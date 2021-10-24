https://ria.ru/20211024/ukraina-1756043499.html

В Киеве предсказали "конец России" в случае "нападения" на Украину

В Киеве предсказали "конец России" в случае "нападения" на Украину - РИА Новости, 24.10.2021

В Киеве предсказали "конец России" в случае "нападения" на Украину

Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T20:42

2021-10-24T20:42

2021-10-24T22:49

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киев

москва

владимир путин

нато

верховная рада украины

россия

алексей арестович

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КИЕВ, 24 окт - РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что любое полномасштабное нападение России на Украину "будет концом российской армии и концом Российской Федерации"."Российские военные как профессионалы прекрасно понимают и подсказывают российскому руководству, что любое полномасштабное нападение на Украину будет концом российской армии и концом Российской Федерации. Это абсолютно проигрышный вариант. Они не могут этого не понимать. И когда они нас пугают вторжением, расширением, намекают на угрозы - это блеф", - цитирует Арестовича сайт телеканала "Дом".По его словам, задача такого блефа – напугать и заставить Киев уступить в отношении "российских прихотей". "Но за два года они могли убедиться, что это нереально. Ни давление на фронте, ни международное давление, ни попытки запугивания ни к чему не приведут. Лучшее, что можно сделать - между собой договариваться, используя нормандский и минский форматы", - добавил он.

https://ria.ru/20211024/trebovaniya-1756021346.html

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в мире, киев, москва, владимир путин, нато, верховная рада украины, россия, алексей арестович