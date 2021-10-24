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Биография Надежды Троян

Биография Надежды Троян - РИА Новости, 24.10.2021

Биография Надежды Троян

Советская разведчица, Герой Советского Союза Надежда Викторовна Троян родилась 24 октября 1921 года в городе Дрисса (с 1962 года – Верхнедвинск) Витебской... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T04:33

2021-10-24T04:33

2021-10-24T04:33

справки

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россия

надежда троян (советская разведчица, медсестра, герой советского союза)

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Советская разведчица, Герой Советского Союза Надежда Викторовна Троян родилась 24 октября 1921 года в городе Дрисса (с 1962 года – Верхнедвинск) Витебской области Белорусской ССР (ныне Белоруссия). В 1939 году поступила учиться в 1-й Московский медицинский институт (ныне Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский университет)), затем по семейным обстоятельствам перевелась в Минский мединститут. Там ее застала Великая Отечественная война (1941-1945). После установления в Минске оккупационного режима Надежде Троян пришлось устроиться на работу, чтобы избежать угона в Германию. Она убирала помещения казарм, работала на кухне немецкой воинской части, а также писала листовки и расклеивала их.В 1942 году Надежда Троян вместе с родителями переехала в город Смолевичи Минской области, где устроилась работать счетоводом в конторе торфяного завода. Через некоторое время она установила связь с подпольной организацией и стала принимать участие в ее работе. Члены подпольной комсомольской организации, созданной на торфозаводе, собирали разведданные о противнике, пополняли ряды партизан, оказывали помощь их семьям, писали и расклеивали листовки. С июля 1942 года Надежда Троян была связной, разведчицей, медсестрой партизанских отрядов "Сталинская пятерка" (командир Яков Василенко), "Буря" (командир Михаил Скоромник), бригады "Дяди Коли" (командир – Герой Советского Союза Петр Лопатин) в Минской области. В разведке ей помогало знание немецкого языка, на котором она говорила без акцента, благодаря чему немцы принимали ее за свою. Надежда Троян участвовала в операциях партизан по взрыву мостов, нападении на вражеские обозы, не раз вступала в бой с карателями. В 1943 году совместно с Еленой Мазаник и Марией Осиповой принимала участие в подготовке операции по ликвидации гитлеровского наместника в Белоруссии Вильгельма фон Кубе. Об этом подвиге советских партизан рассказано в художественном фильме "Часы остановились в полночь", а также в сериале "Охота на гауляйтера" (2012) и документальном фильме "Убить гауляйтера" (Россия – Белоруссия, 2007).Гитлер объявил всех участников операции своими личными врагами. Девушек сначала партизаны отправили окольными путями на дальний хутор, а затем – в Москву. 29 октября 1943 года указом президиума Верховного Совета СССР Надежде Троян было присвоено звание Героя Советского Союза "за образцовое выполнение боевого задания в тылу противника и проявленные при этом отвагу и геройство". После войны, в 1947 году Надежда Троян окончила 1-й Московский медицинский институт, в 1961 году защитила кандидатскую диссертацию. Работала директором НИИ санитарного просвещения Министерства здравоохранения СССР, доцентом кафедры хирургии 1-го Московского медицинского института, проректором 1-го Московского мединститута имени Сеченова. Свою профессиональную деятельность Надежда Троян успешно совмещала с общественной работой. Она была членом президиума Советского комитета ветеранов войны, членом Комитета защиты мира, председателем Исполкома Союза Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР, членом совета международной Федерации борцов сопротивления, сопредседателем Международной организации санитарного просвещения. Надежда Троян – кандидат медицинских наук, старший лейтенант медицинской службы запаса.Боевые и трудовые заслуги Надежды Троян отмечены высокими государственными наградами, среди которых орден Ленина, два ордена Трудового Красного знамени, орден Отечественной войны 1-й степени, Красной звезды, Дружбы народов.Ее мужем был журналист-фронтовик Василий Коротеев, который рано скончался.Надежда Троян вырастила двоих сыновей, младший из которых Алексей впоследствии стал известным кардиохирургом.8 сентября 2011 года после продолжительной болезни Надежда Троян скончалась.Похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.Имя Надежды Троян в 2012 году присвоено московской школе № 1288. В школе ей посвящена большая экспозиция: выставлены фотографии и ее награды. На здании Сеченовского университета 25 октября 2013 года была открыта мемориальная доска. В Центральном музее истории Великой Отечественной войны организована постоянная экспозиция, посвященная Троян. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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