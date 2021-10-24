https://ria.ru/20211024/ssha-1756025110.html

США импортировали десятки миллионов использованных нитриловых перчаток

США импортировали десятки миллионов использованных нитриловых перчаток - РИА Новости, 24.10.2021

США импортировали десятки миллионов использованных нитриловых перчаток

Десятки миллионов уже использованных нитриловых перчаток были ввезены в США из Таиланда, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственное расследование. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T16:27

2021-10-24T16:27

2021-10-24T17:11

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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Десятки миллионов уже использованных нитриловых перчаток были ввезены в США из Таиланда, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственное расследование.Как сообщает телеканал, на фоне пандемии и повышенного спроса на перчатки в Таиланде появились подпольные предприятия, на которых использованным изделиям придают первозданный вид, а затем отправляют в другие страны. Власти США и Таиланда уже начали расследование, отмечает CNN.В феврале и марте этого года одна из американский компаний обратилась в погранично-таможенную службу и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) после того, как получила партию грязных на вид перчаток из Таиланда. Тем не менее, сообщает CNN, тайская фирма продолжила после этого осуществлять поставки по меньшей мере до июля. В FDA телеканалу сообщили, что не комментируют отдельные случаи, но "предпринимают ряд шагов, чтобы найти и остановить тех, кто продает неподобающую продукцию".В августе FDA также постановил задерживать на границе поставки средств индивидуальной защиты от одной из тайских компаний, спустя пять месяцев после того, как на компанию поступили жалобы от американских предпринимателей.Как отмечает телеканал, тайский регулятор по санитарному надзору за последние месяцы провел не менее 10 рейдов против торговцев использованными перчатками. Как сообщили CNN в ведомстве, иногда перчатки моют вручную, а затем красят пищевыми красителями и сушат в сушильных машинах для одежды.Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из медицинского персонала или пациентов от использования таких перчаток и сколько еще грузов с загрязненной продукцией сейчас могут находиться в американских портах.

https://ria.ru/20210910/perchatki-1749481528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, таиланд, сша, коронавирус covid-19