https://ria.ru/20211024/putin-1756013409.html
"Это современный курорт": Путин порекомендовал Беннету отдохнуть в Сочи
"Это современный курорт": Путин порекомендовал Беннету отдохнуть в Сочи - РИА Новости, 24.10.2021
"Это современный курорт": Путин порекомендовал Беннету отдохнуть в Сочи
Президент России Владимир Путин порекомендовал премьеру Израиля Нафтали Беннету отдохнуть в Сочи, отметив, что это современный новый курорт. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T13:54
2021-10-24T13:54
2021-10-24T13:54
израиль
сочи
владимир путин
россия
нафтали беннет
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин порекомендовал премьеру Израиля Нафтали Беннету отдохнуть в Сочи, отметив, что это современный новый курорт.Встреча Путина и Беннета прошла в пятницу в Сочи, она продолжалась пять часов."Первое решение, которое я принял, когда увидел это - в следующий раз приехать сюда с женой и с детьми", - сказал премьер Израиля."Абсолютно правильно", - ответил Путин.Беннет поинтересовался, можно ли здесь хорошо путешествовать."Здесь очень хорошо, наверху очень хорошо, предгорье, где проводились соревнования олимпийские в лыжной части", - сказал президент России.На вопрос Беннета, есть ли маршруты, он сказал, что "все есть: и летом, и зимой".
https://ria.ru/20211022/putin-1755894807.html
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израиль, сочи, владимир путин, россия, нафтали беннет
"Это современный курорт": Путин порекомендовал Беннету отдохнуть в Сочи
Путин пригласил премьера Израиля Нафтали Беннета отдохнуть в Сочи