Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211024/reznikov-1756038846.html
СМИ назвали кандидата на пост министра обороны Украины
СМИ назвали кандидата на пост министра обороны Украины - РИА Новости, 24.10.2021
СМИ назвали кандидата на пост министра обороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру на пост министра обороны, им должен стать вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T19:44
2021-10-24T19:44
в мире
украина
владимир зеленский
алексей резников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600912868_0:101:1944:1195_1920x0_80_0_0_5bbc1da50af1de38249875621f1542a5.jpg
КИЕВ, 24 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру на пост министра обороны, им должен стать вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщил главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов со ссылкой на источники.Ранее глава пропрезидентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Зеленский уже определился с кандидатурой на пост министра обороны в случае отставки Андрея Тарана."Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны. Это Алексей Резников, действующий вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Новый кандидат в министры Резников никак не был ранее связан с вопросами обороны и безопасности. Это профессиональный адвокат, не имевший отношения к боевым действиям и оборонному планированию. Поэтому Резников будет для офиса управляемой фигурой, ему потребуется немало времени для того, чтобы вникнуть в суть происходящего хаоса и выработать в нем какую-то логику и стратегию", - написал Бутусов на своей странице в социальной сети Facebook.По его словам, другим кандидатом была глава подкомитета комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.Как сообщает журналист, главной мотивацией Зеленского является желание иметь "говорящего" министра обороны вместо "молчащего" Тарана.Согласно конституции Украины, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. Остальные члены кабинета министров назначаются непосредственно Верховной радой. Увольняет министров также парламент.Зеленский ранее анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники передавало, что депутаты могут заменить до пяти министров. Это могут быть министр обороны Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр соцполитики Марина Лазебная. Еще два члена кабмина, чьи фамилии на слуху в контексте будущих перестановок, - это министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
https://ria.ru/20211002/uvolneniya-1752808569.html
https://ria.ru/20211018/ukraina-1754774260.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600912868_108:0:1836:1296_1920x0_80_0_0_7206b693acfefc32e47614dc7a158ab6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, алексей резников
19:44 24.10.2021
 
СМИ назвали кандидата на пост министра обороны Украины

Журналист Бутусов: министром обороны Украины может стать вице-премьер Резников

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© Фото : Министерство обороны Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру на пост министра обороны, им должен стать вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщил главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов со ссылкой на источники.
Ранее глава пропрезидентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Зеленский уже определился с кандидатурой на пост министра обороны в случае отставки Андрея Тарана.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 17:00
Зеленский назвал причины для увольнения министров
"Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны. Это Алексей Резников, действующий вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Новый кандидат в министры Резников никак не был ранее связан с вопросами обороны и безопасности. Это профессиональный адвокат, не имевший отношения к боевым действиям и оборонному планированию. Поэтому Резников будет для офиса управляемой фигурой, ему потребуется немало времени для того, чтобы вникнуть в суть происходящего хаоса и выработать в нем какую-то логику и стратегию", - написал Бутусов на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, другим кандидатом была глава подкомитета комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.
Как сообщает журналист, главной мотивацией Зеленского является желание иметь "говорящего" министра обороны вместо "молчащего" Тарана.
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов по президентским выборам на Олимпийском стадионе в Киеве 19 апреля 2019 года - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 08:00
Посадить Порошенко. Зеленский готовится к перевыборам
Согласно конституции Украины, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. Остальные члены кабинета министров назначаются непосредственно Верховной радой. Увольняет министров также парламент.
Зеленский ранее анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники передавало, что депутаты могут заменить до пяти министров. Это могут быть министр обороны Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр соцполитики Марина Лазебная. Еще два члена кабмина, чьи фамилии на слуху в контексте будущих перестановок, - это министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАлексей Резников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28На Украине раскрыли план Байдена создать новый миропорядок без России
04:15Врач рассказал, какой продукт борется с дисбактериозом
04:06Москвичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утром
03:52Источник назвал сроки завершения госиспытаний танков "Армата"
03:47В Приморье из капкана спасли амурского тигренка
03:36Вильфанд предупредил о самом холодном октябрьском дне в Европейской России
03:24В ФРГ обвинили главу Минобороны в безответственности из-за угроз России
03:15Эксперт предупредил о новых телефонных мошенничествах
03:08В "Талибане"* объяснили, почему не хотели краха прошлого правительства
03:00В России нашли способ добывать больше нефти из любых месторождений
03:00Вынос старой мебели на помойку грозит штрафом, предупредили эксперты
02:49Россиян предупредили о неожиданной опасности молока
02:45Главный онколог Минздрава назвал вид рака, который не замечают мужчины
02:26"Ъ": в России подорожают гречка и овсянка
02:15Эксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения сейчас
02:15"Мечтаю ошибиться". Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID-19
02:12Во Владивостоке трое таксистов избили и ограбили пассажира
02:04Путин поздравил таможенников с 30-летием создания ФТС
02:01В Раде рассказали, как Лавров шуткой передал Зеленскому условие Путина
01:49NI написал об "очень большой" проблеме Зеленского из-за России и Венгрии
Лента новостейМолния
На Украине раскрыли план Байдена создать новый миропорядок без РоссииВрач рассказал, какой продукт борется с дисбактериозомМосквичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утромИсточник назвал сроки завершения госиспытаний танков "Армата"В Приморье из капкана спасли амурского тигренкаВильфанд предупредил о самом холодном октябрьском дне в Европейской РоссииВ ФРГ обвинили главу Минобороны в безответственности из-за угроз РоссииЭксперт предупредил о новых телефонных мошенничествахВ "Талибане"* объяснили, почему не хотели краха прошлого правительстваВ России нашли способ добывать больше нефти из любых месторожденийВынос старой мебели на помойку грозит штрафом, предупредили экспертыРоссиян предупредили о неожиданной опасности молокаГлавный онколог Минздрава назвал вид рака, который не замечают мужчины"Ъ": в России подорожают гречка и овсянкаЭксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения сейчас"Мечтаю ошибиться". Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID-19Во Владивостоке трое таксистов избили и ограбили пассажираПутин поздравил таможенников с 30-летием создания ФТСВ Раде рассказали, как Лавров шуткой передал Зеленскому условие ПутинаNI написал об "очень большой" проблеме Зеленского из-за России и Венгрии