https://ria.ru/20211024/sotsstrakhovanie-1756019775.html
Правительство выделит средства на выплаты пособий по соцстрахованию
Правительство выделит средства на выплаты пособий по соцстрахованию - РИА Новости, 24.10.2021
Правительство выделит средства на выплаты пособий по соцстрахованию
Правительство России одобрило проект распоряжения, направленный на обеспечение Фондом социального страхования (ФСС) выплат пособий по обязательному социальному... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T15:16
2021-10-24T15:16
2021-10-24T15:16
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фонд социального страхования рф
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Правительство России одобрило проект распоряжения, направленный на обеспечение Фондом социального страхования (ФСС) выплат пособий по обязательному социальному страхованию в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, сообщается на сайте правительства.Отмечается, что распоряжение принято в условиях сохраняющейся тенденции увеличения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20211022/irkutsk-1755893182.html
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общество, правительство рф, фонд социального страхования рф, россия
Правительство выделит средства на выплаты пособий по соцстрахованию
Правительство выделит резервные средства ФСС на выплаты пособий по соцстрахованию