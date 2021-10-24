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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211024/pandemiya-1756053336.html
Глава ВОЗ назвал сроки завершения пандемии коронавируса
Глава ВОЗ оценил возможность победить пандемию коронавируса - РИА Новости, 24.10.2021
Глава ВОЗ назвал сроки завершения пандемии коронавируса
У человечества есть все шансы победить пандемию коронавируса, уверен глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T23:17
2021-10-24T23:20
распространение коронавируса
в мире
воз
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. У человечества есть все шансы победить пандемию коронавируса, уверен глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.Гебрейесус заявил, что у человечества есть все средства для победы над вирусом."Однако мир не использовал эти инструменты хорошо", — добавил он.Чиновник напомнил о цели ВОЗ — иммунизировать минимум 40 процентов населения каждой страны к концу этого года. Гебрейесус подчеркнул, что достичь ее можно только если заявления стран и компаний, контролирующих поставки вакцины, будут совпадать с их действиями.Глава организации призвал страны, достигшие этого показателя, в приоритетном порядке поставлять препараты в рамках международного механизма COVAX.Помимо прочего Гебрейесус отметил, что считает необходимым приостановить действие прав на интеллектуальную собственность на вакцины, чтобы положить конец пандемии.С начала пандемии по всему миру зафиксировали более 242 миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни, вызванной инфекцией, стали свыше 4,9 миллиона человек. Сложнее всего ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 в России составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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в мире, воз, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19
23:17 24.10.2021 (обновлено: 23:20 24.10.2021)
 
Глава ВОЗ оценил возможность победить пандемию коронавируса

Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о наличии всех инструментов для победы над пандемией

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи в отделении реанимации и интенсивной терапии
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. У человечества есть все шансы победить пандемию коронавируса, уверен глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Это в наших руках", — цитирует AFP главу ВОЗ.
Гебрейесус заявил, что у человечества есть все средства для победы над вирусом.
"Однако мир не использовал эти инструменты хорошо", — добавил он.
Медицинские работники с пациентом в реанимации ГБУЗ Волгоградская областная инфекционная больница No2 в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
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Чиновник напомнил о цели ВОЗ — иммунизировать минимум 40 процентов населения каждой страны к концу этого года. Гебрейесус подчеркнул, что достичь ее можно только если заявления стран и компаний, контролирующих поставки вакцины, будут совпадать с их действиями.
Глава организации призвал страны, достигшие этого показателя, в приоритетном порядке поставлять препараты в рамках международного механизма COVAX.
Помимо прочего Гебрейесус отметил, что считает необходимым приостановить действие прав на интеллектуальную собственность на вакцины, чтобы положить конец пандемии.
С начала пандемии по всему миру зафиксировали более 242 миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни, вызванной инфекцией, стали свыше 4,9 миллиона человек. Сложнее всего ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 в России составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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Распространение коронавирусаВ миреВОЗЗдоровье - ОбществоТедрос Адханом ГебрейесусКоронавирус COVID-19
 
 
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