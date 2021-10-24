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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211024/ssha-1755985130.html
США официально объявили всех русских бездомными
Госдеп США объявил россиян "бездомной национальностью" - РИА Новости, 24.10.2021
США официально объявили всех русских бездомными
Госдеп США отнес россиян к категории, которая не может получить американскую визу на территории своей страны. Информация опубликована на сайте ведомства,... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T01:11
2021-10-24T02:45
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Госдеп США отнес россиян к категории, которая не может получить американскую визу на территории своей страны. Информация опубликована на сайте ведомства, граждане России попали в перечень при его последнем обновлении 21 октября.Госдепартамент отмечает, что к этой категории (Homeless Nationalities — дословно "бездомные национальности". — Прим. ред.) относятся граждане государств, на территории которых нет американского консульства. Туда же входят жители стран, ситуация в которых, по мнению США, не позволяет дипломатам обрабатывать заявления на получение американской визы из-за сокращения численности сотрудников консульства.Как уточняется, россияне могут получить визу США в столице Польши Варшаве.Помимо граждан России в этот список попали жители Кубы, Эритрем, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена.Штаты с 1 августа должны были привести состав своего посольства и консульств в России в соответствие с новыми требованиями, согласно которым Вашингтону запрещено нанимать на работу россиян и граждан третьих стран.Американский посол в России Джон Салливан ранее говорил, что из-за этих мер численный состав дипмиссий в России сократится до 120 человек, в связи с чем они не смогут оказывать консульские услуги в полном объеме.Россия установила эти правила в качестве ответной меры на санкции, которые Вашингтон ввел в апреле. Как указывали в российском МИД, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.
https://ria.ru/20210830/okhota-1747774846.html
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в мире, варшава, сша, польша, государственный департамент сша, россия
01:11 24.10.2021 (обновлено: 02:45 24.10.2021)
 
Госдеп США объявил россиян "бездомной национальностью"

Госдеп США: граждане Российской Федерации смогут получить американскую визу в Варшаве

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкДенежные купюры США и американская виза
Денежные купюры США и американская виза - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Госдеп США отнес россиян к категории, которая не может получить американскую визу на территории своей страны. Информация опубликована на сайте ведомства, граждане России попали в перечень при его последнем обновлении 21 октября.
Госдепартамент отмечает, что к этой категории (Homeless Nationalities — дословно "бездомные национальности". — Прим. ред.) относятся граждане государств, на территории которых нет американского консульства. Туда же входят жители стран, ситуация в которых, по мнению США, не позволяет дипломатам обрабатывать заявления на получение американской визы из-за сокращения численности сотрудников консульства.
Как уточняется, россияне могут получить визу США в столице Польши Варшаве.
Помимо граждан России в этот список попали жители Кубы, Эритрем, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена.
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
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В МИД заявили, что США ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом
Штаты с 1 августа должны были привести состав своего посольства и консульств в России в соответствие с новыми требованиями, согласно которым Вашингтону запрещено нанимать на работу россиян и граждан третьих стран.
Американский посол в России Джон Салливан ранее говорил, что из-за этих мер численный состав дипмиссий в России сократится до 120 человек, в связи с чем они не смогут оказывать консульские услуги в полном объеме.
Россия установила эти правила в качестве ответной меры на санкции, которые Вашингтон ввел в апреле. Как указывали в российском МИД, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
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