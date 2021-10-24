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Болгары собрались закупаться русскими "Буханками"
"Покупаю сразу три": болгарам понравилась новая модификация "Буханки" - РИА Новости, 24.10.2021
Болгары собрались закупаться русскими "Буханками"
Читатели болгарского интернет-издания "Факти" похвалили новую модификацию УАЗ-452 ("Буханка") с кондиционером, которую завод собирается поставлять в Чили. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T12:02
2021-10-24T17:48
чили
магадан
япония
ульяновский автомобильный завод (уаз)
авто
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Читатели болгарского интернет-издания "Факти" похвалили новую модификацию УАЗ-452 ("Буханка") с кондиционером, которую завод собирается поставлять в Чили."Покупаю сразу три: на одном езжу, две в запасе", — написал пользователь Купувам.Также один из читателей отметил высокий спрос на "Буханки" и "Нивы" в горных районах Германии."Где УАЗ пройдет, ни один роскошный джип не сможет", — добавил другой пользователь.Некоторые пользователи пошутили, что обновление УАЗ-452 позволит обновить автопарк болгарской армии, заменив старые "Буханки" на новые."В Магадане минус 50, все джипы просто замерзают до весны, а "Буханка" — рабочая лошадка — везде проходит, ей не страшны ни грязь, ни снег. &lt;...&gt; Для джунглей Амазонки и Анд она вместе с "Нивой" — самое то, они самые продаваемые полноприводные автомобили. В Японии "Буханки" разлетаются как горячие пирожки, там целый культ — подумайте почему", — отметил один из комментаторов.Ранее японский портал Kuruma News включил "Буханку" в список уникальных кроссоверов, отметив его простоту и надежность.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20210106/patriot-1592094767.html
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чили, магадан, япония, ульяновский автомобильный завод (уаз), авто
12:02 24.10.2021 (обновлено: 17:48 24.10.2021)
 
"Покупаю сразу три": болгарам понравилась новая модификация "Буханки"

Читатели "Факти": ни один роскошный джип не сможет пройти там, где ездит УАЗ

© Фото : @uazrussia/InstagramУАЗ СГР Экспедиция с кондиционером
УАЗ СГР Экспедиция с кондиционером - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© Фото : @uazrussia/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Читатели болгарского интернет-издания "Факти" похвалили новую модификацию УАЗ-452 ("Буханка") с кондиционером, которую завод собирается поставлять в Чили.
"Покупаю сразу три: на одном езжу, две в запасе", — написал пользователь Купувам.
Также один из читателей отметил высокий спрос на "Буханки" и "Нивы" в горных районах Германии.
"Где УАЗ пройдет, ни один роскошный джип не сможет", — добавил другой пользователь.
Тест-драйв УАЗ Патриот на Кольском полуострове - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 04:11
В США оценили "американский" УАЗ "Патриот"
Некоторые пользователи пошутили, что обновление УАЗ-452 позволит обновить автопарк болгарской армии, заменив старые "Буханки" на новые.
Магадане минус 50, все джипы просто замерзают до весны, а "Буханка" — рабочая лошадка — везде проходит, ей не страшны ни грязь, ни снег. <...> Для джунглей Амазонки и Анд она вместе с "Нивой" — самое то, они самые продаваемые полноприводные автомобили. В Японии "Буханки" разлетаются как горячие пирожки, там целый культ — подумайте почему", — отметил один из комментаторов.
Ранее японский портал Kuruma News включил "Буханку" в список уникальных кроссоверов, отметив его простоту и надежность.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Автомобиль Lada Niva Legend - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 18:38
"Совершенство не терпит перемен": болгары восхитились российскими машинами
 
ЧилиМагаданЯпонияУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Авто
 
 
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