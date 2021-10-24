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Синоптик пообещал москвичам самую холодную ночь осени
Синоптик пообещал москвичам самую холодную ночь осени - РИА Новости, 24.10.2021
Синоптик пообещал москвичам самую холодную ночь осени
Самая холодная ночь с начала осени ожидается в Москве в ночь на понедельник, температура может опуститься до минус 3, утром на дорогах появится корка льда в 1-2 РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T10:53
2021-10-24T10:53
2021-10-24T10:53
общество
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Самая холодная ночь с начала осени ожидается в Москве в ночь на понедельник, температура может опуститься до минус 3, утром на дорогах появится корка льда в 1-2 миллиметра, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В ночь на понедельник благодаря гребню антициклона распогодится, но похолодание усилится, ударят заморозки - в Москве до минус 1- минус 3, в Подмосковье - ноль - минус 5. Это будет самая холодная ночь в текущем сезоне. И в ночь появится гололедица, а утром дороги и тротуары покроются коркой льда толщиной в 1-2 миллиметра. Так что пешеходам, автомобилистам завтра надо быть осторожными", - рассказал Тишковец.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец
Синоптик пообещал москвичам самую холодную ночь осени
Самая холодная ночь с начала осени ожидается в Москве в ночь на понедельник