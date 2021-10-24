https://ria.ru/20211024/putin-1756012910.html

Песков прокомментировал речь Путина на "Валдае"

Песков прокомментировал речь Путина на "Валдае" - РИА Новости, 24.10.2021

Песков прокомментировал речь Путина на "Валдае"

Речь президента РФ Владимира Путина на прошедшем Валдайском форуме не была конфронтационной, её посыл в был том, что Россия не собирается никого учить, но и не... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T13:48

2021-10-24T13:48

2021-10-24T17:29

политика

владимир путин

дмитрий песков

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт - РИА Новости. Речь президента РФ Владимира Путина на прошедшем Валдайском форуме не была конфронтационной, её посыл в был том, что Россия не собирается никого учить, но и не станет терпеть поучения в свой адрес, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.С его точки зрения, смысл сказанного сводился к тому, что "мы не собираемся никого учить и не учите нас".

https://ria.ru/20211022/putin-1755819146.html

россия

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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия