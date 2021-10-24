14:21 24.10.2021 (обновлено: 16:52 24.10.2021)
Попова призвала россиян использовать нерабочие дни, чтобы привиться
Попова: вакцинация может остановить пандемию, выходные нужно использовать, чтобы привиться
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник мобильной бригады во время проведения выездной вакцинации от COVID-19 сотрудников спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт - РИА Новости. Пандемия коронавируса может быть остановлена, потому что есть вакцина, выходные дни нужно использовать, чтобы привиться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о "нерабочих днях" в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19. При этом субъекты РФ могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.
"Это новый вирус в новых условиях, но ведет он себя так же, как и все его предшественники, и вирусы, и бактерии. И главное, мы сегодня имеем вакцину. Это первый случай в истории человечества, когда пандемия может быть остановлена, потому что у нас есть вакцина. И вот эти семь дней нужно использовать еще для того, чтобы привиться. Это единственный способ остановить распространение. Другого нет", — сказала она журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Она отметила, что от вируса не получится спрятаться. "Вирус на то и вирус - он пришел, он заразный, он опасный, и он непредсказуемый", - подчеркнула Попова.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".