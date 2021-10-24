https://ria.ru/20211024/reznikov-1756038846.html

СМИ назвали кандидата на пост министра обороны Украины

СМИ назвали кандидата на пост министра обороны Украины - РИА Новости, 24.10.2021

СМИ назвали кандидата на пост министра обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру на пост министра обороны, им должен стать вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T19:44

2021-10-24T19:44

2021-10-24T19:44

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владимир зеленский

алексей резников

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КИЕВ, 24 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру на пост министра обороны, им должен стать вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщил главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов со ссылкой на источники.Ранее глава пропрезидентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Зеленский уже определился с кандидатурой на пост министра обороны в случае отставки Андрея Тарана."Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны. Это Алексей Резников, действующий вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Новый кандидат в министры Резников никак не был ранее связан с вопросами обороны и безопасности. Это профессиональный адвокат, не имевший отношения к боевым действиям и оборонному планированию. Поэтому Резников будет для офиса управляемой фигурой, ему потребуется немало времени для того, чтобы вникнуть в суть происходящего хаоса и выработать в нем какую-то логику и стратегию", - написал Бутусов на своей странице в социальной сети Facebook.По его словам, другим кандидатом была глава подкомитета комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.Как сообщает журналист, главной мотивацией Зеленского является желание иметь "говорящего" министра обороны вместо "молчащего" Тарана.Согласно конституции Украины, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. Остальные члены кабинета министров назначаются непосредственно Верховной радой. Увольняет министров также парламент.Зеленский ранее анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники передавало, что депутаты могут заменить до пяти министров. Это могут быть министр обороны Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр соцполитики Марина Лазебная. Еще два члена кабмина, чьи фамилии на слуху в контексте будущих перестановок, - это министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

https://ria.ru/20211002/uvolneniya-1752808569.html

https://ria.ru/20211018/ukraina-1754774260.html

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в мире, украина, владимир зеленский, алексей резников