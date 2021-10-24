13:49 24.10.2021 (обновлено: 16:49 24.10.2021)
Песков: Россия может минимизировать последствия от сближения Украины и НАТО
Песков: Россия стремится минимизировать последствия от сближения Украины и НАТО
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт — РИА Новости. Россия не может помешать сближению Украины и НАТО, но сделает все, чтобы минимизировать последствия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что — продолжись дальше сближение Украины и НАТО — в России будет сделано все, что необходимо", — сказал он.
Песков отметил, что Россия всегда выступала за развитие отношений с Североатлантическим альянсом и только сейчас, когда стало очевидным, что все усилия тщетны, отказалась от сотрудничества.
Он полагает, что в этом нет ничего страшного.
"Никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО, они не способны скрыть истинное предназначение этого блока. Это агрессивный блок, который считает нас противником. И поэтому ничего страшного не произойдет, если мы на фоне обострения агрессивности, на фоне таких деклараций о том, что главная задача сдерживать нас, просто откажемся от этих отношений", — сказал пресс-секретарь.
На этой неделе в Киеве побывал министр обороны США Ллойд Остин, который заявил, что Вашингтон поддерживает стремление Украины в НАТО, а третьи страны не имеют права вето, чтобы блокировать ее вступление в альянс. По словам президента России, это заявление фактически открывает Украине двери в организацию.