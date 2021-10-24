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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211024/rogozhkin-1756024985.html
Артист Стругачев рассказал, за что благодарен Рогожкину
Артист Стругачев рассказал, за что благодарен Рогожкину - РИА Новости, 24.10.2021
Артист Стругачев рассказал, за что благодарен Рогожкину
Картины Александра Рогожкина помогли сделаться знаменитыми многим актерам, рассказал РИА Новости народный артист России Семен Стругачев. Одной из его ролей был... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T16:26
2021-10-24T17:11
александр рогожкин
умер александр рогожкин
культура
кино и сериалы
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Картины Александра Рогожкина помогли сделаться знаменитыми многим актерам, рассказал РИА Новости народный артист России Семен Стругачев. Одной из его ролей был Лева Соловейчик в "Особенностях национальной охоты".Рогожкин скончался на 73-м году жизни. Он известен как режиссер таких фильмов, как "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки", "Кукушка", "Блокпост"."Это такая утрата, о которой можно говорить бесконечно, но делать этого совершенно не хочется, потому что ушёл человек, который был очень близок мне и моим друзьям. Мы одно время очень тесно общались, можно сказать, дружили… Фильмы, снятые Рогожкиным, останутся на долгие годы, ведь это уже культовые картины", - рассказал Стругачев.Актёр добавил, что когда съемочная команда только приступала к съёмкам "Особенностей национальной охоты" и "Особенностей национальной рыбалки", никто не мог подумать, что картины обретут огромную известность.Он также рассказал, что несколько лет назад вместе с актёром Андреем Федорцовым уговаривал Рогожкина снять продолжение "Особенностей" 20 лет спустя, однако тот не согласился, сказав, что новое кино однозначно не получится лучше того, что уже было снято.
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александр рогожкин, умер александр рогожкин, кино и сериалы
16:26 24.10.2021 (обновлено: 17:11 24.10.2021)
 
Артист Стругачев рассказал, за что благодарен Рогожкину

Стругачев: фильмы Рогожкина помогли нам прославиться

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФотоколл актеров фильма "Кавказская пленница"
Фотоколл актеров фильма Кавказская пленница - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Картины Александра Рогожкина помогли сделаться знаменитыми многим актерам, рассказал РИА Новости народный артист России Семен Стругачев. Одной из его ролей был Лева Соловейчик в "Особенностях национальной охоты".
Рогожкин скончался на 73-м году жизни. Он известен как режиссер таких фильмов, как "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки", "Кукушка", "Блокпост".
"Это такая утрата, о которой можно говорить бесконечно, но делать этого совершенно не хочется, потому что ушёл человек, который был очень близок мне и моим друзьям. Мы одно время очень тесно общались, можно сказать, дружили… Фильмы, снятые Рогожкиным, останутся на долгие годы, ведь это уже культовые картины", - рассказал Стругачев.
Актёр добавил, что когда съемочная команда только приступала к съёмкам "Особенностей национальной охоты" и "Особенностей национальной рыбалки", никто не мог подумать, что картины обретут огромную известность.
"Мы не думали, что так случится, но, к счастью, картины стали очень популярными. Благодаря Рогожкину мы стали известными и узнаваемыми. Я благодарен тому, что на своём пути встретил такого режиссёра. Если бы не он, то, может быть, народ не узнал бы ни меня, ни многих из нас. Актёров из фильмов Рогожкина узнают сразу, это все только благодаря этому человеку", - добавил Стругачев.
Он также рассказал, что несколько лет назад вместе с актёром Андреем Федорцовым уговаривал Рогожкина снять продолжение "Особенностей" 20 лет спустя, однако тот не согласился, сказав, что новое кино однозначно не получится лучше того, что уже было снято.
Российский кинорежиссер и сценарист Александр Рогожкин - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
Вчера, 15:11Культура
Умер режиссер "Особенностей национальной охоты" Александр Рогожкин
 
КультураАлександр РогожкинУмер Александр РогожкинКино и сериалы
 
 
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