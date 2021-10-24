https://ria.ru/20211024/rogozhkin-1756046923.html

"Главный фильм я еще не снял. И вряд ли сниму": умер Александр Рогожкин

"Главный фильм я еще не снял. И вряд ли сниму": умер Александр Рогожкин - РИА Новости, 24.10.2021

"Главный фильм я еще не снял. И вряд ли сниму": умер Александр Рогожкин

Александр Рогожкин известен как автор фильмов "Особенности национальной охоты" (1995 год), "Особенности национальной рыбалки" (1998) и "Особенности национальной охоты в зимний период" (2000), "Кукушка" (2002), "Блокпост" (1998) и другие.

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видео

умер александр рогожкин

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Один из режиссеров и сценаристов первого сезона сериала "Улицы разбитых фонарей", а также один из создателей сериала "Убойная сила". В 2004 году Александр Рогожкин получил звание Народного артиста России. В разные годы его награждали премиями "Ника", "Золотой орел", "Кинотавр", а также призом Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Главный фильм я еще не снял. И вряд ли сниму": умер Александр Рогожкин Александр Рогожкин известен как автор фильмов "Особенности национальной охоты" (1995 год), "Особенности национальной рыбалки" (1998) и "Особенности национальной охоты в зимний период" (2000), "Кукушка" (2002), "Блокпост" (1998) и другие. Один из режиссеров и сценаристов первого сезона сериала "Улицы разбитых фонарей", а также один из создателей сериала "Убойная сила". В 2004 году Александр Рогожкин получил звание Народного артиста России. В разные годы его награждали премиями "Ника", "Золотой орел", "Кинотавр", а также призом Международного кинофестиваля в Карловых Варах. 2021-10-24T21:36 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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