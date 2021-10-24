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Украина поставила России ультиматум
Украина выдвинула России новые требования по Крыму - РИА Новости, 24.10.2021
Украина поставила России ультиматум
Официальный представитель украинского МИД Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина" потребовал от России выполнять "обязательства" в отношении крымчан. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T15:40
2021-10-24T18:15
в мире
украина
республика крым
мид украины
донбасс
мария захарова
алексей данилов
россия
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Официальный представитель украинского МИД Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина" потребовал от России выполнять "обязательства" в отношении крымчан.На днях глава СНБО Алексей Данилов объявил о планах открыть центры связи на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на крымском участке российско-украинской границы и линии соприкосновения в Донбассе. На полуострове раскритиковали эту идею, отметив ее бессмысленность.В ответ на это спикер украинского МИД Олег Николенко заявил, что Россия "не может запретить жителям Крыма и Донбасса общаться с украинскими властями"."Но Россия как государство-оккупант должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров "нормандского формата", — заявил дипломат.Николенко потребовал от Москвы "обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса", в частности защиту от коронавируса и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам.В российском МИД идею Киева создать "пункты прямой коммуникации" с крымчанами назвали цирковым номером. Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова напомнила, что жители полуострова уже "сказали все, что хотели", и рекомендовала Киеву вернуть удерживаемые у жителей Донбасса социальные выплаты и разблокировать жизненно важную инфраструктуру.
https://ria.ru/20211024/raketa-1755988447.html
https://ria.ru/20210828/ultimatum-1747620412.html
украина
республика крым
донбасс
россия
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в мире, украина, республика крым, мид украины, донбасс, мария захарова, алексей данилов, россия, олег николенко
15:40 24.10.2021 (обновлено: 18:15 24.10.2021)
 
Украина выдвинула России новые требования по Крыму

Представитель МИД Украины Николенко выдвинул России новые требования по Крыму и Донбассу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Официальный представитель украинского МИД Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина" потребовал от России выполнять "обязательства" в отношении крымчан.
На днях глава СНБО Алексей Данилов объявил о планах открыть центры связи на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на крымском участке российско-украинской границы и линии соприкосновения в Донбассе. На полуострове раскритиковали эту идею, отметив ее бессмысленность.
В ответ на это спикер украинского МИД Олег Николенко заявил, что Россия "не может запретить жителям Крыма и Донбасса общаться с украинскими властями".
"Но Россия как государство-оккупант должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров "нормандского формата", — заявил дипломат.
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Николенко потребовал от Москвы "обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса", в частности защиту от коронавируса и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам.
В российском МИД идею Киева создать "пункты прямой коммуникации" с крымчанами назвали цирковым номером. Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова напомнила, что жители полуострова уже "сказали все, что хотели", и рекомендовала Киеву вернуть удерживаемые у жителей Донбасса социальные выплаты и разблокировать жизненно важную инфраструктуру.
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