https://ria.ru/20211024/pensiya-1755988619.html

Как получить пенсию за умершего родственника? В ПФР дали однозначный ответ

В ПФР объяснили, как получить пенсию за умершего родственника - РИА Новости, 24.10.2021

Как получить пенсию за умершего родственника? В ПФР дали однозначный ответ

Наследники умершего родственника могут получить недополученную им пенсию за последний месяц, рассказали в Пенсионном фонде (ПФР). РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T02:42

2021-10-24T02:42

2021-10-24T04:27

общество

пенсия

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Наследники умершего родственника могут получить недополученную им пенсию за последний месяц, рассказали в Пенсионном фонде (ПФР).В ведомстве пояснили, что такая возможность есть у детей, внуков, братьев, сестер, супруга или супруги, родителей, а также бабушки и дедушки ушедшего из жизни.Не позднее шести месяцев с момента смерти человека им нужно обратиться в клиентскую службу ПФР и предоставить паспорт, свидетельство о смерти пенсионера, справку о совместном проживании на день смерти, документы о родственных отношениях с умершим.В Пенсионном фонде отметили, что за недополученной пенсией могут обратиться сразу несколько членов семьи, поэтому им придется представить отказ в чью-то пользу.По происшествии полугода со дня смерти пенсионера или при обращении его родственников, которые не включены в названный круг членов семьи, пенсия наследуется на общих основаниях в соответствии с Гражданским кодексом.В ПФР заключили, что наследники могут обратиться в клиентскую службу ведомства по месту жительства умершего с заявлением и запросом от нотариуса о выдаче справки о размере недополученной пенсии для оформления права на наследство. Соответствующее свидетельство станет основанием для выплаты денежной суммы.

https://ria.ru/20211023/pensiya-1755906514.html

https://ria.ru/20211012/pensii-1754120204.html

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общество, пенсия, пенсионный фонд рф, россия