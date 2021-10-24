https://ria.ru/20211024/samolet-1756030522.html

Появилось видео с места крушения самолета в Подмосковье

Появилось видео с места крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 24.10.2021

Появилось видео с места крушения самолета в Подмосковье

МЧС опубликовало видео с места крушения легкомоторного самолета под Рузой в Подмосковье. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T17:51

2021-10-24T17:51

2021-10-24T17:51

происшествия

руза

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. МЧС опубликовало видео с места крушения легкомоторного самолета под Рузой в Подмосковье.На кадрах, предоставленных ведомством, видны дымящиеся обломки самолета и работа пожарных в поле на месте крушения.Ранее в экстренных службах сообщили о падении высокоплана "Аэропракт А-22" на территории аэроклуба "Аэроклассика" недалеко от деревни Ватулино, в результате чего погибли два человека, находившихся на борту.

https://ria.ru/20210708/aviakatastrofy-1740466479.html

руза

московская область (подмосковье)

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2021

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Место крушения легкомоторного самолета в Подмосковье Легкомоторный самолет разбился в районе подмосковной Рузы, два человека погибли, сообщили РИА Новости в экстренных службах 2021-10-24T17:51 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, руза, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)