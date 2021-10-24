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Власти Колумбии намерены экстрадировать главаря банды наркоторговцев в США
Власти Колумбии намерены экстрадировать главаря банды наркоторговцев в США - РИА Новости, 24.10.2021
Власти Колумбии намерены экстрадировать главаря банды наркоторговцев в США
Правительство Колумбии намерено экстрадировать в США задержанного накануне Дайро Усугу по прозвищу Отониэль, лидера "Клана Залива" и самого разыскиваемого... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T19:59
2021-10-24T19:59
2021-10-24T20:00
в мире
экстрадиция
наркотики
колумбия
сша
интерпол
пабло эскобар
иван дуке
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БОГОТА, 24 окт - РИА Новости. Правительство Колумбии намерено экстрадировать в США задержанного накануне Дайро Усугу по прозвищу Отониэль, лидера "Клана Залива" и самого разыскиваемого преступника страны, сообщил министр обороны Диего Молано.В отношении Усуги сейчас действуют два красных и синий формуляры Интерпола, а также несколько внутренних судебных постановлений. Президент Колумбии Иван Дуке назвал его арест самым сильным ударом по незаконному обороту наркотиков со времен Пабло Эскобара в 1990-х годах.Отониэль был главарем крупнейшей банды наркоторговцев "Клан Залива", которая возникла после демобилизации военизированных группировок в 2006 году. Его подозревают в убийствах, массовых похищениях, вербовке и насилии над малолетними и экспорте кокаина.
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в мире, экстрадиция, наркотики, колумбия, сша, интерпол, пабло эскобар, иван дуке
19:59 24.10.2021 (обновлено: 20:00 24.10.2021)
Власти Колумбии намерены экстрадировать главаря банды наркоторговцев в США
Власти Колумбии намерены экстрадировать лидера банды наркоторговцев "Клан Залива" в США