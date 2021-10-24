https://ria.ru/20211024/uaz-1756007554.html

Болгары собрались закупаться русскими "Буханками"

"Покупаю сразу три": болгарам понравилась новая модификация "Буханки" - РИА Новости, 24.10.2021

Болгары собрались закупаться русскими "Буханками"

Читатели болгарского интернет-издания "Факти" похвалили новую модификацию УАЗ-452 ("Буханка") с кондиционером, которую завод собирается поставлять в Чили. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T12:02

2021-10-24T12:02

2021-10-24T17:48

чили

магадан

япония

ульяновский автомобильный завод (уаз)

авто

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Читатели болгарского интернет-издания "Факти" похвалили новую модификацию УАЗ-452 ("Буханка") с кондиционером, которую завод собирается поставлять в Чили."Покупаю сразу три: на одном езжу, две в запасе", — написал пользователь Купувам.Также один из читателей отметил высокий спрос на "Буханки" и "Нивы" в горных районах Германии."Где УАЗ пройдет, ни один роскошный джип не сможет", — добавил другой пользователь.Некоторые пользователи пошутили, что обновление УАЗ-452 позволит обновить автопарк болгарской армии, заменив старые "Буханки" на новые."В Магадане минус 50, все джипы просто замерзают до весны, а "Буханка" — рабочая лошадка — везде проходит, ей не страшны ни грязь, ни снег. <...> Для джунглей Амазонки и Анд она вместе с "Нивой" — самое то, они самые продаваемые полноприводные автомобили. В Японии "Буханки" разлетаются как горячие пирожки, там целый культ — подумайте почему", — отметил один из комментаторов.Ранее японский портал Kuruma News включил "Буханку" в список уникальных кроссоверов, отметив его простоту и надежность.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210106/patriot-1592094767.html

https://ria.ru/20211012/niva-1754261835.html

чили

магадан

япония

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чили, магадан, япония, ульяновский автомобильный завод (уаз), авто