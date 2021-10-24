https://ria.ru/20211024/sotsstrakhovanie-1756019775.html

Правительство выделит средства на выплаты пособий по соцстрахованию

Правительство выделит средства на выплаты пособий по соцстрахованию - РИА Новости, 24.10.2021

Правительство выделит средства на выплаты пособий по соцстрахованию

Правительство России одобрило проект распоряжения, направленный на обеспечение Фондом социального страхования (ФСС) выплат пособий по обязательному социальному... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T15:16

2021-10-24T15:16

2021-10-24T15:16

общество

правительство рф

фонд социального страхования рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754188581_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_0c53ae9a38f3e5365f6c405745e7cc6f.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Правительство России одобрило проект распоряжения, направленный на обеспечение Фондом социального страхования (ФСС) выплат пособий по обязательному социальному страхованию в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, сообщается на сайте правительства.Отмечается, что распоряжение принято в условиях сохраняющейся тенденции увеличения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20211022/irkutsk-1755893182.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, правительство рф, фонд социального страхования рф, россия