https://ria.ru/20211024/otoniel-1756039861.html

Власти Колумбии намерены экстрадировать главаря банды наркоторговцев в США

Власти Колумбии намерены экстрадировать главаря банды наркоторговцев в США - РИА Новости, 24.10.2021

Власти Колумбии намерены экстрадировать главаря банды наркоторговцев в США

Правительство Колумбии намерено экстрадировать в США задержанного накануне Дайро Усугу по прозвищу Отониэль, лидера "Клана Залива" и самого разыскиваемого... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T19:59

2021-10-24T19:59

2021-10-24T20:00

в мире

экстрадиция

наркотики

колумбия

сша

интерпол

пабло эскобар

иван дуке

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БОГОТА, 24 окт - РИА Новости. Правительство Колумбии намерено экстрадировать в США задержанного накануне Дайро Усугу по прозвищу Отониэль, лидера "Клана Залива" и самого разыскиваемого преступника страны, сообщил министр обороны Диего Молано.В отношении Усуги сейчас действуют два красных и синий формуляры Интерпола, а также несколько внутренних судебных постановлений. Президент Колумбии Иван Дуке назвал его арест самым сильным ударом по незаконному обороту наркотиков со времен Пабло Эскобара в 1990-х годах.Отониэль был главарем крупнейшей банды наркоторговцев "Клан Залива", которая возникла после демобилизации военизированных группировок в 2006 году. Его подозревают в убийствах, массовых похищениях, вербовке и насилии над малолетними и экспорте кокаина.

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в мире, экстрадиция, наркотики, колумбия, сша, интерпол, пабло эскобар, иван дуке