Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211024/pensiya-1755988619.html
Как получить пенсию за умершего родственника? В ПФР дали однозначный ответ
В ПФР объяснили, как получить пенсию за умершего родственника - РИА Новости, 24.10.2021
Как получить пенсию за умершего родственника? В ПФР дали однозначный ответ
Наследники умершего родственника могут получить недополученную им пенсию за последний месяц, рассказали в Пенсионном фонде (ПФР). РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T02:42
2021-10-24T04:27
общество
пенсия
пенсионный фонд рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602667022_0:0:3332:1875_1920x0_80_0_0_0c4615eb27bad8fa400c9da2ced0c9cb.jpg
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Наследники умершего родственника могут получить недополученную им пенсию за последний месяц, рассказали в Пенсионном фонде (ПФР).В ведомстве пояснили, что такая возможность есть у детей, внуков, братьев, сестер, супруга или супруги, родителей, а также бабушки и дедушки ушедшего из жизни.Не позднее шести месяцев с момента смерти человека им нужно обратиться в клиентскую службу ПФР и предоставить паспорт, свидетельство о смерти пенсионера, справку о совместном проживании на день смерти, документы о родственных отношениях с умершим.В Пенсионном фонде отметили, что за недополученной пенсией могут обратиться сразу несколько членов семьи, поэтому им придется представить отказ в чью-то пользу.По происшествии полугода со дня смерти пенсионера или при обращении его родственников, которые не включены в названный круг членов семьи, пенсия наследуется на общих основаниях в соответствии с Гражданским кодексом.В ПФР заключили, что наследники могут обратиться в клиентскую службу ведомства по месту жительства умершего с заявлением и запросом от нотариуса о выдаче справки о размере недополученной пенсии для оформления права на наследство. Соответствующее свидетельство станет основанием для выплаты денежной суммы.
https://ria.ru/20211023/pensiya-1755906514.html
https://ria.ru/20211012/pensii-1754120204.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602667022_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_973f28ae743723a77ea24154cb58b952.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, пенсия, пенсионный фонд рф, россия
02:42 24.10.2021 (обновлено: 04:27 24.10.2021)
 
В ПФР объяснили, как получить пенсию за умершего родственника

ПФР: наследники умершего могут получить недополученную им пенсию за последний месяц

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Наследники умершего родственника могут получить недополученную им пенсию за последний месяц, рассказали в Пенсионном фонде (ПФР).
В ведомстве пояснили, что такая возможность есть у детей, внуков, братьев, сестер, супруга или супруги, родителей, а также бабушки и дедушки ушедшего из жизни.
Не позднее шести месяцев с момента смерти человека им нужно обратиться в клиентскую службу ПФР и предоставить паспорт, свидетельство о смерти пенсионера, справку о совместном проживании на день смерти, документы о родственных отношениях с умершим.
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
Вчера, 04:55
В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни
В Пенсионном фонде отметили, что за недополученной пенсией могут обратиться сразу несколько членов семьи, поэтому им придется представить отказ в чью-то пользу.
По происшествии полугода со дня смерти пенсионера или при обращении его родственников, которые не включены в названный круг членов семьи, пенсия наследуется на общих основаниях в соответствии с Гражданским кодексом.
В ПФР заключили, что наследники могут обратиться в клиентскую службу ведомства по месту жительства умершего с заявлением и запросом от нотариуса о выдаче справки о размере недополученной пенсии для оформления права на наследство. Соответствующее свидетельство станет основанием для выплаты денежной суммы.
Почтальон Почты России выдает пенсию на дому - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 03:18
Экономист рассказала, как вырастут пенсии в 2022 году
 
ОбществоПенсияПенсионный фонд РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20Экс-сотрудник MI6: Россия верит в свою способность "развалить" ЕС
04:13При столкновении грузовика с автобусом в Калмыкии погибли пять человек
03:15Эксперт рассказала о повышении пенсий в ноябре
02:43Госдеп оценил намерение Турции выслать американского посла
02:42В ПФР объяснили, как получить пенсию за умершего родственника
02:27На Украине задумались об апокалипсисе после слов Путина
02:15Водителям напомнили об опасностях на осенних дорогах
02:15Названы особенности вождения автомобиля в осенне-зимний период
02:02"Отчаявшиеся люди": Пушков дал совет Молдавии, устроившей газовый кризис
01:19Историографы рассказали о легендарной партизанке Надежде Троян
01:15Эксперт рассказала, что не нужно покупать в duty-free
01:11Госдеп США объявил россиян "бездомной национальностью"
00:33Рейтинг Байдена рекордно упал
23:46Федор Емельяненко нокаутировал американца Джонсона на шоу Bellator в Москве
23:39В Германии отреагировали на объявление послов персонами нон грата в Турции
23:11Саратовец погиб от взрыва снаряда, который пытался распилить "болгаркой"
22:52Тела заключенных нашли в эквадорской тюрьме
22:40МИД Турции официально не объявил персонами нон грата послов десяти стран
22:05Хинштейн опроверг сообщения об изменении правил доступа к мессенджерам
21:46Основатель "Агаты Кристи" объяснил резкое высказывание о "Ельцин Центре"
Лента новостейМолния
Экс-сотрудник MI6: Россия верит в свою способность "развалить" ЕСПри столкновении грузовика с автобусом в Калмыкии погибли пять человекЭксперт рассказала о повышении пенсий в ноябреГосдеп оценил намерение Турции выслать американского послаВ ПФР объяснили, как получить пенсию за умершего родственникаНа Украине задумались об апокалипсисе после слов ПутинаВодителям напомнили об опасностях на осенних дорогахНазваны особенности вождения автомобиля в осенне-зимний период"Отчаявшиеся люди": Пушков дал совет Молдавии, устроившей газовый кризисИсториографы рассказали о легендарной партизанке Надежде ТроянЭксперт рассказала, что не нужно покупать в duty-freeГосдеп США объявил россиян "бездомной национальностью"Рейтинг Байдена рекордно упалФедор Емельяненко нокаутировал американца Джонсона на шоу Bellator в МосквеВ Германии отреагировали на объявление послов персонами нон грата в ТурцииСаратовец погиб от взрыва снаряда, который пытался распилить "болгаркой"Тела заключенных нашли в эквадорской тюрьмеМИД Турции официально не объявил персонами нон грата послов десяти странХинштейн опроверг сообщения об изменении правил доступа к мессенджерамОснователь "Агаты Кристи" объяснил резкое высказывание о "Ельцин Центре"