https://ria.ru/20211024/osuzhdennye-1756031758.html

Омбудсмен сообщил, что в калужской колонии двое осужденных ранили себя

Омбудсмен сообщил, что в калужской колонии двое осужденных ранили себя - РИА Новости, 24.10.2021

Омбудсмен сообщил, что в калужской колонии двое осужденных ранили себя

Двое осужденных нанесли себе раны в колонии №3 в Калужской области, этому предшествовал обыск в камерах с изъятием запрещенных предметов, заявил уполномоченный... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T18:14

2021-10-24T18:14

2021-10-24T18:14

происшествия

калужская область

онк

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Двое осужденных нанесли себе раны в колонии №3 в Калужской области, этому предшествовал обыск в камерах с изъятием запрещенных предметов, заявил уполномоченный по правам человека в регионе Юрий Зельников, информация, что происшествие с заключенными носило массовый характер, по его словам, "на 100% не соответствует действительности".Ранее некоторые СМИ со ссылкой на адвоката Юлию Чванову сообщили, что якобы в ИК-3 в Калужской области около 60 заключенных пытались причинить себе вред из-за жалоб на условия содержания. По утверждению адвоката, осужденные жаловались на избиения, холод, отсутствие медикаментов. УФСИН по региону опровергло информацию о нанесении заключенными повреждений себе, а прокуратура региона начала проверку сообщений СМИ.Зельников на своей странице в Facebook в воскресенье написал, что лично проверил обстановку в колонии ИК-3."Заявляю, что сообщения ряда информационных агентств и СМИ <…> не соответствует действительности. На 100%... Что произошло на самом деле? Пострадали двое осужденных, находящихся в ШИЗО (штрафной изолятор) данного учреждения" - написал омбудсмен.Оба заключенных, по его словам, были немедленно доставлены в областную клиническую больницу, а после оказания им медицинской помощи отправлены обратно в учреждение."Состояние их, свидетельствую, удовлетворительное. Они были досконально опрошены. Причиной нанесения себе телесных повреждений объясняют неудовлетворительным медицинским обслуживанием (одного не вывезли на УЗИ, второму не дали в выходные положенные ему лекарства). Предстоит детальная проверка", - подчеркнул омбудсмен, отметив, что инциденту предшествовал масштабный обыск камер накануне, с изъятием предметов, не разрешенных правилами внутреннего распорядка."В ответ осужденными в знак протеста сбит (выломан) ряд крышек, закрывающих так называемые "кормушки" (окна для подачи пищи в камеры). Повреждены также отдельные двери, подвесные потолки и часть стен в коридоре ШИЗО", - отметил Зельников.По его словам, в колонии также работают сотрудники областной прокуратуры, УФСИН по Калужской области, председатель ОНК Калужской области Любовь Зуева. Прокуратура опрашивает под видеокамеры всех 60 человек, которые находятся в данный момент в ШИЗО.Ранее, 17 октября, омбудсмен написал на своей странице в Facebook, что побывал с проверкой в колонии №3. Это колония строгого режима, где содержатся рецидивисты, отметил он. Тех, кто сидит по статье 105 УК РФ ("Убийство") – больше сотни, написал Зельников. По его словам, осужденные уже тогда жаловались на холод в камерах и плохое качество пищи. Но эти сведения не подтвердились, отмечал омбудсмен.

https://ria.ru/20211023/rozysk-1755933657.html

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происшествия, калужская область, онк, россия