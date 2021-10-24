https://ria.ru/20211024/vaktsinatsiya-1756016229.html

Попова призвала россиян использовать нерабочие дни, чтобы привиться

Попова призвала россиян использовать нерабочие дни, чтобы привиться - РИА Новости, 24.10.2021

Попова призвала россиян использовать нерабочие дни, чтобы привиться

Пандемия коронавируса может быть остановлена, потому что есть вакцина, выходные дни нужно использовать, чтобы привиться, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T14:21

2021-10-24T14:21

2021-10-24T16:52

распространение коронавируса

общество

вакцинация

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус covid-19

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт - РИА Новости. Пандемия коронавируса может быть остановлена, потому что есть вакцина, выходные дни нужно использовать, чтобы привиться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о "нерабочих днях" в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19. При этом субъекты РФ могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.Она отметила, что от вируса не получится спрятаться. "Вирус на то и вирус - он пришел, он заразный, он опасный, и он непредсказуемый", - подчеркнула Попова.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19