Юрист объяснил, кого могут уволить в нерабочие дни
Юрист Кофанов: сотрудников могут уволить за отсутствие на рабочем месте в нерабочие дни
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов в беседе с порталом ura.ru объяснил, в каком случае сотрудников могут уволить за невыход на рабочее место во время нерабочих дней.
Как уточнил специалист, согласно указу президента, организации сами определяют количество работников для поддержания полноценного функционирования компании. По его словам, в эту категорию входят, например, сотрудники, перечисляющие заработную плату, и охранники. Эта категория продолжает ходить на рабочее место и не получает доплату за это.
"Для других категорий сотрудников штрафов за невыход на работу нет, зато есть риск увольнения. Однако в этом случае уже работодатель должен доказать, почему есть необходимость в присутствии именно этого сотрудника на рабочем месте", — заявил Кофанов.
Он также напомнил, что с точки зрения законодательства, это не выходные, а именно нерабочие дни с сохранением заработной платы.
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о "нерабочих днях" с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. При этом субъекты федерации могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.
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