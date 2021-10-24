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В ХМАО локализовали пожар на мебельном складе

В ХМАО локализовали пожар на мебельном складе - РИА Новости, 24.10.2021

В ХМАО локализовали пожар на мебельном складе

Пожар на складе в Ханты-Мансийском автономном округе локализован на 1,8 тысячи квадратных метров, угрозы распространения огня нет, сообщает МЧС России. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T23:34

2021-10-24T23:34

2021-10-24T23:34

происшествия

нягань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ханты-мансийский автономный округ

коммерческая недвижимость

россия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пожар на складе в Ханты-Мансийском автономном округе локализован на 1,8 тысячи квадратных метров, угрозы распространения огня нет, сообщает МЧС России.Ранее МЧС сообщало, что спасатели тушат пожар на складе в промзоне Нягани на площади 1000 "квадратов". В экстренных службах РИА Новости уточнили, что горит одноэтажный металлический ангар, где хранится мебель."В 22.19 (мск) пожар локализован на площади 1800 квадратных метров. Угроза распространения отсутствует", - говорится в сообщении.Отмечается, что проводится проливка и разборка конструкций.

нягань

ханты-мансийский автономный округ

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нягань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ханты-мансийский автономный округ, коммерческая недвижимость, россия