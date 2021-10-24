https://ria.ru/20211024/ural-1756011057.html

На Урале погиб четырехлетний ребенок

На Урале погиб четырехлетний ребенок - РИА Новости, 24.10.2021

На Урале погиб четырехлетний ребенок

Четырехлетний ребенок выпал с балкона в городе Нижний Тагил Свердловской области и скончался в больнице, сообщили РИА Новости в СК по Свердловской области. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T13:17

2021-10-24T13:17

2021-10-24T13:32

происшествия

нижний тагил

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Четырехлетний ребенок выпал с балкона в городе Нижний Тагил Свердловской области и скончался в больнице, сообщили РИА Новости в СК по Свердловской области.В свердловском управлении СК уточнили, что ребенку было четыре года.Как сообщили журналистам в пресс-группе МУ МВД "Нижнетагильское", мать воспитывала ребенка одна. Помимо этого, ей необходимо было ухаживать за престарелым отцом.

https://ria.ru/20211023/saratov-1755981512.html

нижний тагил

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижний тагил, следственный комитет россии (ск рф)