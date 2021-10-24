https://ria.ru/20211024/samolet-1756030522.html
Появилось видео с места крушения самолета в Подмосковье
Появилось видео с места крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 24.10.2021
Появилось видео с места крушения самолета в Подмосковье
МЧС опубликовало видео с места крушения легкомоторного самолета под Рузой в Подмосковье. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T17:51
2021-10-24T17:51
2021-10-24T17:51
происшествия
руза
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756027582_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_800aeeb40144e2917ec3115d007f7414.jpg
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. МЧС опубликовало видео с места крушения легкомоторного самолета под Рузой в Подмосковье.На кадрах, предоставленных ведомством, видны дымящиеся обломки самолета и работа пожарных в поле на месте крушения.Ранее в экстренных службах сообщили о падении высокоплана "Аэропракт А-22" на территории аэроклуба "Аэроклассика" недалеко от деревни Ватулино, в результате чего погибли два человека, находившихся на борту.
https://ria.ru/20210708/aviakatastrofy-1740466479.html
руза
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756027582_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_fdfccf5aec5cad95d7d7fee31e7a08db.jpg
Место крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
Легкомоторный самолет разбился в районе подмосковной Рузы, два человека погибли, сообщили РИА Новости в экстренных службах
2021-10-24T17:51
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, руза, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Появилось видео с места крушения самолета в Подмосковье
МЧС показало видео с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье