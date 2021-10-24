https://ria.ru/20211024/saratov-1756054102.html

Бастрыкину доложат о проверке видео, где мать волоком тащила дочь

Бастрыкину доложат о проверке видео, где мать волоком тащила дочь - РИА Новости, 24.10.2021

Бастрыкину доложат о проверке видео, где мать волоком тащила дочь

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о проверке видео о том, как в Саратове женщина за руку волоком тащит ребенка вниз по лестнице из подъезда... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T23:41

2021-10-24T23:41

2021-10-24T23:41

происшествия

саратов

саратовская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САРАТОВ, 24 окт - РИА Новости. Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о проверке видео о том, как в Саратове женщина за руку волоком тащит ребенка вниз по лестнице из подъезда многоквартирного дома, сообщается на сайте ведомства.Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение о том, что вечером 16 октября в Саратове у дома 53 по улице Тверская зафиксирован факт жестокого обращения с ребенком. К сообщению были приложены два видео, на одном из которых женщина в ночное время выходит из подъезда многоквартирного дома и за руку волоком тащит ребенка вниз по лестнице. На другом видео показано, как во дворе дома женщина ругает девочку за то, что та забрала у нее деньги и сбежала на два часа, и грозит полицией, при этом девочка сильно плачет и говорит, что больше так не будет.Ранее прокуратура области, региональное управление СК РФ и областной главк МВД сообщили, что проверяют информацию о жестоком обращении местной жительницы с восьмилетней дочерью. По данным полиции, личности женщина и девочки установлены, ребенок направлен на медицинское обследование. В прокуратуре отметили, что семья проживает в Энгельсе, является благополучной и ранее в поле зрения органов системы профилактики и безнадзорности не попадала.

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саратов

саратовская область

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происшествия, саратов, саратовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия