в США с 12-дневным визитом, первым за 12 лет.
Сразу после прибытия Варфоломей был на ужине, устроенном послом Греции в США.
Вселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей I - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
2 октября, 17:47Религия
Патриарх Варфоломей не может быть лидером православных, считают в РПЦ
 
РелигияВ миреОкруг КолумбияСШАВашингтон (город)Университет Джорджа ВашингтонаВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)
 
 
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