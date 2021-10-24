В Раде рассказали, как Зеленский планирует подмять под себя русскоязычных
Депутат Рады Сюмар: Зеленский создал телеканал "Дом" для воздействия на русскоязычных
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар заявила в беседе с телеканалом Espreso, что президент Украины Владимир Зеленский, создавая телеканал "Дом", официально ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий, на самом деле преследовал внутриполитические цели за деньги налогоплательщиков.
Телеканал "Дом" — это украинский государственный телеканал, его заявленная целевая аудитория — жители Крыма и самопровозглашенных республик на востоке Украины. При этом, как отмечается в материале Espreso, власти активно рекламируют русскоязычный телеканал внутри собственной страны, в том числе в традиционно украиноязычных областях.
"Было желание четкое получить свой телеканал, свой, русскоязычный, чтобы, закрыв каналы Медведчука, держать, так сказать, электорат востока и юга под себя, и это совершенно типичный пропагандистской канал, сделанный в худших традициях под красивой оберткой. Чтобы это был канал на государственные деньги, чтобы за деньги налогоплательщиков, за деньги людей пиарилась власть по всей стране, зашли во все сети", — заявила Сюмар.
Второго февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими СМИ. Каналы, попавшие под санкции, находятся в оппозиции к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. В политическом движении это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Эти СМИ прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube.