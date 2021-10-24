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В Красноярске пропали две школьницы
В Красноярске пропали две школьницы - РИА Новости, 24.10.2021
В Красноярске пропали две школьницы
Полицейские Красноярска ищут двух школьниц из Ленинского района, которые в разное время и при разных обстоятельствах пропали в одном и том же районе города,... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T07:06
2021-10-24T07:06
2021-10-24T07:12
происшествия
красноярск
ленинский район
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 24 окт — РИА Новости. Полицейские Красноярска ищут двух школьниц из Ленинского района, которые в разное время и при разных обстоятельствах пропали в одном и том же районе города, заявили в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.В ведомстве пояснили, что в субботу днем школьница вышла из дома в Ленинском районе Красноярска и до сих пор не вернулась. Поисками занимаются полиция и волонтеры.Также в пресс-службе добавили, что накануне ночью от жителя этого района города поступило сообщение о пропаже его 16-летней падчерицы. По словам мужчины, вечером она сказала, что вышла из кинотеатра в центре города, села в такси и отправилась домой, после чего ее телефон стал недоступен и до сих пор ее местонахождение неизвестно."Сотрудники полиции проводят поиск пропавшей 16-летней девушки", — говорится в сообщении.Поисками также занимаются полицейские, оказывают помощь волонтеры. В пресс-службе пояснили, что два случая пропажи несовершеннолетних не связаны друг с другом.
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происшествия, красноярск, ленинский район, красноярский край
07:06 24.10.2021 (обновлено: 07:12 24.10.2021)
В Красноярске пропали две школьницы
В Красноярске пропали две школьницы из одного района
КРАСНОЯРСК, 24 окт — РИА Новости.
Полицейские Красноярска ищут двух школьниц из Ленинского района, которые в разное время и при разных обстоятельствах пропали в одном и том же районе города, заявили в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю
.
"Сотрудники МУ МВД России "Красноярское" проводят поиски пропавшей 13-летней школьницы", — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что в субботу днем школьница вышла из дома в Ленинском районе
Красноярска и до сих пор не вернулась. Поисками занимаются полиция и волонтеры.
Также в пресс-службе добавили, что накануне ночью от жителя этого района города поступило сообщение о пропаже его 16-летней падчерицы. По словам мужчины, вечером она сказала, что вышла из кинотеатра в центре города, села в такси и отправилась домой, после чего ее телефон стал недоступен и до сих пор ее местонахождение неизвестно.
"Сотрудники полиции проводят поиск пропавшей 16-летней девушки", — говорится в сообщении.
Поисками также занимаются полицейские, оказывают помощь волонтеры. В пресс-службе пояснили, что два случая пропажи несовершеннолетних не связаны друг с другом.