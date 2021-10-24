Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211024/troyan-1755821708.html
Биография Надежды Троян
Биография Надежды Троян - РИА Новости, 24.10.2021
Биография Надежды Троян
Советская разведчица, Герой Советского Союза Надежда Викторовна Троян родилась 24 октября 1921 года в городе Дрисса (с 1962 года – Верхнедвинск) Витебской... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T04:33
2021-10-24T04:33
справки
ссср
россия
надежда троян (советская разведчица, медсестра, герой советского союза)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43261/98/432619826_0:144:1584:1035_1920x0_80_0_0_9528b9b1c807bb44efc546574aa9486d.jpg
Советская разведчица, Герой Советского Союза Надежда Викторовна Троян родилась 24 октября 1921 года в городе Дрисса (с 1962 года – Верхнедвинск) Витебской области Белорусской ССР (ныне Белоруссия). В 1939 году поступила учиться в 1-й Московский медицинский институт (ныне Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский университет)), затем по семейным обстоятельствам перевелась в Минский мединститут. Там ее застала Великая Отечественная война (1941-1945). После установления в Минске оккупационного режима Надежде Троян пришлось устроиться на работу, чтобы избежать угона в Германию. Она убирала помещения казарм, работала на кухне немецкой воинской части, а также писала листовки и расклеивала их.В 1942 году Надежда Троян вместе с родителями переехала в город Смолевичи Минской области, где устроилась работать счетоводом в конторе торфяного завода. Через некоторое время она установила связь с подпольной организацией и стала принимать участие в ее работе. Члены подпольной комсомольской организации, созданной на торфозаводе, собирали разведданные о противнике, пополняли ряды партизан, оказывали помощь их семьям, писали и расклеивали листовки. С июля 1942 года Надежда Троян была связной, разведчицей, медсестрой партизанских отрядов "Сталинская пятерка" (командир Яков Василенко), "Буря" (командир Михаил Скоромник), бригады "Дяди Коли" (командир – Герой Советского Союза Петр Лопатин) в Минской области. В разведке ей помогало знание немецкого языка, на котором она говорила без акцента, благодаря чему немцы принимали ее за свою. Надежда Троян участвовала в операциях партизан по взрыву мостов, нападении на вражеские обозы, не раз вступала в бой с карателями. В 1943 году совместно с Еленой Мазаник и Марией Осиповой принимала участие в подготовке операции по ликвидации гитлеровского наместника в Белоруссии Вильгельма фон Кубе. Об этом подвиге советских партизан рассказано в художественном фильме "Часы остановились в полночь", а также в сериале "Охота на гауляйтера" (2012) и документальном фильме "Убить гауляйтера" (Россия – Белоруссия, 2007).Гитлер объявил всех участников операции своими личными врагами. Девушек сначала партизаны отправили окольными путями на дальний хутор, а затем – в Москву. 29 октября 1943 года указом президиума Верховного Совета СССР Надежде Троян было присвоено звание Героя Советского Союза "за образцовое выполнение боевого задания в тылу противника и проявленные при этом отвагу и геройство". После войны, в 1947 году Надежда Троян окончила 1-й Московский медицинский институт, в 1961 году защитила кандидатскую диссертацию. Работала директором НИИ санитарного просвещения Министерства здравоохранения СССР, доцентом кафедры хирургии 1-го Московского медицинского института, проректором 1-го Московского мединститута имени Сеченова. Свою профессиональную деятельность Надежда Троян успешно совмещала с общественной работой. Она была членом президиума Советского комитета ветеранов войны, членом Комитета защиты мира, председателем Исполкома Союза Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР, членом совета международной Федерации борцов сопротивления, сопредседателем Международной организации санитарного просвещения. Надежда Троян – кандидат медицинских наук, старший лейтенант медицинской службы запаса.Боевые и трудовые заслуги Надежды Троян отмечены высокими государственными наградами, среди которых орден Ленина, два ордена Трудового Красного знамени, орден Отечественной войны 1-й степени, Красной звезды, Дружбы народов.