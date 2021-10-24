https://ria.ru/20211024/rogozhkin-1756024985.html

Артист Стругачев рассказал, за что благодарен Рогожкину

Артист Стругачев рассказал, за что благодарен Рогожкину - РИА Новости, 24.10.2021

Артист Стругачев рассказал, за что благодарен Рогожкину

Картины Александра Рогожкина помогли сделаться знаменитыми многим актерам, рассказал РИА Новости народный артист России Семен Стругачев. Одной из его ролей был... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T16:26

2021-10-24T16:26

2021-10-24T17:11

александр рогожкин

умер александр рогожкин

культура

кино и сериалы

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Картины Александра Рогожкина помогли сделаться знаменитыми многим актерам, рассказал РИА Новости народный артист России Семен Стругачев. Одной из его ролей был Лева Соловейчик в "Особенностях национальной охоты".Рогожкин скончался на 73-м году жизни. Он известен как режиссер таких фильмов, как "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки", "Кукушка", "Блокпост"."Это такая утрата, о которой можно говорить бесконечно, но делать этого совершенно не хочется, потому что ушёл человек, который был очень близок мне и моим друзьям. Мы одно время очень тесно общались, можно сказать, дружили… Фильмы, снятые Рогожкиным, останутся на долгие годы, ведь это уже культовые картины", - рассказал Стругачев.Актёр добавил, что когда съемочная команда только приступала к съёмкам "Особенностей национальной охоты" и "Особенностей национальной рыбалки", никто не мог подумать, что картины обретут огромную известность.Он также рассказал, что несколько лет назад вместе с актёром Андреем Федорцовым уговаривал Рогожкина снять продолжение "Особенностей" 20 лет спустя, однако тот не согласился, сказав, что новое кино однозначно не получится лучше того, что уже было снято.

https://ria.ru/20211024/rezhisser-1756019062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр рогожкин, умер александр рогожкин, кино и сериалы