https://ria.ru/20211024/shkolnitsa-1756017043.html
В Красноярске нашли вторую пропавшую школьницу
В Красноярске нашли вторую пропавшую школьницу - РИА Новости, 24.10.2021
В Красноярске нашли вторую пропавшую школьницу
Полицейские в Красноярске нашли вторую из двух школьниц, которые в разное время и при разных обстоятельствах пропали в Ленинском районе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T14:32
2021-10-24T14:32
2021-10-24T16:30
происшествия
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красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 24 окт — РИА Новости. Полицейские в Красноярске нашли вторую из двух школьниц, которые в разное время и при разных обстоятельствах пропали в Ленинском районе, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю."Нашлась. Жива и здорова. Где была, что делала — это предстоит узнать", — рассказали в ведомстве.Ранее стало известно о поисках 13-летней девочки, которая накануне днем вышла из дома и не вернулась. В операции участвовали полицейские и волонтеры. Также в пресс-службе сообщили о том, что накануне ночью от жителя Ленинского района Красноярска поступило сообщение о пропаже его 16-летней падчерицы. По словам мужчины, вечером она сообщила, что вышла из кинотеатра в центре города, села в такси и направляется домой, после чего ее телефон стал недоступен. В ведомстве пояснили, что два случая пропажи несовершеннолетних не связаны.В воскресенье днем полиция сообщила, что 16-летняя девушка нашлась. По данным пресс-службы, она рассказала, что загулялась с подругами и боялась идти домой.
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происшествия, красноярск, красноярский край
14:32 24.10.2021 (обновлено: 16:30 24.10.2021)
В Красноярске нашли вторую пропавшую школьницу
Полиция нашла 13-летнюю школьницу, пропавшую накануне в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 24 окт — РИА Новости.
Полицейские в Красноярске
нашли вторую из двух школьниц, которые в разное время и при разных обстоятельствах пропали в Ленинском районе
, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю
.
"Нашлась. Жива и здорова. Где была, что делала — это предстоит узнать", — рассказали в ведомстве.
Ранее стало известно о поисках 13-летней девочки, которая накануне днем вышла из дома и не вернулась. В операции участвовали полицейские и волонтеры.
Также в пресс-службе сообщили о том, что накануне ночью от жителя Ленинского района Красноярска поступило сообщение о пропаже его 16-летней падчерицы. По словам мужчины, вечером она сообщила, что вышла из кинотеатра в центре города, села в такси и направляется домой, после чего ее телефон стал недоступен. В ведомстве пояснили, что два случая пропажи несовершеннолетних не связаны.
В воскресенье днем полиция сообщила, что 16-летняя девушка нашлась. По данным пресс-службы, она рассказала, что загулялась с подругами и боялась идти домой.