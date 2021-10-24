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Болдуин нарушил главное правило владения оружием
В Голливуде заявили, что Болдуин нарушил главное правило владения оружием - РИА Новости, 24.10.2021
Болдуин нарушил главное правило владения оружием
Голливудский консультант по огнестрельному оружию Брайан Карпентер прокомментировал трагедию на съемках вестерна "Ржавчина", где Алек Болдуин застрелил... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T10:01
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происшествия
сша
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Голливудский консультант по огнестрельному оружию Брайан Карпентер прокомментировал трагедию на съемках вестерна "Ржавчина", где Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера.В интервью The New York Post специалист отметил, что ни в коем случае нельзя направлять оружие на кого бы то ни было, вне зависимости от того, заряжено оно или нет.По его словам, обычно все боевое огнестрельное оружие, которое используют на съемках, нацеливают на манекен, а не на оборудование, актеров или команду."Даже если ружье не заряжено, относитесь к нему так, будто оно заряжено", — пояснил специалист.ЧП на съемочной площадке фильма "Ржавчина" произошло, когда Алек Болдуин, играющий главную роль, выстрелил из пистолета, выданного ему в качестве реквизита. Оружие должно было быть заряжено холостыми патронами, но в нем оказались боевые. Оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и умерла в больнице, режиссеру Джоэлу Соузе пуля попала в ключицу.Обвинений против актера пока не выдвигали.
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сша
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происшествия, сша, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
10:01 24.10.2021 (обновлено: 11:35 24.10.2021)
 
В Голливуде заявили, что Болдуин нарушил главное правило владения оружием

The New York Post: Болдуин не должен был направлять оружие в сторону человека

© Фото : Alex Baldwin/InstagramАктер Алек Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина"
Актер Алек Болдуин во время съемок фильма Ржавчина - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© Фото : Alex Baldwin/Instagram
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Голливудский консультант по огнестрельному оружию Брайан Карпентер прокомментировал трагедию на съемках вестерна "Ржавчина", где Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера.
В интервью The New York Post специалист отметил, что ни в коем случае нельзя направлять оружие на кого бы то ни было, вне зависимости от того, заряжено оно или нет.

"Никогда не наводите дуло пистолета на то, что вы не собираетесь убить", — сказал Карпентер.

По его словам, обычно все боевое огнестрельное оружие, которое используют на съемках, нацеливают на манекен, а не на оборудование, актеров или команду.
"Даже если ружье не заряжено, относитесь к нему так, будто оно заряжено", — пояснил специалист.
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ЧП на съемочной площадке фильма "Ржавчина" произошло, когда Алек Болдуин, играющий главную роль, выстрелил из пистолета, выданного ему в качестве реквизита. Оружие должно было быть заряжено холостыми патронами, но в нем оказались боевые. Оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и умерла в больнице, режиссеру Джоэлу Соузе пуля попала в ключицу.
Обвинений против актера пока не выдвигали.
 
ПроисшествияСШААлек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)Убийство Алеком Болдуином оператора на съемках фильма
 
 
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