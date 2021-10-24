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На Урале погиб четырехлетний ребенок
На Урале погиб четырехлетний ребенок - РИА Новости, 24.10.2021
На Урале погиб четырехлетний ребенок
Четырехлетний ребенок выпал с балкона в городе Нижний Тагил Свердловской области и скончался в больнице, сообщили РИА Новости в СК по Свердловской области. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T13:17
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происшествия
нижний тагил
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Четырехлетний ребенок выпал с балкона в городе Нижний Тагил Свердловской области и скончался в больнице, сообщили РИА Новости в СК по Свердловской области.В свердловском управлении СК уточнили, что ребенку было четыре года.Как сообщили журналистам в пресс-группе МУ МВД "Нижнетагильское", мать воспитывала ребенка одна. Помимо этого, ей необходимо было ухаживать за престарелым отцом.
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происшествия, нижний тагил, следственный комитет россии (ск рф)
13:17 24.10.2021 (обновлено: 13:32 24.10.2021)
 
На Урале погиб четырехлетний ребенок

Четырехлетний ребенок погиб на Урале после падения с балкона

© Фото : Сетевое издание "Арбуз"Балкон пятиэтажного дома
Балкон пятиэтажного дома - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© Фото : Сетевое издание "Арбуз"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Четырехлетний ребенок выпал с балкона в городе Нижний Тагил Свердловской области и скончался в больнице, сообщили РИА Новости в СК по Свердловской области.
"Да. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются следователями СК России по Ленинскому району Нижнего Тагила", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу подтвердить информацию о том, что ребенок выпал из балкона и скончался в больнице.
В свердловском управлении СК уточнили, что ребенку было четыре года.
Как сообщили журналистам в пресс-группе МУ МВД "Нижнетагильское", мать воспитывала ребенка одна. Помимо этого, ей необходимо было ухаживать за престарелым отцом.
"Однако, по словам сотрудников полиции, в тот день женщина оставила ребенка под присмотром дедушки, а сама отправилась распивать спиртное в соседний подъезд. Пока престарелый мужчина оставался на кухне, мальчик с табуретом вышел на балкон и открыл окно", - отметили в пресс-группе.
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ПроисшествияНижний ТагилСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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