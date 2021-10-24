Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211024/osuzhdennye-1756031758.html
Омбудсмен сообщил, что в калужской колонии двое осужденных ранили себя
Омбудсмен сообщил, что в калужской колонии двое осужденных ранили себя - РИА Новости, 24.10.2021
Омбудсмен сообщил, что в калужской колонии двое осужденных ранили себя
Двое осужденных нанесли себе раны в колонии №3 в Калужской области, этому предшествовал обыск в камерах с изъятием запрещенных предметов, заявил уполномоченный... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T18:14
2021-10-24T18:14
происшествия
калужская область
онк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150855/04/1508550431_0:300:6016:3684_1920x0_80_0_0_85660c7c77ae6bbd244aaaa9d0d29b28.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Двое осужденных нанесли себе раны в колонии №3 в Калужской области, этому предшествовал обыск в камерах с изъятием запрещенных предметов, заявил уполномоченный по правам человека в регионе Юрий Зельников, информация, что происшествие с заключенными носило массовый характер, по его словам, "на 100% не соответствует действительности".Ранее некоторые СМИ со ссылкой на адвоката Юлию Чванову сообщили, что якобы в ИК-3 в Калужской области около 60 заключенных пытались причинить себе вред из-за жалоб на условия содержания. По утверждению адвоката, осужденные жаловались на избиения, холод, отсутствие медикаментов. УФСИН по региону опровергло информацию о нанесении заключенными повреждений себе, а прокуратура региона начала проверку сообщений СМИ.Зельников на своей странице в Facebook в воскресенье написал, что лично проверил обстановку в колонии ИК-3."Заявляю, что сообщения ряда информационных агентств и СМИ &lt;…&gt; не соответствует действительности. На 100%... Что произошло на самом деле? Пострадали двое осужденных, находящихся в ШИЗО (штрафной изолятор) данного учреждения" - написал омбудсмен.Оба заключенных, по его словам, были немедленно доставлены в областную клиническую больницу, а после оказания им медицинской помощи отправлены обратно в учреждение."Состояние их, свидетельствую, удовлетворительное. Они были досконально опрошены. Причиной нанесения себе телесных повреждений объясняют неудовлетворительным медицинским обслуживанием (одного не вывезли на УЗИ, второму не дали в выходные положенные ему лекарства). Предстоит детальная проверка", - подчеркнул омбудсмен, отметив, что инциденту предшествовал масштабный обыск камер накануне, с изъятием предметов, не разрешенных правилами внутреннего распорядка."В ответ осужденными в знак протеста сбит (выломан) ряд крышек, закрывающих так называемые "кормушки" (окна для подачи пищи в камеры). Повреждены также отдельные двери, подвесные потолки и часть стен в коридоре ШИЗО", - отметил Зельников.По его словам, в колонии также работают сотрудники областной прокуратуры, УФСИН по Калужской области, председатель ОНК Калужской области Любовь Зуева. Прокуратура опрашивает под видеокамеры всех 60 человек, которые находятся в данный момент в ШИЗО.Ранее, 17 октября, омбудсмен написал на своей странице в Facebook, что побывал с проверкой в колонии №3. Это колония строгого режима, где содержатся рецидивисты, отметил он. Тех, кто сидит по статье 105 УК РФ ("Убийство") – больше сотни, написал Зельников. По его словам, осужденные уже тогда жаловались на холод в камерах и плохое качество пищи. Но эти сведения не подтвердились, отмечал омбудсмен.
https://ria.ru/20211023/rozysk-1755933657.html
https://ria.ru/20211007/saratov-1753600036.html
калужская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150855/04/1508550431_385:0:5718:4000_1920x0_80_0_0_c5999c450a18baa42a05e8690967f190.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, калужская область, онк, россия
18:14 24.10.2021
 
Омбудсмен сообщил, что в калужской колонии двое осужденных ранили себя

Калужский омбудсмен Зельников сообщил, что в ИК-3 двое осужденных нанесли себе раны

