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На Украине приготовились рыть могилы после слов Путина
На Украине задумались об апокалипсисе после слов Путина - РИА Новости, 24.10.2021
На Украине приготовились рыть могилы после слов Путина
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин счел в Facebook плохим знаком для Киева слова президента России Владимира Путина о... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T02:27
2021-10-24T03:42
в мире
украина
киев
сша
владимир путин
верховная рада украины
олег волошин
россия
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин счел в Facebook плохим знаком для Киева слова президента России Владимира Путина о возможности появления американских ракет на территории Украины.Парламентарий добавил, что "внимательному наблюдателю и так все понятно", и сравнил нынешнюю ситуацию с Карибским кризисом в 1962 году, когда США и СССР оказались на грани войны после размещения советских ракет на Кубе. По мнению Волошина, тогда Вашингтон не стал терпеть того, что американские города оказались в зоне поражения, а Москва получила возможность выдвинуть США ультиматум. Сейчас, считает украинский депутат, в таком положении может оказаться Россия.Он также предположил, что США могут потребовать от России демилитаризации Крыма или прекращения военно-технического сотрудничества с Китаем в обмен на вывод американских ракет с Украины в случае их появления там.В Москве неоднократно заявляли об отсутствии агрессивных намерений в отношении других государств. При этом украинские политики нередко выступают с территориальными претензиями к России. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко называл Кубань "украинскими этническими землями", а бывший парламентарий Татьяна Черновол призвала ВСУ готовиться к военной операции в Крыму и ждать удобного момента для этого.
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в мире, украина, киев, сша, владимир путин, верховная рада украины, олег волошин, россия
02:27 24.10.2021 (обновлено: 03:42 24.10.2021)
 
На Украине задумались об апокалипсисе после слов Путина

Депутат Рады Волошин: США могут выдвинуть ультиматум России, разместив ракеты на Украине

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин счел в Facebook плохим знаком для Киева слова президента России Владимира Путина о возможности появления американских ракет на территории Украины.

"В наших СМИ было много (сообщений. — Прим. ред.) о том, что стихия сломала зубец кремлевской стены. Кто видел видео, согласится, что апокалипсическое настроение в чем-то навевает. Но еще больше такой эффект провоцирует просмотр момента, когда Владимир Путин на заседании Валдайского клуба после предположения о том, что и без формального членства Украины в НАТО под Харьковом могут появиться американские ракеты, эмоционально и очень по-русски спрашивает: "И что нам делать-то с этим? Ну, не мы ж туда лезем со своими ракетами, нам их под нос засовывают!" И потом уже гораздо спокойнее, но от этого даже мрачнее добавляет: "Конечно, это проблема", — написал Волошин.

Парламентарий добавил, что "внимательному наблюдателю и так все понятно", и сравнил нынешнюю ситуацию с Карибским кризисом в 1962 году, когда США и СССР оказались на грани войны после размещения советских ракет на Кубе. По мнению Волошина, тогда Вашингтон не стал терпеть того, что американские города оказались в зоне поражения, а Москва получила возможность выдвинуть США ультиматум. Сейчас, считает украинский депутат, в таком положении может оказаться Россия.

"В нынешних реалиях никто в Кремле не станет ждать, пока подлетное время американских ракет, нацеленных на Москву, сократится до семи минут. <...> И тогда США получат мощнейший рычаг давления на Россию. <…> Военная теория учит, что в таких обстоятельствах проще нанести превентивный удар и отодвинуть границу для создания стратегической глубины", — объяснил Волошин.

Он также предположил, что США могут потребовать от России демилитаризации Крыма или прекращения военно-технического сотрудничества с Китаем в обмен на вывод американских ракет с Украины в случае их появления там.
В Москве неоднократно заявляли об отсутствии агрессивных намерений в отношении других государств. При этом украинские политики нередко выступают с территориальными претензиями к России. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко называл Кубань "украинскими этническими землями", а бывший парламентарий Татьяна Черновол призвала ВСУ готовиться к военной операции в Крыму и ждать удобного момента для этого.
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