https://ria.ru/20211024/rogozhkin-1756046923.html
"Главный фильм я еще не снял. И вряд ли сниму": умер Александр Рогожкин
"Главный фильм я еще не снял. И вряд ли сниму": умер Александр Рогожкин - РИА Новости, 24.10.2021
"Главный фильм я еще не снял. И вряд ли сниму": умер Александр Рогожкин
Александр Рогожкин известен как автор фильмов "Особенности национальной охоты" (1995 год), "Особенности национальной рыбалки" (1998) и "Особенности национальной охоты в зимний период" (2000), "Кукушка" (2002), "Блокпост" (1998) и другие.
2021-10-24T21:36
2021-10-24T21:36
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видео
умер александр рогожкин
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Один из режиссеров и сценаристов первого сезона сериала "Улицы разбитых фонарей", а также один из создателей сериала "Убойная сила". В 2004 году Александр Рогожкин получил звание Народного артиста России. В разные годы его награждали премиями "Ника", "Золотой орел", "Кинотавр", а также призом Международного кинофестиваля в Карловых Варах.
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"Главный фильм я еще не снял. И вряд ли сниму": умер Александр Рогожкин
Александр Рогожкин известен как автор фильмов "Особенности национальной охоты" (1995 год), "Особенности национальной рыбалки" (1998) и "Особенности национальной охоты в зимний период" (2000), "Кукушка" (2002), "Блокпост" (1998) и другие. Один из режиссеров и сценаристов первого сезона сериала "Улицы разбитых фонарей", а также один из создателей сериала "Убойная сила". В 2004 году Александр Рогожкин получил звание Народного артиста России. В разные годы его награждали премиями "Ника", "Золотой орел", "Кинотавр", а также призом Международного кинофестиваля в Карловых Варах.
2021-10-24T21:36
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видео, умер александр рогожкин, видео
"Главный фильм я еще не снял. И вряд ли сниму": умер Александр Рогожкин
Александр Рогожкин известен как автор фильмов "Особенности национальной охоты" (1995 год), "Особенности национальной рыбалки" (1998) и "Особенности национальной охоты в зимний период" (2000), "Кукушка" (2002), "Блокпост" (1998) и другие.
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21:36 24.10.2021 (обновлено: 21:42 24.10.2021)
"Главный фильм я еще не снял. И вряд ли сниму": умер Александр Рогожкин
Режиссер и сценарист Александр Рогожкин умер в возрасте 72 лет.
Александр Рогожкин известен как автор фильмов "Особенности национальной охоты" (1995 год), "Особенности национальной рыбалки" (1998) и "Особенности национальной охоты в зимний период" (2000), "Кукушка" (2002), "Блокпост" (1998) и другие.