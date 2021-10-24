https://ria.ru/20211024/shkolnitsa-1755995294.html
В Красноярске нашли одну из двух пропавших школьниц
В Красноярске нашли одну из двух пропавших школьниц - РИА Новости, 24.10.2021
В Красноярске нашли одну из двух пропавших школьниц
В Красноярске нашли одну школьниц, пропавших накануне в Ленинском районе города, сообщает пресс-служба краевого управления МВД. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T08:13
2021-10-24T08:13
2021-10-24T15:55
происшествия
красноярск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 24 окт — РИА Новости. В Красноярске нашли одну школьниц, пропавших накануне в Ленинском районе города, сообщает пресс-служба краевого управления МВД."Шестнадцатилетняя девушка нашлась", — сказали в ведомстве, добавив, что в целом с ней все хорошо.Полиция устанавливает подробности произошедшего.Об исчезновении девушки накануне вечером заявил ее отчим. По его словам, она сообщила, что вышла из кино в центре города и села в такси, но затем ее телефон стал недоступен и о ее местонахождении ничего не было известно.Кроме того, днем в том же Ленинском районе пропала другая девочка, 13 лет. Она вышла из дома и не вернулась. Поисками занимаются полиция и волонтеры, но отыскать ее пока не удалось. Как пояснили в пресс-службе ГУМВД, эти два случая не связаны друг с другом.
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происшествия, красноярск, красноярский край
08:13 24.10.2021 (обновлено: 15:55 24.10.2021)
В Красноярске нашли одну из двух пропавших школьниц
Полиция нашла 16-летнюю школьницу, пропавшую накануне в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 24 окт — РИА Новости.
В Красноярске
нашли одну школьниц, пропавших накануне в Ленинском районе города, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
"Шестнадцатилетняя девушка нашлась", — сказали в ведомстве, добавив, что в целом с ней все хорошо.
Полиция устанавливает подробности произошедшего.
Об исчезновении девушки накануне вечером заявил ее отчим. По его словам, она сообщила, что вышла из кино в центре города и села в такси, но затем ее телефон стал недоступен и о ее местонахождении ничего не было известно.
Кроме того, днем в том же Ленинском районе пропала другая девочка, 13 лет. Она вышла из дома и не вернулась. Поисками занимаются полиция и волонтеры, но отыскать ее пока не удалось.
Как пояснили в пресс-службе ГУМВД, эти два случая не связаны друг с другом.