https://ria.ru/20211024/ssha-1755985130.html

США официально объявили всех русских бездомными

Госдеп США объявил россиян "бездомной национальностью" - РИА Новости, 24.10.2021

США официально объявили всех русских бездомными

Госдеп США отнес россиян к категории, которая не может получить американскую визу на территории своей страны. Информация опубликована на сайте ведомства,... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T01:11

2021-10-24T01:11

2021-10-24T02:45

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Госдеп США отнес россиян к категории, которая не может получить американскую визу на территории своей страны. Информация опубликована на сайте ведомства, граждане России попали в перечень при его последнем обновлении 21 октября.Госдепартамент отмечает, что к этой категории (Homeless Nationalities — дословно "бездомные национальности". — Прим. ред.) относятся граждане государств, на территории которых нет американского консульства. Туда же входят жители стран, ситуация в которых, по мнению США, не позволяет дипломатам обрабатывать заявления на получение американской визы из-за сокращения численности сотрудников консульства.Как уточняется, россияне могут получить визу США в столице Польши Варшаве.Помимо граждан России в этот список попали жители Кубы, Эритрем, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена.Штаты с 1 августа должны были привести состав своего посольства и консульств в России в соответствие с новыми требованиями, согласно которым Вашингтону запрещено нанимать на работу россиян и граждан третьих стран.Американский посол в России Джон Салливан ранее говорил, что из-за этих мер численный состав дипмиссий в России сократится до 120 человек, в связи с чем они не смогут оказывать консульские услуги в полном объеме.Россия установила эти правила в качестве ответной меры на санкции, которые Вашингтон ввел в апреле. Как указывали в российском МИД, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.

https://ria.ru/20210830/okhota-1747774846.html

https://ria.ru/20211005/diplomaty-1753247001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, варшава, сша, польша, государственный департамент сша, россия