Ее мужем был журналист-фронтовик Василий Коротеев, который рано скончался.Надежда Троян вырастила двоих сыновей, младший из которых Алексей впоследствии стал известным кардиохирургом.8 сентября 2011 года после продолжительной болезни Надежда Троян скончалась.Похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.Имя Надежды Троян в 2012 году присвоено московской школе № 1288. В школе ей посвящена большая экспозиция: выставлены фотографии и ее награды. На здании Сеченовского университета 25 октября 2013 года была открыта мемориальная доска. В Центральном музее истории Великой Отечественной войны организована постоянная экспозиция, посвященная Троян. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
ссср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43261/98/432619826_0:0:1585:1188_1920x0_80_0_0_14c4807eb6b12a75ae45517139fdfd27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
справки, ссср, россия, надежда троян (советская разведчица, медсестра, герой советского союза)
04:33 24.10.2021
 

Биография Надежды Троян

© РИА Новости / Яков Берлинер / Перейти в фотобанкГерой Советского Союза Н.В.Троян
Герой Советского Союза Н.В.Троян - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Яков Берлинер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Советская разведчица, Герой Советского Союза Надежда Викторовна Троян родилась 24 октября 1921 года в городе Дрисса (с 1962 года – Верхнедвинск) Витебской области Белорусской ССР (ныне Белоруссия).
В 1939 году поступила учиться в 1-й Московский медицинский институт (ныне Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский университет)), затем по семейным обстоятельствам перевелась в Минский мединститут.
Там ее застала Великая Отечественная война (1941-1945).
После установления в Минске оккупационного режима Надежде Троян пришлось устроиться на работу, чтобы избежать угона в Германию. Она убирала помещения казарм, работала на кухне немецкой воинской части, а также писала листовки и расклеивала их.
В 1942 году Надежда Троян вместе с родителями переехала в город Смолевичи Минской области, где устроилась работать счетоводом в конторе торфяного завода. Через некоторое время она установила связь с подпольной организацией и стала принимать участие в ее работе. Члены подпольной комсомольской организации, созданной на торфозаводе, собирали разведданные о противнике, пополняли ряды партизан, оказывали помощь их семьям, писали и расклеивали листовки.
С июля 1942 года Надежда Троян была связной, разведчицей, медсестрой партизанских отрядов "Сталинская пятерка" (командир Яков Василенко), "Буря" (командир Михаил Скоромник), бригады "Дяди Коли" (командир – Герой Советского Союза Петр Лопатин) в Минской области. В разведке ей помогало знание немецкого языка, на котором она говорила без акцента, благодаря чему немцы принимали ее за свою. Надежда Троян участвовала в операциях партизан по взрыву мостов, нападении на вражеские обозы, не раз вступала в бой с карателями.
В 1943 году совместно с Еленой Мазаник и Марией Осиповой принимала участие в подготовке операции по ликвидации гитлеровского наместника в Белоруссии Вильгельма фон Кубе. Об этом подвиге советских партизан рассказано в художественном фильме "Часы остановились в полночь", а также в сериале "Охота на гауляйтера" (2012) и документальном фильме "Убить гауляйтера" (Россия – Белоруссия, 2007).
Гитлер объявил всех участников операции своими личными врагами. Девушек сначала партизаны отправили окольными путями на дальний хутор, а затем – в Москву.
29 октября 1943 года указом президиума Верховного Совета СССР Надежде Троян было присвоено звание Героя Советского Союза "за образцовое выполнение боевого задания в тылу противника и проявленные при этом отвагу и геройство".
После войны, в 1947 году Надежда Троян окончила 1-й Московский медицинский институт, в 1961 году защитила кандидатскую диссертацию.
Работала директором НИИ санитарного просвещения Министерства здравоохранения СССР, доцентом кафедры хирургии 1-го Московского медицинского института, проректором 1-го Московского мединститута имени Сеченова.