© Depositphotos / cunaplusТюремная камера
Тюремная камера - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© Depositphotos / cunaplus
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Двое осужденных нанесли себе раны в колонии №3 в Калужской области, этому предшествовал обыск в камерах с изъятием запрещенных предметов, заявил уполномоченный по правам человека в регионе Юрий Зельников, информация, что происшествие с заключенными носило массовый характер, по его словам, "на 100% не соответствует действительности".
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на адвоката Юлию Чванову сообщили, что якобы в ИК-3 в Калужской области около 60 заключенных пытались причинить себе вред из-за жалоб на условия содержания. По утверждению адвоката, осужденные жаловались на избиения, холод, отсутствие медикаментов. УФСИН по региону опровергло информацию о нанесении заключенными повреждений себе, а прокуратура региона начала проверку сообщений СМИ.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября, 12:47
МВД объявило в розыск программиста, передавшего видео с пытками заключенных
Зельников на своей странице в Facebook в воскресенье написал, что лично проверил обстановку в колонии ИК-3.
"Заявляю, что сообщения ряда информационных агентств и СМИ <…> не соответствует действительности. На 100%... Что произошло на самом деле? Пострадали двое осужденных, находящихся в ШИЗО (штрафной изолятор) данного учреждения" - написал омбудсмен.
Оба заключенных, по его словам, были немедленно доставлены в областную клиническую больницу, а после оказания им медицинской помощи отправлены обратно в учреждение.
"Состояние их, свидетельствую, удовлетворительное. Они были досконально опрошены. Причиной нанесения себе телесных повреждений объясняют неудовлетворительным медицинским обслуживанием (одного не вывезли на УЗИ, второму не дали в выходные положенные ему лекарства). Предстоит детальная проверка", - подчеркнул омбудсмен, отметив, что инциденту предшествовал масштабный обыск камер накануне, с изъятием предметов, не разрешенных правилами внутреннего распорядка.
"В ответ осужденными в знак протеста сбит (выломан) ряд крышек, закрывающих так называемые "кормушки" (окна для подачи пищи в камеры). Повреждены также отдельные двери, подвесные потолки и часть стен в коридоре ШИЗО", - отметил Зельников.
Колючая проволока на стене изолятора временного содержания в подмосковной Истре - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 23:44
Адвокат рассказала о новых жалобах заключенных на пытки в Саратове
По его словам, в колонии также работают сотрудники областной прокуратуры, УФСИН по Калужской области, председатель ОНК Калужской области Любовь Зуева. Прокуратура опрашивает под видеокамеры всех 60 человек, которые находятся в данный момент в ШИЗО.
Ранее, 17 октября, омбудсмен написал на своей странице в Facebook, что побывал с проверкой в колонии №3. Это колония строгого режима, где содержатся рецидивисты, отметил он. Тех, кто сидит по статье 105 УК РФ ("Убийство") – больше сотни, написал Зельников. По его словам, осужденные уже тогда жаловались на холод в камерах и плохое качество пищи. Но эти сведения не подтвердились, отмечал омбудсмен.
 
ПроисшествияКалужская областьОНКРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28На Украине раскрыли план Байдена создать новый миропорядок без России
04:15Врач рассказал, какой продукт борется с дисбактериозом
04:06Москвичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утром
03:52Источник назвал сроки завершения госиспытаний танков "Армата"
03:47В Приморье из капкана спасли амурского тигренка
03:36Вильфанд предупредил о самом холодном октябрьском дне в Европейской России
03:24В ФРГ обвинили главу Минобороны в безответственности из-за угроз России
03:15Эксперт предупредил о новых телефонных мошенничествах
03:08В "Талибане"* объяснили, почему не хотели краха прошлого правительства
03:00В России нашли способ добывать больше нефти из любых месторождений
03:00Вынос старой мебели на помойку грозит штрафом, предупредили эксперты
02:49Россиян предупредили о неожиданной опасности молока
02:45Главный онколог Минздрава назвал вид рака, который не замечают мужчины
02:26"Ъ": в России подорожают гречка и овсянка
02:15Эксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения сейчас
02:15"Мечтаю ошибиться". Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID-19
02:12Во Владивостоке трое таксистов избили и ограбили пассажира
02:04Путин поздравил таможенников с 30-летием создания ФТС
02:01В Раде рассказали, как Лавров шуткой передал Зеленскому условие Путина
01:49NI написал об "очень большой" проблеме Зеленского из-за России и Венгрии
Лента новостейМолния
На Украине раскрыли план Байдена создать новый миропорядок без РоссииВрач рассказал, какой продукт борется с дисбактериозомМосквичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утромИсточник назвал сроки завершения госиспытаний танков "Армата"В Приморье из капкана спасли амурского тигренкаВильфанд предупредил о самом холодном октябрьском дне в Европейской РоссииВ ФРГ обвинили главу Минобороны в безответственности из-за угроз РоссииЭксперт предупредил о новых телефонных мошенничествахВ "Талибане"* объяснили, почему не хотели краха прошлого правительстваВ России нашли способ добывать больше нефти из любых месторожденийВынос старой мебели на помойку грозит штрафом, предупредили экспертыРоссиян предупредили о неожиданной опасности молокаГлавный онколог Минздрава назвал вид рака, который не замечают мужчины"Ъ": в России подорожают гречка и овсянкаЭксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения сейчас"Мечтаю ошибиться". Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID-19Во Владивостоке трое таксистов избили и ограбили пассажираПутин поздравил таможенников с 30-летием создания ФТСВ Раде рассказали, как Лавров шуткой передал Зеленскому условие ПутинаNI написал об "очень большой" проблеме Зеленского из-за России и Венгрии