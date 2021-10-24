https://ria.ru/20211024/pensiya-1755988619.html
Как получить пенсию за умершего родственника? В ПФР дали однозначный ответ
В ПФР объяснили, как получить пенсию за умершего родственника - РИА Новости, 24.10.2021
Как получить пенсию за умершего родственника? В ПФР дали однозначный ответ
Наследники умершего родственника могут получить недополученную им пенсию за последний месяц, рассказали в Пенсионном фонде (ПФР). РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T02:42
2021-10-24T02:42
2021-10-24T04:27
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Наследники умершего родственника могут получить недополученную им пенсию за последний месяц, рассказали в Пенсионном фонде (ПФР).В ведомстве пояснили, что такая возможность есть у детей, внуков, братьев, сестер, супруга или супруги, родителей, а также бабушки и дедушки ушедшего из жизни.Не позднее шести месяцев с момента смерти человека им нужно обратиться в клиентскую службу ПФР и предоставить паспорт, свидетельство о смерти пенсионера, справку о совместном проживании на день смерти, документы о родственных отношениях с умершим.В Пенсионном фонде отметили, что за недополученной пенсией могут обратиться сразу несколько членов семьи, поэтому им придется представить отказ в чью-то пользу.По происшествии полугода со дня смерти пенсионера или при обращении его родственников, которые не включены в названный круг членов семьи, пенсия наследуется на общих основаниях в соответствии с Гражданским кодексом.В ПФР заключили, что наследники могут обратиться в клиентскую службу ведомства по месту жительства умершего с заявлением и запросом от нотариуса о выдаче справки о размере недополученной пенсии для оформления права на наследство. Соответствующее свидетельство станет основанием для выплаты денежной суммы.
https://ria.ru/20211023/pensiya-1755906514.html
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общество, пенсия, пенсионный фонд рф, россия
02:42 24.10.2021 (обновлено: 04:27 24.10.2021)
В ПФР объяснили, как получить пенсию за умершего родственника
ПФР: наследники умершего могут получить недополученную им пенсию за последний месяц
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.
Наследники умершего родственника могут получить недополученную им пенсию
за последний месяц, рассказали
в Пенсионном фонде (ПФР
).
В ведомстве пояснили, что такая возможность есть у детей, внуков, братьев, сестер, супруга или супруги, родителей, а также бабушки и дедушки ушедшего из жизни.
Не позднее шести месяцев с момента смерти человека им нужно обратиться в клиентскую службу ПФР и предоставить паспорт, свидетельство о смерти пенсионера, справку о совместном проживании на день смерти, документы о родственных отношениях с умершим.
В Пенсионном фонде отметили, что за недополученной пенсией могут обратиться сразу несколько членов семьи, поэтому им придется представить отказ в чью-то пользу.
По происшествии полугода со дня смерти пенсионера или при обращении его родственников, которые не включены в названный круг членов семьи, пенсия наследуется на общих основаниях в соответствии с Гражданским кодексом.
В ПФР заключили, что наследники могут обратиться в клиентскую службу ведомства по месту жительства умершего с заявлением и запросом от нотариуса о выдаче справки о размере недополученной пенсии для оформления права на наследство. Соответствующее свидетельство станет основанием для выплаты денежной суммы.