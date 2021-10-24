https://ria.ru/20211024/shkolnitsy-1755993144.html

В Красноярске пропали две школьницы

В Красноярске пропали две школьницы - РИА Новости, 24.10.2021

В Красноярске пропали две школьницы

Полицейские Красноярска ищут двух школьниц из Ленинского района, которые в разное время и при разных обстоятельствах пропали в одном и том же районе города,... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T07:06

2021-10-24T07:06

2021-10-24T07:12

происшествия

красноярск

ленинский район

красноярский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

КРАСНОЯРСК, 24 окт — РИА Новости. Полицейские Красноярска ищут двух школьниц из Ленинского района, которые в разное время и при разных обстоятельствах пропали в одном и том же районе города, заявили в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.В ведомстве пояснили, что в субботу днем школьница вышла из дома в Ленинском районе Красноярска и до сих пор не вернулась. Поисками занимаются полиция и волонтеры.Также в пресс-службе добавили, что накануне ночью от жителя этого района города поступило сообщение о пропаже его 16-летней падчерицы. По словам мужчины, вечером она сказала, что вышла из кинотеатра в центре города, села в такси и отправилась домой, после чего ее телефон стал недоступен и до сих пор ее местонахождение неизвестно."Сотрудники полиции проводят поиск пропавшей 16-летней девушки", — говорится в сообщении.Поисками также занимаются полицейские, оказывают помощь волонтеры. В пресс-службе пояснили, что два случая пропажи несовершеннолетних не связаны друг с другом.

https://ria.ru/20211020/ural-1755364961.html

красноярск

ленинский район

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярск, ленинский район, красноярский край