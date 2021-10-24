Бастрыкину доложат о проверке видео, где мать волоком тащила дочь
Главе СК доложат о проверке видео из Саратова, где мать волоком тащила дочь по лестнице
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у здания Следственного комитета РФ в Москве
САРАТОВ, 24 окт - РИА Новости. Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о проверке видео о том, как в Саратове женщина за руку волоком тащит ребенка вниз по лестнице из подъезда многоквартирного дома, сообщается на сайте ведомства.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение о том, что вечером 16 октября в Саратове у дома 53 по улице Тверская зафиксирован факт жестокого обращения с ребенком. К сообщению были приложены два видео, на одном из которых женщина в ночное время выходит из подъезда многоквартирного дома и за руку волоком тащит ребенка вниз по лестнице. На другом видео показано, как во дворе дома женщина ругает девочку за то, что та забрала у нее деньги и сбежала на два часа, и грозит полицией, при этом девочка сильно плачет и говорит, что больше так не будет.
"Глава ведомства поручил руководителю СУСК России по Саратовской области доложить о ходе проведения доследственной проверки, организованной после выявления в СМИ публикации, где женщина жестоко обращается с малолетней девочкой, стаскивая ее волоком по ступенькам лестницы перед подъездом, и кричит на ребенка… Ход проведения проверки следственным управлением СК России по Саратовской области поставлен председателем Следственного комитета на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
Ранее прокуратура области, региональное управление СК РФ и областной главк МВД сообщили, что проверяют информацию о жестоком обращении местной жительницы с восьмилетней дочерью. По данным полиции, личности женщина и девочки установлены, ребенок направлен на медицинское обследование. В прокуратуре отметили, что семья проживает в Энгельсе, является благополучной и ранее в поле зрения органов системы профилактики и безнадзорности не попадала.