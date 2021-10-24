https://ria.ru/20211024/pozhar-1756053796.html
В ХМАО локализовали пожар на мебельном складе
В ХМАО локализовали пожар на мебельном складе - РИА Новости, 24.10.2021
В ХМАО локализовали пожар на мебельном складе
Пожар на складе в Ханты-Мансийском автономном округе локализован на 1,8 тысячи квадратных метров, угрозы распространения огня нет, сообщает МЧС России. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T23:34
2021-10-24T23:34
2021-10-24T23:34
происшествия
нягань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ханты-мансийский автономный округ
коммерческая недвижимость
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577958244_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_0a31b1ca0f9bee4abcbe390a3d3c7c6e.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пожар на складе в Ханты-Мансийском автономном округе локализован на 1,8 тысячи квадратных метров, угрозы распространения огня нет, сообщает МЧС России.Ранее МЧС сообщало, что спасатели тушат пожар на складе в промзоне Нягани на площади 1000 "квадратов". В экстренных службах РИА Новости уточнили, что горит одноэтажный металлический ангар, где хранится мебель."В 22.19 (мск) пожар локализован на площади 1800 квадратных метров. Угроза распространения отсутствует", - говорится в сообщении.Отмечается, что проводится проливка и разборка конструкций.
нягань
ханты-мансийский автономный округ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577958244_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_2e0f6fc8045f9b07ffb33fb4d267c5f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нягань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ханты-мансийский автономный округ, коммерческая недвижимость, россия
В ХМАО локализовали пожар на мебельном складе
Пожар на мебельном складе в Ханты-Мансийском АО локализовали