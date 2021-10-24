https://ria.ru/20211024/sputnikv-1756028613.html

Кормящим матерям разрешили прививаться "Спутником V"

Кормящим матерям разрешили прививаться "Спутником V" - РИА Новости, 25.10.2021

Кормящим матерям разрешили прививаться "Спутником V"

Период грудного вскармливания больше не является противопоказанием для вакцинации "Спутником V", следует из инструкции к препарату, размещенной в... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-24T17:23

2021-10-24T17:23

2021-10-25T00:06

распространение коронавируса

общество

вакцинация

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцина "спутник v"

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594275007_0:151:2914:1790_1920x0_80_0_0_cebff3677567fd49ca389588894e53e6.jpg

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Период грудного вскармливания больше не является противопоказанием для вакцинации "Спутником V", следует из инструкции к препарату, размещенной в Государственном реестре лекарственных средств."Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ — вакцинацию проводят после нормализации температуры; возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)", — говорится в документе.В сентябре в Минздраве сообщали, что кормящим матерям прививка "Спутник V" противопоказана, поскольку не проводилось соответствующих исследований. При этом в начале осени беременным разрешили использовать эту вакцину в ситуациях, когда польза от нее превышает возможный риск.За минувшие сутки в России выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 и свыше тысячи летальных исходов. При этом накануне зафиксировали 37 141 случай заражения, а умерли 1075 пациентов — оба этих показателя стали антирекордами с начала пандемии.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://radiosputnik.ria.ru/20211023/koronavirus-1755963383.html

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вакцинация, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19