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Ростовского журналиста Резника объявили в розыск, сообщил источник
Ростовского журналиста Резника объявили в розыск, сообщил источник - РИА Новости, 24.10.2021
Ростовского журналиста Резника объявили в розыск, сообщил источник
Правоохранители объявили в розыск журналиста из Ростова-на-Дону Сергея Резника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T21:59
2021-10-24T21:59
2021-10-24T22:00
происшествия
журналист
ростов-на-дону
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители объявили в розыск журналиста из Ростова-на-Дону Сергея Резника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области."Резника объявили в розыск", - сказал собеседник агентства, не уточнив, в связи с чем.РИА Новости не удалось связаться с самим Резником.Резник известен резкими материалами в адрес отдельных чиновников и силовиков. Он писал в СМИ и собственном блоге в "Живом журнале". Согласно данным из открытых источников, Резник работал в газетах "Седьмая столица" и "Re:публика" (обе были закрыты в 2005 году), а также в изданиях "Новая газета – Юг", "Известия – Юг", "МК – Юг" (МК-на-Дону), "Южный федеральный", Forum.msk.ru. В ноябре 2013 года Первомайский суд Ростова-на-Дону приговорил его к полутора годам колонии общего режима по статьям о коммерческом подкупе, заведомо ложном доносе и оскорблении представителя власти. По данным из открытых источников, резкие материалы Резника были опубликованы до того, как ему был вынесен приговор.
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, журналист, ростов-на-дону, ростовская область
21:59 24.10.2021 (обновлено: 22:00 24.10.2021)
Ростовского журналиста Резника объявили в розыск, сообщил источник
Источник: журналиста из Ростова-на-Дону Резника объявили в розыск
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости, Юлия Насулина.
Правоохранители объявили в розыск журналиста из Ростова-на-Дону
Сергея Резника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области
.
"Резника объявили в розыск", - сказал собеседник агентства, не уточнив, в связи с чем.
РИА Новости не удалось связаться с самим Резником.
Резник известен резкими материалами в адрес отдельных чиновников и силовиков. Он писал в СМИ и собственном блоге в "Живом журнале". Согласно данным из открытых источников, Резник работал в газетах "Седьмая столица" и "Re:публика" (обе были закрыты в 2005 году), а также в изданиях "Новая газета – Юг", "Известия – Юг", "МК – Юг" (МК-на-Дону), "Южный федеральный", Forum.msk.ru. В ноябре 2013 года Первомайский суд Ростова-на-Дону приговорил его к полутора годам колонии общего режима по статьям о коммерческом подкупе, заведомо ложном доносе и оскорблении представителя власти. По данным из открытых источников, резкие материалы Резника были опубликованы до того, как ему был вынесен приговор.