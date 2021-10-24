https://ria.ru/20211024/sochi-1756008854.html

В Сочи объявили штормовое предупреждение

В Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 24.10.2021

В Сочи объявили штормовое предупреждение

В Сочи объявлено штормовое предупреждение, ожидаются сильные дожди, возможны сход селевых потоков и смерчи, сообщает пресс-служба муниципалитета. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T12:29

2021-10-24T12:29

2021-10-24T12:29

общество

сочи

азовское море

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СОЧИ, 24 окт – РИА Новости. В Сочи объявлено штормовое предупреждение, ожидаются сильные дожди, возможны сход селевых потоков и смерчи, сообщает пресс-служба муниципалитета."В соответствии с предупреждением Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей в период с 15.00 24 октября, а также ночью и утром 25 октября на территории курорта ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений. Местами прогнозируется сильный дождь, гроза с шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с", - говорится сообщении.Отмечается, что возможен подъем уровня воды в реках до критических отметок. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта не оставлять автомобиль вблизи водоемов, около рекламных конструкций, временно отказаться от отдыха у воды.В настоящий момент на курорте пасмурная и сухая погода, 15 градусов тепла.

https://ria.ru/20211024/pogoda-1756003255.html

сочи

азовское море

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2021

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общество, сочи, азовское море