Свою профессиональную деятельность Надежда Троян успешно совмещала с общественной работой. Она была членом президиума Советского комитета ветеранов войны, членом Комитета защиты мира, председателем Исполкома Союза Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР, членом совета международной Федерации борцов сопротивления, сопредседателем Международной организации санитарного просвещения.
Надежда Троян – кандидат медицинских наук, старший лейтенант медицинской службы запаса.
Боевые и трудовые заслуги Надежды Троян отмечены высокими государственными наградами, среди которых орден Ленина, два ордена Трудового Красного знамени, орден Отечественной войны 1-й степени, Красной звезды, Дружбы народов.
Ее мужем был журналист-фронтовик Василий Коротеев, который рано скончался.
Надежда Троян вырастила двоих сыновей, младший из которых Алексей впоследствии стал известным кардиохирургом.
8 сентября 2011 года после продолжительной болезни Надежда Троян скончалась.
Похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.
Имя Надежды Троян в 2012 году присвоено московской школе № 1288.
В школе ей посвящена большая экспозиция: выставлены фотографии и ее награды.
На здании Сеченовского университета 25 октября 2013 года была открыта мемориальная доска.
В Центральном музее истории Великой Отечественной войны организована постоянная экспозиция, посвященная Троян.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиСССРРоссияНадежда Троян (советская разведчица, медсестра, Герой Советского Союза)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28На Украине раскрыли план Байдена создать новый миропорядок без России
04:15Врач рассказал, какой продукт борется с дисбактериозом
04:06Москвичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утром
03:52Источник назвал сроки завершения госиспытаний танков "Армата"
03:47В Приморье из капкана спасли амурского тигренка
03:36Вильфанд предупредил о самом холодном октябрьском дне в Европейской России
03:24В ФРГ обвинили главу Минобороны в безответственности из-за угроз России
03:15Эксперт предупредил о новых телефонных мошенничествах
03:08В "Талибане"* объяснили, почему не хотели краха прошлого правительства
03:00В России нашли способ добывать больше нефти из любых месторождений
03:00Вынос старой мебели на помойку грозит штрафом, предупредили эксперты
02:49Россиян предупредили о неожиданной опасности молока
02:45Главный онколог Минздрава назвал вид рака, который не замечают мужчины
02:26"Ъ": в России подорожают гречка и овсянка
02:15Эксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения сейчас
02:15"Мечтаю ошибиться". Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID-19
02:12Во Владивостоке трое таксистов избили и ограбили пассажира
02:04Путин поздравил таможенников с 30-летием создания ФТС
02:01В Раде рассказали, как Лавров шуткой передал Зеленскому условие Путина
01:49NI написал об "очень большой" проблеме Зеленского из-за России и Венгрии
Лента новостейМолния
На Украине раскрыли план Байдена создать новый миропорядок без РоссииВрач рассказал, какой продукт борется с дисбактериозомМосквичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утромИсточник назвал сроки завершения госиспытаний танков "Армата"В Приморье из капкана спасли амурского тигренкаВильфанд предупредил о самом холодном октябрьском дне в Европейской РоссииВ ФРГ обвинили главу Минобороны в безответственности из-за угроз РоссииЭксперт предупредил о новых телефонных мошенничествахВ "Талибане"* объяснили, почему не хотели краха прошлого правительстваВ России нашли способ добывать больше нефти из любых месторожденийВынос старой мебели на помойку грозит штрафом, предупредили экспертыРоссиян предупредили о неожиданной опасности молокаГлавный онколог Минздрава назвал вид рака, который не замечают мужчины"Ъ": в России подорожают гречка и овсянкаЭксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения сейчас"Мечтаю ошибиться". Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID-19Во Владивостоке трое таксистов избили и ограбили пассажираПутин поздравил таможенников с 30-летием создания ФТСВ Раде рассказали, как Лавров шуткой передал Зеленскому условие ПутинаNI написал об "очень большой" проблеме Зеленского из-за России и Венгрии