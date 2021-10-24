https://ria.ru/20211024/ukraina-1756013029.html

Песков: Россия может минимизировать последствия от сближения Украины и НАТО

Песков: Россия может минимизировать последствия от сближения Украины и НАТО - РИА Новости, 24.10.2021

Песков: Россия может минимизировать последствия от сближения Украины и НАТО

Россия не может помешать сближению Украины и НАТО, но сделает все, чтобы минимизировать последствия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T13:49

2021-10-24T13:49

2021-10-24T16:49

украина

дмитрий песков

нато

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт — РИА Новости. Россия не может помешать сближению Украины и НАТО, но сделает все, чтобы минимизировать последствия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что — продолжись дальше сближение Украины и НАТО — в России будет сделано все, что необходимо", — сказал он.Песков отметил, что Россия всегда выступала за развитие отношений с Североатлантическим альянсом и только сейчас, когда стало очевидным, что все усилия тщетны, отказалась от сотрудничества.Он полагает, что в этом нет ничего страшного.На этой неделе в Киеве побывал министр обороны США Ллойд Остин, который заявил, что Вашингтон поддерживает стремление Украины в НАТО, а третьи страны не имеют права вето, чтобы блокировать ее вступление в альянс. По словам президента России, это заявление фактически открывает Украине двери в организацию.

https://radiosputnik.ria.ru/20211024/ukraina-1756001185.html

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украина, дмитрий песков, нато, россия