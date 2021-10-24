https://ria.ru/20211024/telekanal-1755992388.html

Русским на Украине грозит беда. Стал известен тайный замысел Зеленского

В Раде рассказали, как Зеленский планирует подмять под себя русскоязычных - РИА Новости, 24.10.2021

Русским на Украине грозит беда. Стал известен тайный замысел Зеленского

Депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар заявила в беседе с телеканалом Espreso, что президент Украины Владимир Зеленский, создавая... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T06:07

2021-10-24T06:07

2021-10-24T06:07

в мире

украина

владимир зеленский

виктория сюмар

виктор медведчук

112 украина

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар заявила в беседе с телеканалом Espreso, что президент Украины Владимир Зеленский, создавая телеканал "Дом", официально ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий, на самом деле преследовал внутриполитические цели за деньги налогоплательщиков.Телеканал "Дом" — это украинский государственный телеканал, его заявленная целевая аудитория — жители Крыма и самопровозглашенных республик на востоке Украины. При этом, как отмечается в материале Espreso, власти активно рекламируют русскоязычный телеканал внутри собственной страны, в том числе в традиционно украиноязычных областях.Второго февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими СМИ. Каналы, попавшие под санкции, находятся в оппозиции к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. В политическом движении это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Эти СМИ прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube.

https://ria.ru/20211024/raketa-1755988447.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, виктория сюмар, виктор медведчук, 112 украина , оппозиционная платформа - за жизнь