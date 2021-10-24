13:48 24.10.2021 (обновлено: 17:29 24.10.2021)
Песков прокомментировал речь Путина на "Валдае"
Песков: речь Путина на "Валдае" не была конфронтационной
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт - РИА Новости. Речь президента РФ Владимира Путина на прошедшем Валдайском форуме не была конфронтационной, её посыл в был том, что Россия не собирается никого учить, но и не станет терпеть поучения в свой адрес, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Было бы глупо воспринимать это как очередное противостояние. Уже, естественно, нашлись энтузиасты, которые сравнивают это выступление чуть ли не с мюнхенской речью (в 2007 году - ред.). В свое время суть мюнхенской речи не поняли - она совсем не была конфронтационной. И тем более сегодня президент говорил не о конфронтации", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва Кремль. Путин" в интервью журналисту Павлу Зарубину.
С его точки зрения, смысл сказанного сводился к тому, что "мы не собираемся никого учить и не учите нас".
"Мы можем себе позволить и будем себе позволять жить так, как хотим мы. При этом мы будем рады с вами и дружить, и сотрудничать, но не смейте нас учить, больше мы этого терпеть не будем", - добавил представитель Кремля.
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