Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211024/vaktsinatsiya-1756016229.html
Попова призвала россиян использовать нерабочие дни, чтобы привиться
Попова призвала россиян использовать нерабочие дни, чтобы привиться - РИА Новости, 24.10.2021
Попова призвала россиян использовать нерабочие дни, чтобы привиться
Пандемия коронавируса может быть остановлена, потому что есть вакцина, выходные дни нужно использовать, чтобы привиться, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T14:21
2021-10-24T16:52
распространение коронавируса
общество
вакцинация
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754703504_0:174:3071:1901_1920x0_80_0_0_6c6fa963386cf309a76121261366fd85.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт - РИА Новости. Пандемия коронавируса может быть остановлена, потому что есть вакцина, выходные дни нужно использовать, чтобы привиться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о "нерабочих днях" в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19. При этом субъекты РФ могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.Она отметила, что от вируса не получится спрятаться. "Вирус на то и вирус - он пришел, он заразный, он опасный, и он непредсказуемый", - подчеркнула Попова.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754703504_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_940540373dc718cc8077e8f6bac5afde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
14:21 24.10.2021 (обновлено: 16:52 24.10.2021)
 
Попова призвала россиян использовать нерабочие дни, чтобы привиться

Попова: вакцинация может остановить пандемию, выходные нужно использовать, чтобы привиться

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник мобильной бригады во время проведения выездной вакцинации от COVID-19 сотрудников спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту
Медицинский сотрудник мобильной бригады во время проведения выездной вакцинации от COVID-19 сотрудников спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт - РИА Новости. Пандемия коронавируса может быть остановлена, потому что есть вакцина, выходные дни нужно использовать, чтобы привиться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о "нерабочих днях" в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19. При этом субъекты РФ могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.

"Это новый вирус в новых условиях, но ведет он себя так же, как и все его предшественники, и вирусы, и бактерии. И главное, мы сегодня имеем вакцину. Это первый случай в истории человечества, когда пандемия может быть остановлена, потому что у нас есть вакцина. И вот эти семь дней нужно использовать еще для того, чтобы привиться. Это единственный способ остановить распространение. Другого нет", — сказала она журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Она отметила, что от вируса не получится спрятаться. "Вирус на то и вирус - он пришел, он заразный, он опасный, и он непредсказуемый", - подчеркнула Попова.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".
 
Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссияКоронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28На Украине раскрыли план Байдена создать новый миропорядок без России
04:15Врач рассказал, какой продукт борется с дисбактериозом
04:06Москвичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утром
03:52Источник назвал сроки завершения госиспытаний танков "Армата"
03:47В Приморье из капкана спасли амурского тигренка
03:36Вильфанд предупредил о самом холодном октябрьском дне в Европейской России
03:24В ФРГ обвинили главу Минобороны в безответственности из-за угроз России
03:15Эксперт предупредил о новых телефонных мошенничествах
03:08В "Талибане"* объяснили, почему не хотели краха прошлого правительства
03:00В России нашли способ добывать больше нефти из любых месторождений
03:00Вынос старой мебели на помойку грозит штрафом, предупредили эксперты
02:49Россиян предупредили о неожиданной опасности молока
02:45Главный онколог Минздрава назвал вид рака, который не замечают мужчины
02:26"Ъ": в России подорожают гречка и овсянка
02:15Эксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения сейчас
02:15"Мечтаю ошибиться". Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID-19
02:12Во Владивостоке трое таксистов избили и ограбили пассажира
02:04Путин поздравил таможенников с 30-летием создания ФТС
02:01В Раде рассказали, как Лавров шуткой передал Зеленскому условие Путина
01:49NI написал об "очень большой" проблеме Зеленского из-за России и Венгрии
Лента новостейМолния
На Украине раскрыли план Байдена создать новый миропорядок без РоссииВрач рассказал, какой продукт борется с дисбактериозомМосквичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утромИсточник назвал сроки завершения госиспытаний танков "Армата"В Приморье из капкана спасли амурского тигренкаВильфанд предупредил о самом холодном октябрьском дне в Европейской РоссииВ ФРГ обвинили главу Минобороны в безответственности из-за угроз РоссииЭксперт предупредил о новых телефонных мошенничествахВ "Талибане"* объяснили, почему не хотели краха прошлого правительстваВ России нашли способ добывать больше нефти из любых месторожденийВынос старой мебели на помойку грозит штрафом, предупредили экспертыРоссиян предупредили о неожиданной опасности молокаГлавный онколог Минздрава назвал вид рака, который не замечают мужчины"Ъ": в России подорожают гречка и овсянкаЭксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения сейчас"Мечтаю ошибиться". Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID-19Во Владивостоке трое таксистов избили и ограбили пассажираПутин поздравил таможенников с 30-летием создания ФТСВ Раде рассказали, как Лавров шуткой передал Зеленскому условие ПутинаNI написал об "очень большой" проблеме Зеленского из-за России и Венгрии