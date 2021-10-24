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Кормящим матерям разрешили прививаться "Спутником V"
Кормящим матерям разрешили прививаться "Спутником V" - РИА Новости, 25.10.2021
Кормящим матерям разрешили прививаться "Спутником V"
Период грудного вскармливания больше не является противопоказанием для вакцинации "Спутником V", следует из инструкции к препарату, размещенной в... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-24T17:23
2021-10-25T00:06
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Период грудного вскармливания больше не является противопоказанием для вакцинации "Спутником V", следует из инструкции к препарату, размещенной в Государственном реестре лекарственных средств."Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ — вакцинацию проводят после нормализации температуры; возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)", — говорится в документе.В сентябре в Минздраве сообщали, что кормящим матерям прививка "Спутник V" противопоказана, поскольку не проводилось соответствующих исследований. При этом в начале осени беременным разрешили использовать эту вакцину в ситуациях, когда польза от нее превышает возможный риск.За минувшие сутки в России выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 и свыше тысячи летальных исходов. При этом накануне зафиксировали 37 141 случай заражения, а умерли 1075 пациентов — оба этих показателя стали антирекордами с начала пандемии.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, вакцинация, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
17:23 24.10.2021 (обновлено: 00:06 25.10.2021)
 
Кормящим матерям разрешили прививаться "Спутником V"

Минздрав разрешил вакцинацию "Спутником V" в период грудного вскармливания

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "Спутник-V"
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной Спутник-V - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Период грудного вскармливания больше не является противопоказанием для вакцинации "Спутником V", следует из инструкции к препарату, размещенной в Государственном реестре лекарственных средств.
"Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ — вакцинацию проводят после нормализации температуры; возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)", — говорится в документе.
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В сентябре в Минздраве сообщали, что кормящим матерям прививка "Спутник V" противопоказана, поскольку не проводилось соответствующих исследований. При этом в начале осени беременным разрешили использовать эту вакцину в ситуациях, когда польза от нее превышает возможный риск.
За минувшие сутки в России выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 и свыше тысячи летальных исходов. При этом накануне зафиксировали 37 141 случай заражения, а умерли 1075 пациентов — оба этих показателя стали антирекордами с начала пандемии.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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