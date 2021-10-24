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День Организации Объединенных Наций

День Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 24.10.2021

День Организации Объединенных Наций

День Организации Объединенных Наций (ООН) отмечается ежегодно 24 октября. В этот день в 1945 году был утвержден Устав организации. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T00:21

2021-10-24T00:21

2021-10-24T00:21

справки

оон

день организации объединенных наций

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День Организации Объединенных Наций (ООН) отмечается ежегодно 24 октября. В этот день в 1945 году был утвержден Устав организации. Основы деятельности и структура ООН разрабатывались в годы Второй мировой войны ведущими участниками антигитлеровской коалиции. Название "Объединенные Нации" было впервые использовано в Декларации Объединенных Наций, подписанной 1 января 1942 года. В 1945 году после окончания Второй мировой войны представители 50 стран собрались в Сан-Франциско (США) на конференции Объединенных Наций по созданию международной организации для разработки Устава ООН. В основу работы делегаты положили предложения, выработанные представителями Великобритании, Китая, Советского Союза и Соединенных Штатов на международной конференции стран-участников антигитлеровской коалиции в особняке Думбартон-Окс в Вашингтоне в августе – октябре 1944 года. Устав был подписан 26 июня 1945 года представителями 50 стран. Польша, не представленная на конференции, подписала его позднее и стала 51-м государством-основателем.24 октября 1945 года Устав ООН был ратифицирован Великобританией, Китаем, Советским Союзом, Соединенными Штатами, Францией и большинством других подписавших его государств.С первых дней существования организации важнейшей частью деятельности ООН является вопрос соблюдения и укрепления международного права.Согласно своему уставу, Организация Объединенных Наций преследует цели:- поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира и проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира;- развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также принимать другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира;- осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии, и быть центром для согласования действий наций в достижении этих общих целей. В XXIвеке ООН также решает ряд задач, которые не отражены в ее уставе. Важнейшей из задач, по мнению организации, являются цели в области устойчивого развития – "призыв к действиям по искоренению нищеты, обеспечению защиты планеты, повышению качества жизни и улучшению перспектив для всех людей во всем мире". Эти 17 Целей были приняты всеми государствами-членами ООН в 2015 году в рамках Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, в которой сформулирован 15-летний план по их достижению.В настоящее время членами ООН являются 193 государства мира. В июле 2011 года 193-м полноправным членом ООН стал Южный Судан. Главными органами ООН являются Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и социальный совет, Совет по опеке, Международный суд и секретариат ООН.Генеральная Ассамблея является главным совещательным, директивным и представительным органом ООН, состоящим из 193 государств-членов. В сентябре каждого года представители всех государств-членов собираются в зале Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке для участия в ежегодной сессии.Совет Безопасности несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, его решениям обязаны подчиняться все члены ООН. Совет Безопасности состоит из 15 членов – пяти постоянных членов и 10 непостоянных членов, которые избираются Генеральной Ассамблеей на двухлетний срок. Каждый член Совета Безопасности имеет один голос. В пять постоянных членов Совета Безопасности входят Российская Федерация, США, Великобритания, Франция, Китай, они обладают правом вето. Экономический и социальный совет (ЭКОСОС) является основным органом, занимающимся координацией, проведением обзора политики и разработкой рекомендаций по решению экономических, социальных и экологических вопросов.Совет по опеке был учрежден в 1945 году в качестве одного из главных органов ООН, на который была возложена задача по наблюдению за управлением подопечными территориями, подпадающими под систему опеки. К 1994 году все подопечные территории достигли самоуправления или независимости либо в качестве самостоятельных государств, либо посредством объединения с соседними независимыми странами. Совет по опеке приостановил свою работу 1 ноября 1994 года.Международный суд является главным судебным органом ООН и располагается во Дворце мира в Гааге (Нидерланды).Секретариат ООН – международный персонал, выполняющий разнообразную повседневную работу организации. Он обслуживает и другие главные органы ООН и осуществляет принятые ими программы и политические установки. Во главе секретариата стоит генеральный секретарь, который назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности сроком на пять лет с возможностью переизбрания на новый срок.Первым генеральным секретарем ООН с 1946 по 1952 год был представитель Норвегии Трюгве Ли. С 2017 года генеральным секретарем ООН является Антониу Гутерриш (Португалия).В систему ООН входят более 30 организаций, известных как программы, фонды и специализированные учреждения. Программы и фонды ООН – Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций (ВПП ООН).Специализированные учреждения ООН являются самостоятельными организациями, работающими с ООН. Их взаимоотношения оговорены в специальных соглашениях, достигнутых путем переговоров. Среди специализированных учреждений ООН – Группа Всемирного банка, Международный валютный фонд (МВФ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), Международная организация труда (МОТ), Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Международный союз электросвязи (МСЭ) и др.Официальные языки ООН и ее организаций – английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский. За свою историю ООН, ее специализированные учреждения и персонал удостаивались Нобелевской премии мира 12 раз. Одному из учреждений – Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, эта премия присуждалась дважды (1954, 1981). В 2020 году Нобелевская премия мира была присуждена Всемирной продовольственной программе. День ООН празднуется в мире, начиная с 1948 года. В 1971 году в своей резолюции Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала государствам-членам отмечать этот день как государственный праздник.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, оон, день организации объединенных наций