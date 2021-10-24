Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211024/shkolnitsa-1755995294.html
В Красноярске нашли одну из двух пропавших школьниц
В Красноярске нашли одну из двух пропавших школьниц - РИА Новости, 24.10.2021
В Красноярске нашли одну из двух пропавших школьниц
В Красноярске нашли одну школьниц, пропавших накануне в Ленинском районе города, сообщает пресс-служба краевого управления МВД. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T08:13
2021-10-24T15:55
происшествия
красноярск
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
КРАСНОЯРСК, 24 окт — РИА Новости. В Красноярске нашли одну школьниц, пропавших накануне в Ленинском районе города, сообщает пресс-служба краевого управления МВД."Шестнадцатилетняя девушка нашлась", — сказали в ведомстве, добавив, что в целом с ней все хорошо.Полиция устанавливает подробности произошедшего.Об исчезновении девушки накануне вечером заявил ее отчим. По его словам, она сообщила, что вышла из кино в центре города и села в такси, но затем ее телефон стал недоступен и о ее местонахождении ничего не было известно.Кроме того, днем в том же Ленинском районе пропала другая девочка, 13 лет. Она вышла из дома и не вернулась. Поисками занимаются полиция и волонтеры, но отыскать ее пока не удалось. Как пояснили в пресс-службе ГУМВД, эти два случая не связаны друг с другом.
https://ria.ru/20211001/shkolnitsy-1752648421.html
красноярск
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, красноярск, красноярский край
08:13 24.10.2021 (обновлено: 15:55 24.10.2021)
 
В Красноярске нашли одну из двух пропавших школьниц

Полиция нашла 16-летнюю школьницу, пропавшую накануне в Красноярске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 24 окт — РИА Новости. В Красноярске нашли одну школьниц, пропавших накануне в Ленинском районе города, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
"Шестнадцатилетняя девушка нашлась", — сказали в ведомстве, добавив, что в целом с ней все хорошо.
Полиция устанавливает подробности произошедшего.
Об исчезновении девушки накануне вечером заявил ее отчим. По его словам, она сообщила, что вышла из кино в центре города и села в такси, но затем ее телефон стал недоступен и о ее местонахождении ничего не было известно.
Кроме того, днем в том же Ленинском районе пропала другая девочка, 13 лет. Она вышла из дома и не вернулась. Поисками занимаются полиция и волонтеры, но отыскать ее пока не удалось.
Как пояснили в пресс-службе ГУМВД, эти два случая не связаны друг с другом.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 12:51
Пропавших в Екатеринбурге школьниц нашли в Челябинске
 
ПроисшествияКрасноярскКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28На Украине раскрыли план Байдена создать новый миропорядок без России
04:15Врач рассказал, какой продукт борется с дисбактериозом
04:06Москвичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утром
03:52Источник назвал сроки завершения госиспытаний танков "Армата"
03:47В Приморье из капкана спасли амурского тигренка
03:36Вильфанд предупредил о самом холодном октябрьском дне в Европейской России
03:24В ФРГ обвинили главу Минобороны в безответственности из-за угроз России
03:15Эксперт предупредил о новых телефонных мошенничествах
03:08В "Талибане"* объяснили, почему не хотели краха прошлого правительства
03:00В России нашли способ добывать больше нефти из любых месторождений
03:00Вынос старой мебели на помойку грозит штрафом, предупредили эксперты
02:49Россиян предупредили о неожиданной опасности молока
02:45Главный онколог Минздрава назвал вид рака, который не замечают мужчины
02:26"Ъ": в России подорожают гречка и овсянка
02:15Эксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения сейчас
02:15"Мечтаю ошибиться". Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID-19
02:12Во Владивостоке трое таксистов избили и ограбили пассажира
02:04Путин поздравил таможенников с 30-летием создания ФТС
02:01В Раде рассказали, как Лавров шуткой передал Зеленскому условие Путина
01:49NI написал об "очень большой" проблеме Зеленского из-за России и Венгрии
Лента новостейМолния
На Украине раскрыли план Байдена создать новый миропорядок без РоссииВрач рассказал, какой продукт борется с дисбактериозомМосквичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утромИсточник назвал сроки завершения госиспытаний танков "Армата"В Приморье из капкана спасли амурского тигренкаВильфанд предупредил о самом холодном октябрьском дне в Европейской РоссииВ ФРГ обвинили главу Минобороны в безответственности из-за угроз РоссииЭксперт предупредил о новых телефонных мошенничествахВ "Талибане"* объяснили, почему не хотели краха прошлого правительстваВ России нашли способ добывать больше нефти из любых месторожденийВынос старой мебели на помойку грозит штрафом, предупредили экспертыРоссиян предупредили о неожиданной опасности молокаГлавный онколог Минздрава назвал вид рака, который не замечают мужчины"Ъ": в России подорожают гречка и овсянкаЭксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения сейчас"Мечтаю ошибиться". Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID-19Во Владивостоке трое таксистов избили и ограбили пассажираПутин поздравил таможенников с 30-летием создания ФТСВ Раде рассказали, как Лавров шуткой передал Зеленскому условие ПутинаNI написал об "очень большой" проблеме Зеленского из-за России и Венгрии