https://ria.ru/20211024/operatsiya-1756024828.html

НАТО провели спецоперацию у российской границы

Forbes рассказал о спецоперации НАТО вблизи российских границ - РИА Новости, 24.10.2021

НАТО провели спецоперацию у российской границы

ВВС США в рамках тренировок на случай войны с Москвой отправили истребители F-16 на ближайший к российским границам аэродром на острове Шемья. Об этом рассказал РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T16:24

2021-10-24T16:24

2021-10-24T17:33

сша

f-16

ввс сша

россия

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. ВВС США в рамках тренировок на случай войны с Москвой отправили истребители F-16 на ближайший к российским границам аэродром на острове Шемья. Об этом рассказал эксперт журнала Forbes Дэвид Экс.В материале сообщается, что с мая этого года командование Военно-воздушных сил США проводит учения в Аляске. Основная задача — отработать посадку и взлет на как можно большем количестве некрупных аэродромов."Эти учения были репетицией полномасштабной войны с Россией. ВВС ожидают, что в военное время русские атакуют крупные базы баллистическими и крылатыми ракетами", — объяснил специалист в статье.Так, в случае конфликта ВВС может гарантировать, что хотя бы некоторые самолеты переживут бомбардировку и смогут дать отпор.Автор текста отметил, что военная база на острове Шемья расположена в идеальном месте для перехвата российских военных самолетов над водами Берингова моря."Этот остров находится всего в 200 милях (322 километрах) от российского побережья. Ни один другой аэродром США или авианосец не может разместить самолеты так близко к России", — подчеркнул Forbes.По словам Экса, полет на остров Шемья рискован, так как аэродром удален, а пилотам предстоит сражаться с постоянными туманами и штормами.

https://ria.ru/20210906/nato-1748817380.html

https://ria.ru/20210904/chernomortsy-1748580475.html

сша

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2021

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сша, f-16, ввс сша, россия