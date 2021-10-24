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На Украине приготовились рыть могилы после слов Путина
На Украине задумались об апокалипсисе после слов Путина - РИА Новости, 24.10.2021
На Украине приготовились рыть могилы после слов Путина
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин счел в Facebook плохим знаком для Киева слова президента России Владимира Путина о... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T02:27
2021-10-24T02:27
2021-10-24T03:42
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин счел в Facebook плохим знаком для Киева слова президента России Владимира Путина о возможности появления американских ракет на территории Украины.Парламентарий добавил, что "внимательному наблюдателю и так все понятно", и сравнил нынешнюю ситуацию с Карибским кризисом в 1962 году, когда США и СССР оказались на грани войны после размещения советских ракет на Кубе. По мнению Волошина, тогда Вашингтон не стал терпеть того, что американские города оказались в зоне поражения, а Москва получила возможность выдвинуть США ультиматум. Сейчас, считает украинский депутат, в таком положении может оказаться Россия.Он также предположил, что США могут потребовать от России демилитаризации Крыма или прекращения военно-технического сотрудничества с Китаем в обмен на вывод американских ракет с Украины в случае их появления там.В Москве неоднократно заявляли об отсутствии агрессивных намерений в отношении других государств. При этом украинские политики нередко выступают с территориальными претензиями к России. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко называл Кубань "украинскими этническими землями", а бывший парламентарий Татьяна Черновол призвала ВСУ готовиться к военной операции в Крыму и ждать удобного момента для этого.
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в мире, украина, киев, сша, владимир путин, верховная рада украины, олег волошин, россия
02:27 24.10.2021 (обновлено: 03:42 24.10.2021)
На Украине задумались об апокалипсисе после слов Путина
Депутат Рады Волошин: США могут выдвинуть ультиматум России, разместив ракеты на Украине